Jorge Capitanich llega al final de un recorrido por las 70 localidades chaqueñas. Recibe inquietudes de trabajadores, docentes, personal de salud, productores y vecinos, quienes exponen sus preocupaciones y expectativas.
Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco interviene ante presunto mal accionar policial
El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco plantea un presunto accionar desproporcionado contra una persona con discapacidad. Solicita a las autoridades competentes que dispongan las investigaciones correspondientes.Actualidad - ProvinciaChaco On Line
El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco toma conocimiento, a través de un video difundido en medios de comunicación y redes sociales, de un hecho ocurrido en la localidad de Villa Berthet que daría cuenta de un accionar policial desproporcionado contra una persona con discapacidad.
En atención a la gravedad de las imágenes, el organismo realiza las presentaciones formales ante los organismos competentes con el objetivo de que se adopten las medidas necesarias:
Actuación simple 0232/25: Nota dirigida a la Mesa Única de Intervención Temprana (MUIIT) de Sáenz Peña encargada de remitir a la Fiscalía Adjunta en Derechos Humanos, acompañando el enlace del video que circula en medios de comunicación.
Actuación simple 0233/25: Nota dirigida al Órgano de Control Interno (OCI), también remitiendo el enlace del material audiovisual, a los fines de que se inicie la respectiva investigación disciplinaria policial.
El Comité reafirma su mandato de velar por la protección de los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad o bajo custodia del Estado, y en particular de aquellas en situación de especial vulnerabilidad, como las personas con discapacidad.
En este sentido, se solicita a las autoridades competentes que dispongan de manera inmediata las investigaciones correspondientes, a fin de esclarecer lo sucedido y garantizar que situaciones de esta naturaleza no vuelvan a repetirse.
El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco es un órgano autónomo que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos en contextos de encierro, instituciones de cuidado y situaciones donde el Estado ejerce custodia sobre las personas. Su labor se centra en la prevención de la violencia institucional y la tortura, en la recepción de denuncias, la intervención temprana y el monitoreo permanente, con el propósito de contribuir a la construcción de una sociedad más justa y respetuosa de la dignidad humana.
Comienza el Mes de la Juventud
Inicia este miércoles 10, el Mes de la Juventud, en la plaza central de Las Palmas, con la primera edición de “Recreo Soy Joven”, de 8 a 12 horas.
La Justicia determina la reincorporación de trabajador en el Instituto del Deporte Chaqueño
El Juzgado del Trabajo N°4 dictamina que ha sido ilegal un despido en el Instituto del Deporte Chaqueño. Asimismo determina su reincorporación
Una Jornada de Negocios en impresión 3D organiza la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE. Se realizará el miércoles 10, de 16 a 19, en el Aula Pyme, en Las Heras 727, Resistencia.
Cuadrillas de Secheep atienden inconvenientes en el servicio por el temporal
Ante el temporal ocurrido este lunes, cuadrillas de Secheep han atendido los reclamos de usuarios del Gran Resistencia por inconvenientes en el servicio de energía eléctrica.
Ingreso al Poder Judicial: Este miércoles finaliza la inscripción
Culmina la inscripción para el ingreso al Poder Judicial del Chaco. Es para los que deseen incorporarse en la categoría de auxiliar administrativo en la Primera Circunscripción Judicial.