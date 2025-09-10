Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco interviene ante presunto mal accionar policial

El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco toma conocimiento, a través de un video difundido en medios de comunicación y redes sociales, de un hecho ocurrido en la localidad de Villa Berthet que daría cuenta de un accionar policial desproporcionado contra una persona con discapacidad.



En atención a la gravedad de las imágenes, el organismo realiza las presentaciones formales ante los organismos competentes con el objetivo de que se adopten las medidas necesarias:



Actuación simple 0232/25: Nota dirigida a la Mesa Única de Intervención Temprana (MUIIT) de Sáenz Peña encargada de remitir a la Fiscalía Adjunta en Derechos Humanos, acompañando el enlace del video que circula en medios de comunicación.



Actuación simple 0233/25: Nota dirigida al Órgano de Control Interno (OCI), también remitiendo el enlace del material audiovisual, a los fines de que se inicie la respectiva investigación disciplinaria policial.



El Comité reafirma su mandato de velar por la protección de los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad o bajo custodia del Estado, y en particular de aquellas en situación de especial vulnerabilidad, como las personas con discapacidad.



En este sentido, se solicita a las autoridades competentes que dispongan de manera inmediata las investigaciones correspondientes, a fin de esclarecer lo sucedido y garantizar que situaciones de esta naturaleza no vuelvan a repetirse.

El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco es un órgano autónomo que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos en contextos de encierro, instituciones de cuidado y situaciones donde el Estado ejerce custodia sobre las personas. Su labor se centra en la prevención de la violencia institucional y la tortura, en la recepción de denuncias, la intervención temprana y el monitoreo permanente, con el propósito de contribuir a la construcción de una sociedad más justa y respetuosa de la dignidad humana.