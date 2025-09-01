Capacitación docente: Inscriben a cursos de educación financiera

Está abierta la inscripción de dos cursos de formación docente acerca de educación financiera dirigido a docentes y directivos. Las inscripciones estarán abiertas del 26 de agosto al 7 de septiembre, y los cursos darán inicio el 3 de septiembre.

Educación-Financiera-25-09-01-01
Flyer de los cursos de educación financiera

El Ministerio de Educación invita a docentes y directivos de Nivel Secundario a participar de dos propuestas formativas para abordar la educación financiera, dictados por el INFoD en clave de ciudadanía, ética y mundo del trabajo. Se trata de los cursos Educación Financiera en Clave Didáctica y Educación Financiera: Conceptos clave y estrategias transversales aplicadas, orientados a fortalecer el abordaje de la educación financiera en la escuela desde una perspectiva transversal, interdisciplinaria y situada.

 

 

Educación Financiera en Clave Didáctica propone acompañar a los docentes a pensar el diseño de  propuestas transversales, situadas, interdisciplinarias y significativas en torno a la educación financiera en sus dimensiones financiera, emocional, ética, ciudadana y del mundo del trabajo. Se trabajará sobre las oportunidades que ofrece la temática en los diferentes espacios curriculares, los dispositivos didácticos que facilitan su implementación y las habilidades que potencia en los estudiantes. Educación Financiera: Conceptos clave y estrategias transversales aplicadas, entretanto, brinda una aproximación a los principales conceptos de la educación financiera y acompaña a los docentes en la organización de contenidos y en el diseño de estrategias transversales, con especial foco en la dimensión financiera, a fin de enriquecer las dinámicas escolares.

 

 

Ambas propuestas son autoasistidas, en modalidad virtual, otorgan certificación de cursado y estarán a cargo de las docentes referentes Fabiana Scala y Julia Tonon.

 

 

Las inscripciones estarán abiertas del 26 de agosto al 7 de septiembre, y los cursos darán inicio el 3 de septiembre. Para registrarse, los interesados deben ingresar al sitio https://aulastic.infd.edu.ar/catalogo.cgi.

