Ordenan a dos nuevos sacerdotes, en Sáenz Peña

Los jóvenes Francisco Emanuel Cáceres y Agustín Nicolás Chaicovsky recibirán la ordenación diaconal,. en Presidencia Roque Sáenz Peña. Será  el viernes 19 de septiembre, en una celebración eucarística, presidida por monseñor Hugo Barbaro, obispo de San Roque, a las 19 en la catedral de esa diócesis.

Francisco Emanuel Cáceres y Agustín Nicolás Chaicovsky recibirán la ordenación sacerdotal

Ambos son oriundos de Presidencia Roque Sáenz Peña y con su formación inicial en el Seminario Diocesano Cura Brochero.

 

 

Actualmente acompañan la pastoral vocacional de la diócesis. Francisco, de 26 años, es hijo de José Cáceres y Ramona Coronel, y tiene siete hermanos. Agustín, que en los próximos días cumplirá 30 años, es hijo de Ariel Chaicovsky y Soledad Barrionuevo, y tiene una hermana.

 

 

Sobre el significado de este paso, Francisco expresa: "La ordenación diaconal es signo de que Dios escucha la oración confiada de su Iglesia, que pide incesantemente que envíe obreros a su mies". Por su parte, Agustín señala: "Llevar la gracia de Dios a todos, ganar almas para Dios, llevar su Palabra hecha carne".

 

 

El descubrimiento de la vocación

 

Ambos comparten cómo descubren su vocación. Agustín recuerda que, mientras era catequista en la parroquia San Cayetano, comenzaron a surgir en él grandes interrogantes sobre su vida: "Poco a poco, a través de la oración delante de Jesús en el Sagrario, notaba que el Señor me llamaba a algo distinto, un proyecto concreto de entrega a Dios y al servicio de la Iglesia".

 

Francisco, en cambio, destaca la experiencia de misión como un momento clave: "Durante una misión en un barrio muy humilde descubrí la gran necesidad de Dios que tenían las personas. Esa experiencia me interpeló profundamente y sentí que el Señor me preguntaba: 'Y vos, ¿qué haces para saciar esta necesidad?'".

 

 

   La ordenación diaconal es el primer grado del sacramento del Orden, mediante el cual un hombre recibe el ministerio del diaconado. El diácono está llamado a servir a la comunidad a través de la proclamación de la Palabra, la asistencia en la liturgia y las obras de caridad. Entre sus funciones, puede bautizar, presidir matrimonios y asistir al sacerdote en la Eucaristía, aunque no puede consagrar ni absolver.

 

Francisco culmina sus estudios de Teología en el Seminario Internacional Bidasoa (España), cursando en la Universidad de Navarra. "Estos años de formación me han permitido profundizar en el misterio de un Dios que se hace cercano. Acojo este llamado de Dios y de la Iglesia con alegría y humildad", afirma.

 

 

Agustín, por su parte, es profesor en Educación Secundaria en Ciencias Políticas y completa su formación teológica en el Colegio Internacional Sedes Sapientiae y la Pontificia Universidad de la Santa Cruz (Roma). "Esta ordenación significa para mí una demostración del amor de Dios, un don recibido, una gracia en mi vida", expresa.

 

El lema elegido por ambos para este paso es la cita paulina: "Te basta mi gracia".

 

 

La comunidad diocesana acompaña con oración y gratitud este tiempo de gracia, dando gracias a Dios por el llamado y la respuesta de Francisco y Agustín.

