Consejo de Educación: Asume representante de los no docentes

Integrantes del Consejo de Educación del Chaco, junto al director de Educación Técnica Profesional, Damián Berger, tratan diferentes lineamientos y programas relacionados al fortalecimiento de las instituciones de esta modalidad educativa.

Al respecto, el presidente del Consejo de Educación, Omar Maggio, señala el viernes que “en esta oportunidad tratamos un permiso que pide el consejero Alfredo Farías por cuestiones personales, entonces se incorporó a la miembro suplente, según consta en la Resolución N° 4044 que firmó la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, después de las elecciones como no docente, así que está incorporada Luciana Maidana, quien en la sesión de hoy ya tomó su lugar y participó con su debida preparación y compromiso”.



En tanto, Luciana Maidana, expresa: “Vengo en representación de la parte no docente del Ministerio de Educación, la reunión del Consejo de Educación fue muy buena, fui recibida de excelente manera. Tratamos varios temas que están en carpeta en el Consejo", detalla, a la par que tratan el tema de los insumos de seguridad e higiene para el personal no docente que están en las escuelas haciendo trabajos de servicio y mantenimiento y también para el personal que realiza tareas administrativas.

“Me gusta la experiencia de asumir este nuevo rol dentro del Consejo de Educación, sirve mucho para aprender y conocer cosas que uno no sabe, y para llevar la palabra de todos los no docentes a las autoridades del Ministerio”, concluye Maidana.