Larroza pide apoyo "para salvar a las universidades"

En respuesta al veto al proyecto de Ley de Presupuesto universitario por Diputados de la Nación en agosto reciente, y ante el apagón y la nueva marcha nacional en defensa de la educación pública argentina, el rector de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Omar Larroza se refiere a la situación, apelando a los legisladores nacionales y a los diversos sectores de la comunidad, apuntando a lograr la norma que garantizará el funcionamiento de las instituciones de educación superior del país.

Menciona las distintas consecuencias para las universidades de no contar con un presupuesto actualizado y especifica acerca del tema salarial: “Admiten que en términos salariales hay un retraso del 42%, pero no se ofrece una solución clara”, dice en declaraciones a la prensa, haciendo referencia al texto del veto.





En el texto de este documento indica que “entre diciembre de 2023 y julio de 2025, los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales se incrementaron un ciento veintiocho como cuarenta y nueve por ciento (128,49 %), mientras que en el mismo período la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) es del doscientos dos con cuarenta y cinco por ciento”.

Tras admitir así la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores universitarios frente a la inflación, acotan: “Que, en consecuencia, adecuar las remuneraciones del personal docente y no docente de las universidades públicas en septiembre de 2025 para reflejar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2023 y julio de 2025 implicaría otorgar un incremento salarial del cuarenta con veinticinco por ciento (40, 25%) sobre los básicos liquidados en julio de 2025”.



“Así, en el mismo veto del Ejecutivo Nacional se reconoce el retraso y se indica incluso un porcentaje: el 40,25%”, apunta el rector Larroza.

Resalta en tanto que el proyecto de Ley de Presupuesto Universitario “preveía incrementos necesarios para ajustar al menos los gastos en servicios básicos, y ni siquiera eso fue atendido”.

A partir de esto, expresa su deseo de que el Congreso de la Nación pueda defender la iniciativa lograda a partir del consenso entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el frente sindical y referentes estudiantiles: «Ojalá que en algún momento se constituya el quórum y los dos tercios para tratar de ratificar la ley”.

No obstante, señala la búsqueda de un acuerdo por la vía del diálogo. “La segunda estrategia es seguir insistiendo en los planos de negociación”, afirma pese a que admite que “hasta ahora las puertas están cerradas”.

Apagón y marcha

En relación a las medidas de fuerza convocadas luego de conocerse el veto presidencial a la Ley de Presupuesto Universitario, manifiesta: “estamos en alerta constante porque es una amenaza importante”. Para este martes 16 de septiembre a las 20 horas, la protesta es en rechazo al veto a la Ley de Emergencia en el Hospital Garrahan, porque “Sin Educación, sin Salud y sin Ciencia no hay desarrollo para el país”; mientras que para este miércoles 17 de septiembre está anunciada la nueva Marcha Universitaria Federal. Aclara que ante “cualquier convocatoria, queremos que sea con los alumnos en las aulas”.



Remarca por último la trascendencia de actuar con “inteligencia y estrategia” en un escenario político caracterizado por ser “muy tenso”.