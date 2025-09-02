En la laguna de Villa Odorico, detrás del hipermercado, en Resistencia se realizan tareas de limpieza. En cumplimiento de una orden judicial, retiran desechos ejecutando el mantenimiento de espacios lacustres.
Cámara de Comercio de Resistencia invita a capacitación sobre IA para el comercio local
La Cámara de Comercio de Resistencia invita a la conferencia de capacitación denominada “IA ¿Que puede hacer la Inteligencia Artificial por tu comercio? Hoy, No en el futuro”. Se desarrollará el jueves 18, a partir de las 20.30, en Juan D. Perón 111, 3° piso.Actualidad - CiudadChaco On Line
Desde la Secretaría de Capacitación de la Cámara de Comercio de Resistencia, invitan a una nueva capacitación “IA ¿Que puede hacer la Inteligencia Artificial por tu comercio? Hoy, No en el futuro”, a cargo de Agustín Bella, director de la agencia Manija.
La propuesta tiene como objetivo brindar a los asistentes una introducción práctica y accesible a herramientas de inteligencia artificial, con foco en la aplicación real en comercios: desde decisiones estratégicas hasta tareas operativas, para ahorrar tiempo, tomar mejores decisiones y delegar con criterio. El encuentro abordará el impacto y las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial en el comercio, con un enfoque práctico y adaptado al contexto local.
El temario incluirá ejes como: aplicaciones para empresarios y colaboradores, casos reales en distintos rubros, uso de ChatGPT en tareas comerciales, exploración de nuevas ideas de negocio, mejoras en la atención al cliente, generación de promociones y contenidos, organización de tareas y procesos de automatización. También se pondrá especial énfasis en el criterio para delegar funciones a la IA, así como en la incorporación de bots y asistentes autónomos capaces de ejecutar tareas de estrategia y gestión en comercios. El curso cuenta con el acompañamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Informes e inscripción Respecto a la actividad, es arancelada con inscripción previa en el sitio web www.ccres.org.ar Para consultas e informes, deberán contactarse con la administración al Whatsapp 3624871559, o bien, enviar un correo electrónico a [email protected].
Está activado el protocolo preventivo del sistema hídrico de Resistencia
Hasta las 12 horas, se han acumulado 25 milimetros, según el pluviómetro municipal. La comuna de la capital chaqueña tiene activo el protocolo preventivo del sistema hídrico.
En la calle Irigoyen del 1600 a 2000, en Resistencia, la comuna pinta señalizaciones horizontales y verticales. Estas tareas incluyen pintura en cruces peatonales y cordones de ochavas.
Retoman las reparaciones en la plaza General San Martín del barrio Provincias Unidas de Resistencia. Se realizará el hormigonado de senderos y veredas; iluminación, parquizado y colocación de juegos infantiles.
Black Friday 13: La Cámara de Comercio de Resistencia destaca como motor de la economía
La Cámara de Comercio de Resistencia destaca la importancia del Black Friday para motorizar la economía local. Esta iniciativa cuenta con el respaldo del Nuevo Banco del Chaco y Banco Nación, quienes dan financiamiento en cuotas sin interés con tarjetas de crédito.
Esta semana habrá tránsito restringido en la calle Don Bosco del 600 al 800, debido al Plan de Bacheo, dispuesto por la comuna de la capital chaqueña. Mientras que el miércoles 6 habrá interrupciones en Saavedra 500 al 700 y en Saavedra del 700 al 800 y Córdoba del 700 al 800.