Una Jornada de Negocios en impresión 3D organiza la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE. Se realizará el miércoles 10, de 16 a 19, en el Aula Pyme, en Las Heras 727, Resistencia.
La Justicia determina la reincorporación de trabajador en el Instituto del Deporte Chaqueño
El Juzgado del Trabajo N°4 dictamina que ha sido ilegal un despido en el Instituto del Deporte Chaqueño. Asimismo determina su reincorporaciónActualidad - ProvinciaChaco On Line
A través de una medida cautelar, la justicia provincial reconoce un despido ilegal y arbitrario en el Instituto del Deporte Chaqueño y ordena restituir en su cargo a un delegado de la Asociación de Trabajadores (ATE Chaco). El trabajador, que prestaba servicio de manera precarizada, contaba con 15 años de antigüedad.
A partir de la decisión judicial, el trabajador debe tener inmediata reincorporación en su puesto y además el pago de los meses adeudados. “Este fallo judicial se suma a las denuncias en curso que tiene el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez. Se trata de una clara muestra de la negligencia con la que se maneja este funcionario, llevando adelante abuso de poder, como consta en las presentaciones ante la justicia”, indica el secretario de Administración de ATE Chaco, Mario Bustamante.
Cuadrillas de Secheep atienden inconvenientes en el servicio por el temporal
Ante el temporal ocurrido este lunes, cuadrillas de Secheep han atendido los reclamos de usuarios del Gran Resistencia por inconvenientes en el servicio de energía eléctrica.
Ingreso al Poder Judicial: Este miércoles finaliza la inscripción
Culmina la inscripción para el ingreso al Poder Judicial del Chaco. Es para los que deseen incorporarse en la categoría de auxiliar administrativo en la Primera Circunscripción Judicial.
María Pía Chiacchio Cavana: “El voto popular ha servido para ponerle un freno, un límite a Milei”
En un análisis de las elecciones bonaerenses, la diputada provincial María Pia Chiacchio Cavana, en conversación con Chaco On Line, evalúa que “el voto popular ha servido para ponerle un freno, un límite a Milei”. A la par, considera “el modelo para que podamos ratificar cuál es el modelo de Argentina que se quiere”.
Conversatorio Memoria sobre el pasado reciente, en la Casa por la Memoria
En la Casa de la Memoria se realiza el panel conversatorio “Memorias y representaciones sociales sobre el pasado e instituciones”. Se trata el recorrido histórico realizado por organismos de DDHH para lograr la recuperación del sitio histórico ex centro clandestino de detención Brigada de Investigaciones y la conformación de la Comisión Provincial por la Memoria.
El Ministerio de Hacienda y Finanzas anuncia el cronograma de pagos de los programas provinciales. Estarán acreditados en cuentas del Nuevo Banco del Chaco.