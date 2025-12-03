Juran los diputados nacionales chaqueños

Cipolini se defiende: “Por ahí, uno sale diciendo cosas que no ha dicho”
El diputado nacional Gerardo Cipolini se defiende ante las críticas por sus comentarios. “Por ahí, uno sale diciendo cosas que no ha dicho”, argumenta.
En el Congreso de la Nación, los chaqueños Guillermo César Agüero, Rosario Goitía, Sergio Dolce y Julieta Campo prestan juramento y asumen sus bancas. Durante la ceremonia juran 127 diputados nacionales.Chaco On Line
La sesión preparatoria se desarrolla en el recinto de la Cámara baja, presidida por el diputado nacional Gerardo Cipolini, quien ejerce la conducción provisoria por ser el legislador de mayor edad. Con solemnidad, los nuevos representantes pronuncian el tradicional “Sí, juro”, mientras las miradas se concentran en la renovación política que marca el inicio del período legislativo 2025-2029.
Por Chaco, Agüero, Goitía, Dolce y Campo se integran a la Cámara en un contexto de fuerte expectativa. Sus bancas apuntan a proyectar la voz chaqueña hacia los debates nacionales que definen reformas económicas, sociales y federales.
En principio prestan juramento Agüero, Goitía y Dolce. Luego el chaqueño Cipolini pide el compromiso solemne a la kirchnerista Julieta Campo.
La ceremonia refleja la renovación parcial de la representación chaqueña en el Congreso. En el acto juran 127 nuevos diputados nacionales. La Cámara baja inaugura así un nuevo período legislativo.
La chaqueña Julieta Campos se incorpora a la Cámara de Diputados de la Nación, tras jurar “por el pueblo del Chaco, por los 30 mil detenidos desaparecidos y por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner”.
En la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados de la Nación se han escuchado varios exabruptos. “Che que buena que está” es la frase del diputado Gerardo Cipolini en referencia a hacia su comprovinciana Rosario Goitía, recién incorporada a la Cámara baja del Congreso
