Estiman baja presión de agua

Durante el desarrollo de la reparación, se podría registrar baja presión de agua potable en los barrios Carpincho Macho, Chacras 137 y 214, y en sectores aledaños a ruta 11 hasta la rotonda de ruta 16 estiman desde Sameep.

El presidente de Sameep, ingeniero Nicolás Diez, resalta el compromiso del personal que llevará adelante las tareas de reparación. “Será fundamental la voluntad y el esfuerzo”, señala, reconociendo la dedicación de los agentes intervinientes.

Diez subraya que estas acciones forman parte de un plan sostenido de mantenimiento. “Todas estas tareas se enmarcan en el plan integral de mantenimiento y respuestas inmediatas que se ejecuta de manera permanente para asegurar la eficiencia y continuidad del servicio en todas las localidades chaqueñas; en esta oportunidad, en Resistencia”, apunta.

El gerente de Servicios, Maximiliano San Martín, asegura que “el objetivo principal de Sameep es garantizar un servicio óptimo de agua potable en toda la provincia, y por ello se trabaja arduamente para responder a cada inconveniente”.

Desde Sameep precisan que, una vez finalizadas las tareas, estimadas para después del mediodía de este jueves, el servicio comenzará a restablecerse de manera progresiva, recuperando la presión y el caudal habitual.