La Justicia determina la reincorporación de trabajador en el Instituto del Deporte Chaqueño

El Juzgado del Trabajo N°4 dictamina que ha sido ilegal un despido en el Instituto del Deporte Chaqueño. Asimismo determina su reincorporación

ATE-Instituto-del-Deporte-Chaquenio-25-09-09-01
Manifestación de ATE en el Instituto del Deporte Chaqueño

A través de una medida cautelar, la justicia provincial reconoce un despido ilegal y arbitrario en el Instituto del Deporte Chaqueño y ordena restituir en su cargo a un delegado de la Asociación de Trabajadores (ATE Chaco). El trabajador, que prestaba servicio de manera precarizada, contaba con 15 años de antigüedad. 

.

A partir de la decisión judicial, el trabajador debe tener inmediata reincorporación en su puesto y además el pago de los meses adeudados. “Este fallo judicial se suma a las denuncias en curso que tiene el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez. Se trata de una clara muestra de la negligencia con la que se maneja este funcionario, llevando adelante abuso de poder, como consta en las presentaciones ante la justicia”, indica el secretario de Administración de ATE Chaco, Mario Bustamante.

