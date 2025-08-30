Encuentro Cívico expresa apoyo electoral a la propuesta electoral presentada por la conducción de la UCR, en vistas de las elecciones de octubre próximo. Ratifica el acompañamiento al gobernador Zdero y reafirma el compromiso de terminar con el kirchnerismo.
Aptasch para por 24 horas, en reclamo de mejoras salariales y de condiciones laborales
Aptasch concreta una "Jornada de Lucha", con un paro de 24 horas y concentración frente al hospital Perrando. Reclama mejoras salariales, de condiciones laborales y en apoyo a los residentes.
La Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (Aptasch) lleva adelante una "jornada de lucha" con amplia participación de trabajadores de la salud, en reclamo de mejoras salariales urgentes y de condiciones de trabajo dignas en todo el sistema sanitario provincial, además de manifestar su apoyo a los residentes ante el conflicto que estos mantienen con el gobierno provincial. Esta acción se da en el marco de un paro por 24 horas convocado por el gremio y de una jornada nacional convocada por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) en rechazo al veto a la Ley de Emergencia en discapacidad.
Aptasch se concentra frente al hospital Perrando de la capital chaqueña y desde allí remarcan que la crisis salarial en el sector golpea directamente a quienes sostienen el sistema de salud pública, y que se vuelve insostenible continuar prestando servicios de calidad en un contexto de bajos ingresos, sobrecarga de tareas y falta de recursos adecuados. “Defendemos la salud pública y a sus trabajadores, porque son ellos quienes garantizan día a día la atención de la población chaqueña”, afirman desde la entidad gremial, y detallan además que “solamente este año nuestro salario viene perdiendo en casi 10 puntos y acumula un retraso mayor al 20% desde el 2023”. Al mismo tiempo, el gremio se manifiesta en reclamo de una apertura de negociaciones colectivas y por la puesta en marcha de la carrera sanitaria.
A su vez, Aptasch expresa su respaldo a los profesionales residentes que son desvinculados del sistema sanitario por haberse negado a aceptar traslados compulsivos al interior de la provincia, una medida que consideran arbitraria y perjudicial tanto para los profesionales como para la atención que se brinda en los hospitales y centros de salud. Estos traslados son exigidos por el gobierno sin contemplar siquiera el gasto extra que demanda a los profesionales, como pasajes, viáticos, estadías y demás. “Les piden que por el mismo salario, que ya de por sí es muy bajo, se radiquen en otro lugar sin contemplar el problema que esto genera”, detallan, a la vez acotan que “esta es una nueva muestra de la forma en la que se maneja el gobierno: sin diálogo e imponiendo condiciones”.
Finalmente, anuncian que continuarán con su plan de lucha en tanto el Gobierno provincial no dé respuestas concretas a las demandas planteadas, y llaman a toda la sociedad a acompañar el reclamo, entendiendo que “la defensa de la salud pública es una causa común que involucra a toda la comunidad”.
Legisladores justicialistas piden ante el Tribunal de Disciplina partidario la sanción de la diputada provincial Andrea Charole. Acusan de ”inconducta partidaria, deslealtad, o acciones que perjudiquen al pueblo trabajador” y “particularmente contra el sector docente” vivida durante la sesión del miércoles 21 en el tratamiento de la cláusula gatillo.
En Casa por la Memoria, este jueves 4, a partir de las 18 horas, destacados especialistas expondrán un balance de lo realizado para visibilizar la memoria histórica. El panel estará integrado por el coordinador del Registro Único de la Verdad, Juan Carlos Fernández; el investigador del Conicet, Emilio Crenzel y la doctora en Ciencias Sociales, Claudia Calvo, investigadora sobre el papel de la mujer rural.
Las Breñas reafirma su compromiso ambiental y solidario con el envío de tapitas plásticas
La Municipalidad de Las Breñas envía tapitas plásticas recolectadas en contenedores municipales, en el marco de la campaña que combina cuidado del ambiente con solidaridad social. Son entregadas a la Casa de la Madre y el Niño, en Resistencia para generar recursos para el sostenimiento.
La sexta edición del Black Friday Interior han anunciado autoridades de Fechaco; CAME; Nuevo Banco del Chaco y tarjeta Naranja. Se realizará el 5 y 6 de septiembre en locales comerciales de la provincia, excepto Resistencia.
Aptasch va a paro el jueves 28
Aptasch anuncia un paro de 24 horas, para el jueves 28 con concentración en el hospital Perrando. Manifestará el rechazo al veto a la emergencia pediátrica; repudio al congelamiento salarial y urgencia de poner fin a la precarización laboral; reclamo por un modelo de salud que sea accesible para toda la población.