Juran los diputados nacionales chaqueños

La sesión preparatoria se desarrolla en el recinto de la Cámara baja, presidida por el diputado nacional Gerardo Cipolini, quien ejerce la conducción provisoria por ser el legislador de mayor edad. Con solemnidad, los nuevos representantes pronuncian el tradicional “Sí, juro”, mientras las miradas se concentran en la renovación política que marca el inicio del período legislativo 2025-2029.

Por Chaco, Agüero, Goitía, Dolce y Campo se integran a la Cámara en un contexto de fuerte expectativa. Sus bancas apuntan a proyectar la voz chaqueña hacia los debates nacionales que definen reformas económicas, sociales y federales.



En principio prestan juramento Agüero, Goitía y Dolce. Luego el chaqueño Cipolini pide el compromiso solemne a la kirchnerista Julieta Campo.

La ceremonia refleja la renovación parcial de la representación chaqueña en el Congreso. En el acto juran 127 nuevos diputados nacionales. La Cámara baja inaugura así un nuevo período legislativo.

La ceremonia refleja la renovación parcial de la representación chaqueña en el Congreso. En el acto juran 127 nuevos diputados nacionales. La Cámara baja inaugura así un nuevo período legislativo.