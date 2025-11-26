Estiman baja presión de agua

Este jueves 27, equipos de Sameep intervendrán en la reparación de un tramo del Acueducto Carpincho Macho, tras detectarse la rotura de un caño de 500 milímetros, en cercanías de avenida Islas Malvinas. Podría registrarse baja presión de agua.

Actualidad - CiudadChaco On LineChaco On Line
SAMEEP-25-11-26-01
Sameep

Durante el desarrollo de la reparación, se podría registrar baja presión de agua potable en los barrios Carpincho Macho, Chacras 137 y 214, y en sectores aledaños a ruta 11 hasta la rotonda de ruta 16 estiman desde Sameep.

  

 

El presidente de Sameep, ingeniero Nicolás Diez, resalta el compromiso del personal que llevará adelante las tareas de reparación. “Será fundamental la voluntad y el esfuerzo”, señala, reconociendo la dedicación de los agentes intervinientes.

 

 

Diez subraya que estas acciones forman parte de un plan sostenido de mantenimiento. “Todas estas tareas se enmarcan en el plan integral de mantenimiento y respuestas inmediatas que se ejecuta de manera permanente para asegurar la eficiencia y continuidad del servicio en todas las localidades chaqueñas; en esta oportunidad, en Resistencia”, apunta.

 

 

El gerente de Servicios, Maximiliano San Martín, asegura que “el objetivo principal de Sameep es garantizar un servicio óptimo de agua potable en toda la provincia, y por ello se trabaja arduamente para responder a cada inconveniente”.

 

 

Desde Sameep precisan que, una vez finalizadas las tareas, estimadas para después del mediodía de este jueves, el servicio comenzará a restablecerse de manera progresiva, recuperando la presión y el caudal habitual.

Últimas noticias
Reconocimiento-a-instituciones-25-11-27-01

Reconocen tareas de inclusión en instituciones educativas

Chaco On Line
Educación

Instituciones educativas que contribuyen a la inclusión de niños, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad reciben reconocimiento por parte de la cartera educativa provincial. Este acto se realiza en el Parque Intercultural 2 de Febrero, en el marco de la Expo Tec 2025.

SAMEEP-25-11-26-01

Estiman baja presión de agua

Chaco On Line
Actualidad - Ciudad

Este jueves 27, equipos de Sameep intervendrán en la reparación de un tramo del Acueducto Carpincho Macho, tras detectarse la rotura de un caño de 500 milímetros, en cercanías de avenida Islas Malvinas. Podría registrarse baja presión de agua.

Te puede interesar
Linea-105 24-08-29-01

Debatirán nuevos precios del boleto

Chaco On Line
Actualidad - Ciudad

Un nuevo cuadro tarifario para el transporte público de pasajeros en la capital chaqueña se debatirá en dos audiencias públicas. Serán el 10 y 12 de diciembre, en Resistencia y Fontana, respectivamente.

Lo más visto
Caso-Cecilia-Audiencia-de-cesura-25-11-26-01

Caso Cecilia: Inicia la audiencia de cesura

Chaco On Line

Inicia la audiencia de cesura en el Caso Cecilia Strzyzowsky. Emerenciano Sena es el único de los seis imputados que está ausente, según su abogado defensor, por problemas de salud.

SAMEEP-25-11-26-01

Estiman baja presión de agua

Chaco On Line
Actualidad - Ciudad

Este jueves 27, equipos de Sameep intervendrán en la reparación de un tramo del Acueducto Carpincho Macho, tras detectarse la rotura de un caño de 500 milímetros, en cercanías de avenida Islas Malvinas. Podría registrarse baja presión de agua.

Boletín de noticias