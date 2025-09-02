Cámara de Comercio de Resistencia invita a capacitación sobre IA para el comercio local

La Cámara de Comercio de Resistencia invita a la conferencia de capacitación denominada “IA ¿Que puede hacer la Inteligencia Artificial por tu comercio? Hoy, No en el futuro”. Se desarrollará el jueves 18, a partir de las 20.30, en Juan D. Perón 111, 3° piso.

Flyer de la conferencia “IA ¿Que puede hacer la Inteligencia Artificial por tu comercio? Hoy, No en el futuro”

Desde la Secretaría de Capacitación de la Cámara de Comercio de Resistencia, invitan a una nueva capacitación “IA ¿Que puede hacer la Inteligencia Artificial por tu comercio? Hoy, No en el futuro”, a cargo de Agustín Bella, director de la agencia Manija

La propuesta tiene como objetivo brindar a los asistentes una introducción práctica y accesible a herramientas de inteligencia artificial, con foco en la aplicación real en comercios: desde decisiones estratégicas hasta tareas operativas, para ahorrar tiempo, tomar mejores decisiones y delegar con criterio. El encuentro abordará el impacto y las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial en el comercio, con un enfoque práctico y adaptado al contexto local. 

 

 

El temario incluirá ejes como: aplicaciones para empresarios y colaboradores, casos reales en distintos rubros, uso de ChatGPT en tareas comerciales, exploración de nuevas ideas de negocio, mejoras en la atención al cliente, generación de promociones y contenidos, organización de tareas y procesos de automatización. También se pondrá especial énfasis en el criterio para delegar funciones a la IA, así como en la incorporación de bots y asistentes autónomos capaces de ejecutar tareas de estrategia y gestión en comercios. El curso cuenta con el acompañamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Informes e inscripción Respecto a la actividad, es arancelada con inscripción previa en el sitio web www.ccres.org.ar Para consultas e informes, deberán contactarse con la administración al Whatsapp 3624871559, o bien, enviar un correo electrónico a [email protected].

 

