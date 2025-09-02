Cámara de Comercio de Resistencia invita a capacitación sobre IA para el comercio local

Desde la Secretaría de Capacitación de la Cámara de Comercio de Resistencia, invitan a una nueva capacitación “IA ¿Que puede hacer la Inteligencia Artificial por tu comercio? Hoy, No en el futuro”, a cargo de Agustín Bella, director de la agencia Manija.

La propuesta tiene como objetivo brindar a los asistentes una introducción práctica y accesible a herramientas de inteligencia artificial, con foco en la aplicación real en comercios: desde decisiones estratégicas hasta tareas operativas, para ahorrar tiempo, tomar mejores decisiones y delegar con criterio. El encuentro abordará el impacto y las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial en el comercio, con un enfoque práctico y adaptado al contexto local.

El temario incluirá ejes como: aplicaciones para empresarios y colaboradores, casos reales en distintos rubros, uso de ChatGPT en tareas comerciales, exploración de nuevas ideas de negocio, mejoras en la atención al cliente, generación de promociones y contenidos, organización de tareas y procesos de automatización. También se pondrá especial énfasis en el criterio para delegar funciones a la IA, así como en la incorporación de bots y asistentes autónomos capaces de ejecutar tareas de estrategia y gestión en comercios. El curso cuenta con el acompañamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Informes e inscripción Respecto a la actividad, es arancelada con inscripción previa en el sitio web www.ccres.org.ar Para consultas e informes, deberán contactarse con la administración al Whatsapp 3624871559, o bien, enviar un correo electrónico a [email protected].