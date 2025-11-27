Caso Cecilia: Rechazan pedidos de la junta médica del Clan Sena

Ahora el tribunal se encamina a definir las penas de César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, ya declarados culpables por el jurado popular.

🔎 Lo más relevante de la segunda audiencia

• Rechazo de la estrategia defensiva: La jueza Dolly Fernández desestima los pedidos de junta médica presentados por la defensa, que pretendía usar informes de salud física y psicológica para solicitar arrestos domiciliarios.

• Definición de pruebas: El tribunal analiza qué pruebas incorporar antes de dictar las condenas definitivas.

• Contexto del juicio: El jurado popular ya ha declarado culpable a César Sena por homicidio doblemente agravado y señaló a Emerenciano Sena y Marcela Acuña como partícipes necesarios.

• Próximos pasos: Tras esta audiencia, se espera que este viernes se definan las penas que recibirán los condenados.