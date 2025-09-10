Comienza el Mes de la Juventud

Inicia este miércoles 10, el Mes de la Juventud, en la plaza central de Las Palmas, con la primera edición de “Recreo Soy Joven”, de 8 a 12 horas.

Mes-de-la-Juventud-25-09-10-01
Flyer del Mes de la Juventud

El Gobierno provincial, a través del programa Soy Joven de la Subsecretaría de Juventud, da a conocer la agenda oficial de actividades para celebrar el Mes de la Juventud, durante septiembre. Con un enfoque en la recreación, la cultura y el reconocimiento, la propuesta busca generar espacios de participación y encuentros para los jóvenes de toda la provincia.

 

 

La agenda, pensada con carácter federal, incluye las jornadas recreativas “Recreo Soy Joven”, que recorrerá distintas localidades del Chaco. Estos encuentros, destinados a estudiantes secundarios, ofrecerán juegos, competencias y dinámicas formativas en educación financiera, en un marco de compañerismo y aprendizaje.

 

 

Además, el programa articula con instituciones y comunidades para sumar eventos de gran trascendencia, como el tradicional encuentro de las Escuelas de la Familia Agrícola–, el Desfile de Carrozas de Villa Río Bermejito y diversas iniciativas municipales, consolidando el rol protagónico de la juventud chaqueña.

 

 

Como novedad, se lanzará la Competencia en TikTok para pre-promos 2026, que premiará la creatividad estudiantil con un kit para la presentación de remeras del próximo año. En paralelo, se realizará la entrega de Premios Jóvenes Destacados 2025, una distinción organizada por la Legislatura provincial para reconocer el compromiso y la labor de jóvenes líderes en distintos ámbitos.

 

 

 

Desde el Gobierno del Chaco, invitan a la juventud, de todas las localidades, a ser parte activa de estas actividades.

