Zimmermann resalta posición unánime de la bancada radical en el Senado

El radicalismo muestra la semana pasada un alineamiento pleno en torno a temas considerados sensibles para el Gobierno nacional. En el Congreso, la bancada de la UCR —incluido el senador chaqueño Víctor Zimmermann— vota de manera coincidente en defensa de organismos estratégicos y del hospital Garrahan.

Zimmermann asegura que la postura del partido ha sido coherente con la asumida durante el debate de la Ley Bases: “Nuestra intención nunca fue disolver organismos que consideramos importantes, sino reestructurarlos y hacerlos más eficientes”, sostuvo. En ese marco, los decretos del PEN le quitan funciones específicas y capacidad de prestar servicios a instituciones como el INTA, Vialidad Nacional y demás organismos.



“El radicalismo entiende que son entidades claves para la producción, con fuerte presencia en el interior del país y que sostienen un estatus sanitario fundamental para las exportaciones”, enfatiza.



De igual manera, explica el voto favorable a la emergencia pediátrica, con eje en garantizar la labor del hospital Garrahan. “No se puede discutir la importancia de una institución que no solo es de referencia nacional, sino que en el último registro atendió a 4.500 chaqueños y es reconocida en toda Latinoamérica”, remarca.

En último término, Zimmermann resalta la decisión tomada en bloque por la UCR: “Defendimos una posición prácticamente unánime. Somos un partido propositivo, con capacidad de coincidencia o diferencia con el Gobierno, pero siempre priorizando el interés del país y de nuestras provincias”, finaliza.