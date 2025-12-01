Ingreso al Secundario: Exámenes por vacantes en cinco escuelas

El Ministerio de Educación del Chaco realiza el jueves 27 y viernes 28 de noviembre los exámenes de ingreso para estudiantes aspirantes a primer año en las escuelas secundarias donde la demanda de preinscriptos supera el cupo disponible.

Este proceso se lleva delante de acuerdo a lo establecido por la cartera educativa, después de la preinscripción realizada en octubre a través del Sistema Integral de Educación (SIE) o de manera presencial en las instituciones.

En cinco escuelas se desarrollan las evaluaciones: la EET N° 24 “Simón de Iriondo”; la EES N° 76 “José María Paz” y la EES N° 68 “María Elena Walsh” de Resistencia; la EES N° 47 “Manuel Belgrano” de General San Martín; y la EET N° 12 “María Rosa Almandoz” de Juan José Castelli.

El jueves se toma el examen de Lengua y el viernes, el de Matemática.

Alta demanda de vacantes y organización por turnos

En la EES N° 76 “José María Paz”, la directora Marcela Gazzola señala que la institución vuelve a registrar gran demanda. “Para este año tenemos un total de 622 alumnos preinscriptos que estuvieron rindiendo. Los resultados van a estar la semana que viene y, en base a ellos, se determinará quiénes asistirán al turno mañana y quiénes al turno tarde. La escuela cuenta con unas 320 vacantes aproximadamente”, detalla.