Caso Cecilia: Rechazan pedidos de la junta médica del Clan Sena

La segunda audiencia de cesura en el caso Cecilia Strzyzowski se realiza este jueves en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia. La jueza Dolly Fernández rechaza los pedidos de junta médica de la defensa del Clan Sena, que buscaba abrir la puerta a prisiones domiciliarias.

Audiencia de cesura del Caso Cecilia

Ahora el tribunal se encamina a definir las penas de César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, ya declarados culpables por el jurado popular.

 

 

🔎 Lo más relevante de la segunda audiencia

 

 

•     Rechazo de la estrategia defensiva: La jueza Dolly Fernández desestima los pedidos de junta médica presentados por la defensa, que pretendía usar informes de salud física y psicológica para solicitar arrestos domiciliarios.

•     Definición de pruebas: El tribunal analiza qué pruebas incorporar antes de dictar las condenas definitivas.

 

 

•     Contexto del juicio: El jurado popular ya ha declarado culpable a César Sena por homicidio doblemente agravado y señaló a Emerenciano Sena y Marcela Acuña como partícipes necesarios.

 

 

•     Próximos pasos: Tras esta audiencia, se espera que este viernes se definan las penas que recibirán los condenados.

