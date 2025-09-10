Jorge Capitanich llega al final de un recorrido por las 70 localidades chaqueñas. Recibe inquietudes de trabajadores, docentes, personal de salud, productores y vecinos, quienes exponen sus preocupaciones y expectativas.
Comienza el Mes de la Juventud
Inicia este miércoles 10, el Mes de la Juventud, en la plaza central de Las Palmas, con la primera edición de “Recreo Soy Joven”, de 8 a 12 horas.Actualidad - ProvinciaChaco On Line
El Gobierno provincial, a través del programa Soy Joven de la Subsecretaría de Juventud, da a conocer la agenda oficial de actividades para celebrar el Mes de la Juventud, durante septiembre. Con un enfoque en la recreación, la cultura y el reconocimiento, la propuesta busca generar espacios de participación y encuentros para los jóvenes de toda la provincia.
La agenda, pensada con carácter federal, incluye las jornadas recreativas “Recreo Soy Joven”, que recorrerá distintas localidades del Chaco. Estos encuentros, destinados a estudiantes secundarios, ofrecerán juegos, competencias y dinámicas formativas en educación financiera, en un marco de compañerismo y aprendizaje.
Además, el programa articula con instituciones y comunidades para sumar eventos de gran trascendencia, como el tradicional encuentro de las Escuelas de la Familia Agrícola–, el Desfile de Carrozas de Villa Río Bermejito y diversas iniciativas municipales, consolidando el rol protagónico de la juventud chaqueña.
Como novedad, se lanzará la Competencia en TikTok para pre-promos 2026, que premiará la creatividad estudiantil con un kit para la presentación de remeras del próximo año. En paralelo, se realizará la entrega de Premios Jóvenes Destacados 2025, una distinción organizada por la Legislatura provincial para reconocer el compromiso y la labor de jóvenes líderes en distintos ámbitos.
Desde el Gobierno del Chaco, invitan a la juventud, de todas las localidades, a ser parte activa de estas actividades.
Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco interviene ante presunto mal accionar policial
El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco plantea un presunto accionar desproporcionado contra una persona con discapacidad. Solicita a las autoridades competentes que dispongan las investigaciones correspondientes.
La Justicia determina la reincorporación de trabajador en el Instituto del Deporte Chaqueño
El Juzgado del Trabajo N°4 dictamina que ha sido ilegal un despido en el Instituto del Deporte Chaqueño. Asimismo determina su reincorporación
Una Jornada de Negocios en impresión 3D organiza la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE. Se realizará el miércoles 10, de 16 a 19, en el Aula Pyme, en Las Heras 727, Resistencia.
Cuadrillas de Secheep atienden inconvenientes en el servicio por el temporal
Ante el temporal ocurrido este lunes, cuadrillas de Secheep han atendido los reclamos de usuarios del Gran Resistencia por inconvenientes en el servicio de energía eléctrica.
Ingreso al Poder Judicial: Este miércoles finaliza la inscripción
Culmina la inscripción para el ingreso al Poder Judicial del Chaco. Es para los que deseen incorporarse en la categoría de auxiliar administrativo en la Primera Circunscripción Judicial.