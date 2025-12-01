El jueves 4 de diciembre habrá una movilización multisectorial en Resistencia convocada por sindicatos y organizaciones sociales en rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei. La protesta apunta a visibilizar la resistencia local y nacional frente a medidas de ajuste y desregulación.
Consejo de Educación: Asume representante de los no docentes
En la sesión del Consejo de Educación de la Provincia, asume sus funciones la miembro suplente en representación de los no docentes del Ministerio de Educación, Luciana Maidana.EducaciónChaco On Line
Integrantes del Consejo de Educación del Chaco, junto al director de Educación Técnica Profesional, Damián Berger, tratan diferentes lineamientos y programas relacionados al fortalecimiento de las instituciones de esta modalidad educativa.
Al respecto, el presidente del Consejo de Educación, Omar Maggio, señala el viernes que “en esta oportunidad tratamos un permiso que pide el consejero Alfredo Farías por cuestiones personales, entonces se incorporó a la miembro suplente, según consta en la Resolución N° 4044 que firmó la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, después de las elecciones como no docente, así que está incorporada Luciana Maidana, quien en la sesión de hoy ya tomó su lugar y participó con su debida preparación y compromiso”.
En tanto, Luciana Maidana, expresa: “Vengo en representación de la parte no docente del Ministerio de Educación, la reunión del Consejo de Educación fue muy buena, fui recibida de excelente manera. Tratamos varios temas que están en carpeta en el Consejo", detalla, a la par que tratan el tema de los insumos de seguridad e higiene para el personal no docente que están en las escuelas haciendo trabajos de servicio y mantenimiento y también para el personal que realiza tareas administrativas.
“Me gusta la experiencia de asumir este nuevo rol dentro del Consejo de Educación, sirve mucho para aprender y conocer cosas que uno no sabe, y para llevar la palabra de todos los no docentes a las autoridades del Ministerio”, concluye Maidana.
Los exámenes de ingreso para estudiantes aspirantes a primer año se realizan en las escuelas secundarias donde hay alta demanda de vacantes. Las evaluaciones se concretan en cinco instituciones educativas.
Ingreso al Poder Judicial: Este lunes 1, serán los exámenes de escritura
Iniciarán este lunes 1 de diciembre, los exámenes de escritura del concurso de ingreso al Poder Judicial del Chaco como empleados administrativos. Las evaluaciones se tomarán en el Aula 23 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste.
El Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICCTI) presenta a los 35 becarios seleccionados en la convocatoria 2025 del programa “Chaco+i”. Esta es una iniciativa para promover la formación de jóvenes investigadores y tecnólogos en el territorio.
Instituciones educativas que contribuyen a la inclusión de niños, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad reciben reconocimiento por parte de la cartera educativa provincial. Este acto se realiza en el Parque Intercultural 2 de Febrero, en el marco de la Expo Tec 2025.
Calendario Escolar Básico 2026: El 2 de marzo, en Chaco, iniciará el ciclo lectivo
El Calendario Escolar Básico 2026 determina el inicio de las clases en el nivel primario, en Chaco para el 2 de marzo próximo. El 3 de ese mes, comenzarán los jardines de infantes y el 12, los secundarios.
El Ministerio de Educación del Chaco anuncia la suspensión preventiva de un docente con condenas penales por delitos contra la integridad sexual. La medida se toma en cumplimiento estricto de la normativa vigente, que impide el ejercicio de la docencia a personas con antecedentes de esta gravedad.
Funcionarios de Educación participan del Seminario Nacional de Lenguas Originarias
Funcionarios de la cartera educativa chaqueña son parte del 2º Seminario Nacional de Lenguas Originarias, que se realizara esta semana en el Palacio Sarmiento de la Secretaría de Educación de Nación. Exponen acciones para fortalecer las lenguas originarias en las escuelas bilingües interculturales.
El Gobierno provincial apelará cautelar que exige pagar sueldos a docentes que no viven en el Chaco
El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Educación y el secretario Coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez, anuncia que apelará la medida cautelar que exige pagar sueldos a docentes que no viven en el Chaco. Ante irregularidades la cartera educativa ha procedido a clausurar esta institución.
Estatales provinciales tienen disponible el servicio para la compra anticipada en comercios con la tarjeta de débito Adelanto Chaco 24. Se puede consultar en la página web del Nuevo Banco del Chaco.
Ingreso al Poder Judicial: Este lunes 1, serán los exámenes de escritura
