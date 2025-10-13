Este lunes se llevan a cabo los actos de ofrecimientos de cargos de supervisores para los niveles Inicial y Primario. La subsecretaria de Descentralización Educativa, Marta Fassano precisa que las Juntas de Clasificación notificaron los puntajes de los directores titulares.
Designan supervisores docentes de los niveles Inicial y Primario
Se lleva a cabo hoy el acto de ofrecimiento de 43 cargos de supervisores de los niveles Inicial y Primario.
En ese marco, la ministra Naidenoff destaca que esto se logra a través de un proceso transparente y en el marco del ordenamiento del sistema educativo.
La ministra de Educación del Chaco, Sofía Naidenoff, preside este lunes la apertura del acto de designación de cargos supervisores de los niveles Inicial y Primario (común) - Primer llamado- en el salón de Usos Múltiples de la Escuela de Educación Secundaria Nº 67 “General Don Manuel Obligado”, de Resistencia.
En este caso, se ofrecen cargos de supervisores de los niveles Inicial y Primario, a directores titulares del nivel Primario (común, primer llamado) y de nivel Inicial. En total se ofrecen 43 cargos de supervisores, 31 con situación de revista interinos y 12 suplentes, distribuidos de la siguiente manera: para escuelas primarias 22 cargos interinos y 8 cargos suplentes, en total 30; para los jardines de infantes 9 cargos interinos y 4 suplentes, en total: 13.
Estos ofrecimientos de cargos se hacen dentro de lo establecido en la Ley 647 E del Estatuto del Docente y sus decretos reglamentarios.
Al respecto, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, resalta lo que significa para la carrera docente llegar a obtener el cargo de supervisor, representa esfuerzo, compromiso con la profesión y “muchos anhelos”, señalando que el proceso se hace en forma trasparente con el trabajo de las Juntas de Clasificación de los niveles Inicial y Primario. “En la actual gestión fuimos lentamente ordenando el sistema para que los supervisores recuperen su rol, puedan estar en territorio y nosotros los acompañamos”. “No hay nadie más que cambie la situación de una escuela que el supervisor”, afirma la ministra. Comenta que hay una capacitación específica para los supervisores de las escuelas contendidas en el Programa Alfa en Red.
“Estamos obteniendo acompañamiento de los docentes cuando vamos a la escuela. Hay que crear confianza, hay que empezar a reconstruir el rol del supervisor, para acompañar al equipo y docentes, para mover el dato de la realidad de la provincia”, remarca.
En tanto, la subsecretaria de Descentralización Educativa, Marta Fassano, sostiene: “Para nosotros es un placer inmenso llegar a este día de designación de supervisores, porque esto significa que se van cumpliendo algunos objetivos en pos de lograr el ordenamiento del sistema educativo del que tanto hablan el gobernador y la ministra”.
Señala que “la intención es ir cubriendo los distintos cargos dentro del sistema, que los concursos no sean una excepción, sino que se den, como dice el Estatuto del Docente, tanto los de ingreso y traslado. Además, cubrir luego con los concursos cada dos años, si es posible, los cargos directivos y que siempre estén cubiertos los cargos de supervisores”, dice Fassano. Así también, indica que los cargos para los otros niveles (Secundario y Superior) son un poco más difíciles, porque hace mucho tiempo que no hay concursos. Y primero debemos ordenar las plantas orgánicas funcionales, terminar con la titularización a través de la Ley de Estabilidad y Condiciones Laborales de los Docentes, que ya está muy avanzada y prácticamente terminada, para poder llamar a concurso el próximo año; y también poder después hablar de ascenso y de designar a más supervisores”.
La subsecretaria felicita a los docentes que se presentan para tomar cargos de supervisores, destacando: “esto es el corolario de su carrera docente y la posibilidad de acompañar en territorio a distintas comunidades educativas para sumar a la calidad educativa”.
