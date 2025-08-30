Aptasch para por 24 horas, en reclamo de mejoras salariales y de condiciones laborales

La Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (Aptasch) lleva adelante una "jornada de lucha" con amplia participación de trabajadores de la salud, en reclamo de mejoras salariales urgentes y de condiciones de trabajo dignas en todo el sistema sanitario provincial, además de manifestar su apoyo a los residentes ante el conflicto que estos mantienen con el gobierno provincial. Esta acción se da en el marco de un paro por 24 horas convocado por el gremio y de una jornada nacional convocada por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) en rechazo al veto a la Ley de Emergencia en discapacidad.

Aptasch se concentra frente al hospital Perrando de la capital chaqueña y desde allí remarcan que la crisis salarial en el sector golpea directamente a quienes sostienen el sistema de salud pública, y que se vuelve insostenible continuar prestando servicios de calidad en un contexto de bajos ingresos, sobrecarga de tareas y falta de recursos adecuados. “Defendemos la salud pública y a sus trabajadores, porque son ellos quienes garantizan día a día la atención de la población chaqueña”, afirman desde la entidad gremial, y detallan además que “solamente este año nuestro salario viene perdiendo en casi 10 puntos y acumula un retraso mayor al 20% desde el 2023”. Al mismo tiempo, el gremio se manifiesta en reclamo de una apertura de negociaciones colectivas y por la puesta en marcha de la carrera sanitaria.

A su vez, Aptasch expresa su respaldo a los profesionales residentes que son desvinculados del sistema sanitario por haberse negado a aceptar traslados compulsivos al interior de la provincia, una medida que consideran arbitraria y perjudicial tanto para los profesionales como para la atención que se brinda en los hospitales y centros de salud. Estos traslados son exigidos por el gobierno sin contemplar siquiera el gasto extra que demanda a los profesionales, como pasajes, viáticos, estadías y demás. “Les piden que por el mismo salario, que ya de por sí es muy bajo, se radiquen en otro lugar sin contemplar el problema que esto genera”, detallan, a la vez acotan que “esta es una nueva muestra de la forma en la que se maneja el gobierno: sin diálogo e imponiendo condiciones”.

Finalmente, anuncian que continuarán con su plan de lucha en tanto el Gobierno provincial no dé respuestas concretas a las demandas planteadas, y llaman a toda la sociedad a acompañar el reclamo, entendiendo que “la defensa de la salud pública es una causa común que involucra a toda la comunidad”.