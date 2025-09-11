Día del Maestro: Fesich Sitech Castelli reafirma el compromiso de la defensa de la dignidad docente

Día del Maestro en Chaco: el olvido oficial y las heridas de la educación pública

Cada 11 de septiembre, la Argentina homenajea a Domingo Faustino Sarmiento y celebra el Día del Maestro, recordando la enorme tarea de quienes forman generaciones enteras. Sin embargo, en el Chaco la fecha no llega como una celebración. Para muchos docentes y familias, este día se vive con tristeza e impotencia, porque la escuela pública —que debería ser espacio de esperanza— se encuentra golpeada por la indiferencia de un gobierno que le da la espalda a sus maestros y, en consecuencia, a sus alumnos.

Detrás de cada maestro agotado hay niños y jóvenes que ven vulnerado su derecho a aprender. Detrás de cada aula cerrada hay familias que deben reorganizar su vida porque el edificio escolar está en ruinas. Detrás de cada salario pulverizado hay docentes que luchan por llegar a fin de mes y aun así siguen enseñando con entrega, aunque el Estado los desprecie.

La falta de empatía que golpea a todos

La falta de empatía del gobernador Leandro Zdero y de la ministra Sofía Naidenoff no es solo un problema laboral: es un golpe directo a la niñez y a la juventud del Chaco. La eliminación del Incentivo Docente y de la Conectividad, la supresión de la Cláusula Gatillo, la ausencia de recomposición salarial, la imposición de un Ítem Aula discriminatorio y el archivo del Proyecto de Ley de la Cláusula Gatillo son medidas que no solo empobrecen al maestro, sino que deterioran la educación de todos.



La crisis de infraestructura refleja con crudeza esta realidad: escuelas con techos que se caen, sin agua potable, baños clausurados, aulas superpobladas o directamente cerradas por meses. Allí no solo sufre el docente, sino también cada niño que no tiene dónde aprender con dignidad.

Flores y discursos vacíos no alcanzan

Este Día del Maestro debería estar marcado por la gratitud y el reconocimiento, pero en el Chaco se convierte en un recordatorio doloroso de que sin inversión, sin respeto y sin justicia no hay futuro posible. A pesar de todo, los maestros siguen de pie. No porque el gobierno los acompañe, sino porque creen en sus alumnos y en el poder transformador de la educación.



Por eso hoy, más que flores o discursos vacíos, exigimos humanidad: empatía con quienes enseñan y con quienes aprenden. Porque cada derecho arrebatado a la docencia es un derecho negado a los niños y jóvenes de nuestra provincia.

Compromiso indeclinable

Desde FESICH SITECH Castelli reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad, con maestros respetados y reconocidos, con salarios dignos y aulas en condiciones que abracen el futuro de nuestros hijos.



Y recordamos a Sarmiento, quien afirmaba con claridad: “La educación es el arma más poderosa para hacer libres a los pueblos”. Con esta convicción, seguiremos en pie de lucha, no solo por la dignidad docente, sino por el derecho sagrado de nuestros niños y jóvenes a recibir una educación que los haga verdaderamente libres y con las competencias necesarias para lograr sus sueños.