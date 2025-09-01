La Cámara de Comercio de Resistencia invita al Taller de desarrollo personal para el crecimiento laboral. El curso se llevará a cabo el miércoles 27, a partir de las 20.30, en la sede institucional y será dictado por el licenciado Sergio Ganiadieff.
Capacitación docente: Inscriben a cursos de educación financiera
Está abierta la inscripción de dos cursos de formación docente acerca de educación financiera dirigido a docentes y directivos. Las inscripciones estarán abiertas del 26 de agosto al 7 de septiembre, y los cursos darán inicio el 3 de septiembre.Educación - CursosChaco On Line
El Ministerio de Educación invita a docentes y directivos de Nivel Secundario a participar de dos propuestas formativas para abordar la educación financiera, dictados por el INFoD en clave de ciudadanía, ética y mundo del trabajo. Se trata de los cursos Educación Financiera en Clave Didáctica y Educación Financiera: Conceptos clave y estrategias transversales aplicadas, orientados a fortalecer el abordaje de la educación financiera en la escuela desde una perspectiva transversal, interdisciplinaria y situada.
Educación Financiera en Clave Didáctica propone acompañar a los docentes a pensar el diseño de propuestas transversales, situadas, interdisciplinarias y significativas en torno a la educación financiera en sus dimensiones financiera, emocional, ética, ciudadana y del mundo del trabajo. Se trabajará sobre las oportunidades que ofrece la temática en los diferentes espacios curriculares, los dispositivos didácticos que facilitan su implementación y las habilidades que potencia en los estudiantes. Educación Financiera: Conceptos clave y estrategias transversales aplicadas, entretanto, brinda una aproximación a los principales conceptos de la educación financiera y acompaña a los docentes en la organización de contenidos y en el diseño de estrategias transversales, con especial foco en la dimensión financiera, a fin de enriquecer las dinámicas escolares.
Ambas propuestas son autoasistidas, en modalidad virtual, otorgan certificación de cursado y estarán a cargo de las docentes referentes Fabiana Scala y Julia Tonon.
Las inscripciones estarán abiertas del 26 de agosto al 7 de septiembre, y los cursos darán inicio el 3 de septiembre. Para registrarse, los interesados deben ingresar al sitio https://aulastic.infd.edu.ar/catalogo.cgi.
Inscriben para cursos de actuación, doblaje y edición de sonido para futuros profesionales en la UEGP N°177 “Nuestra Voz”. Son 6 clases presenciales, que se dictarán a partir junio.
Está abierta la inscripción para las propuestas del primer cuatrimestre que incluyen Community Management, Publicidad Digital, Presencia Digital y Habilidades para Emprendedores. Con modalidad virtual, las capacitaciones se desarrollarán entre mayo y junio.
Una serie de cursos y capacitaciones gratuitas ofrecerá el Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estarán disponibles desde el 1° de diciembre, en un campus virtual. El Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICCTI) presenta una nueva plataforma que ofrece cursos y capacitaciones gratuitas. Las propuestas de formación serán autoasistidas y se entregará certificado de aprobación. El Campus Virtual ICCTI estará disponible a partir del 1º de diciembre.
Es el segundo encuentro presencial, y, en simultáneo, virtual de la propuesta de capacitación del Programa Red Aprende, ALFIN desde las Bibliotecas. Cursan más de 2.500 bibliotecarios.
Otorgan becas para repartidores de Rappi para la formación en tecnología y programación
Rappi, la empres de envíos tradiconales, se une a MindHub, la organización que ayuda a desarrollar talento para la era digital. Promueve el acceso de los repartidores a la transformación tecnológica.