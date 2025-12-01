El jueves 4 de diciembre habrá una movilización multisectorial en Resistencia convocada por sindicatos y organizaciones sociales en rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei. La protesta apunta a visibilizar la resistencia local y nacional frente a medidas de ajuste y desregulación.
Ingreso al Secundario: Exámenes por vacantes en cinco escuelas
El Ministerio de Educación del Chaco realiza el jueves 27 y viernes 28 de noviembre los exámenes de ingreso para estudiantes aspirantes a primer año en las escuelas secundarias donde la demanda de preinscriptos supera el cupo disponible.
Este proceso se lleva delante de acuerdo a lo establecido por la cartera educativa, después de la preinscripción realizada en octubre a través del Sistema Integral de Educación (SIE) o de manera presencial en las instituciones.
En cinco escuelas se desarrollan las evaluaciones: la EET N° 24 “Simón de Iriondo”; la EES N° 76 “José María Paz” y la EES N° 68 “María Elena Walsh” de Resistencia; la EES N° 47 “Manuel Belgrano” de General San Martín; y la EET N° 12 “María Rosa Almandoz” de Juan José Castelli.
El jueves se toma el examen de Lengua y el viernes, el de Matemática.
Alta demanda de vacantes y organización por turnos
En la EES N° 76 “José María Paz”, la directora Marcela Gazzola señala que la institución vuelve a registrar gran demanda. “Para este año tenemos un total de 622 alumnos preinscriptos que estuvieron rindiendo. Los resultados van a estar la semana que viene y, en base a ellos, se determinará quiénes asistirán al turno mañana y quiénes al turno tarde. La escuela cuenta con unas 320 vacantes aproximadamente”, detalla.
En la sesión del Consejo de Educación de la Provincia, asume sus funciones la miembro suplente en representación de los no docentes del Ministerio de Educación, Luciana Maidana.
Ingreso al Poder Judicial: Este lunes 1, serán los exámenes de escritura
Iniciarán este lunes 1 de diciembre, los exámenes de escritura del concurso de ingreso al Poder Judicial del Chaco como empleados administrativos. Las evaluaciones se tomarán en el Aula 23 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste.
Estatales provinciales tienen disponible el servicio para la compra anticipada en comercios con la tarjeta de débito Adelanto Chaco 24. Se puede consultar en la página web del Nuevo Banco del Chaco.
