Zimmermann resalta posición unánime de la bancada radical en el Senado

ATE Chaco repudia el respaldo de los diputados nacionales Gerardo Cipolini; Juan Carlos García y Marilú Quiroz, quienes apoyaron el veto presidencial que elimina el aumento de las jubilaciones. Rechaza acompañamiento de “el acompañamiento del gobernador Leandro Zdero, quien reconoce que las cuentas no le cierran, pero no deja de apoyar políticamente al Gobierno nacional”
El senador Víctor Zimmerman destaca la posición unánime de la bancada de la UCR en defensa de organismos estratégicos. Así también, resalta el voto favorable a la emergencia pediátrica.
El radicalismo muestra la semana pasada un alineamiento pleno en torno a temas considerados sensibles para el Gobierno nacional. En el Congreso, la bancada de la UCR —incluido el senador chaqueño Víctor Zimmermann— vota de manera coincidente en defensa de organismos estratégicos y del hospital Garrahan.
Zimmermann asegura que la postura del partido ha sido coherente con la asumida durante el debate de la Ley Bases: “Nuestra intención nunca fue disolver organismos que consideramos importantes, sino reestructurarlos y hacerlos más eficientes”, sostuvo. En ese marco, los decretos del PEN le quitan funciones específicas y capacidad de prestar servicios a instituciones como el INTA, Vialidad Nacional y demás organismos.
“El radicalismo entiende que son entidades claves para la producción, con fuerte presencia en el interior del país y que sostienen un estatus sanitario fundamental para las exportaciones”, enfatiza.
De igual manera, explica el voto favorable a la emergencia pediátrica, con eje en garantizar la labor del hospital Garrahan. “No se puede discutir la importancia de una institución que no solo es de referencia nacional, sino que en el último registro atendió a 4.500 chaqueños y es reconocida en toda Latinoamérica”, remarca.
En último término, Zimmermann resalta la decisión tomada en bloque por la UCR: “Defendimos una posición prácticamente unánime. Somos un partido propositivo, con capacidad de coincidencia o diferencia con el Gobierno, pero siempre priorizando el interés del país y de nuestras provincias”, finaliza.
Monotributo: Está disponible la recategorización vía web y desde el celular
Ya está disponible la recategorización para monotributistas. El trámite podrá hacerse vía web y desde el celular.
Las ventas minoristas pymes caen 0,5% interanual a precios constantes en comparación con el mes anterior durante junio, según el informe presentado por CAME. Mientras que llega al 6,7%, en el acumulado durante el primer semestre del año.
Sueldos de estatales: Pasivos cobran hoy, 2 de junio, a las 21 horas
Este lunes 2 de junio inicia el pago de sueldos de la administración pública provincial. Los haberes estarán acreditados a las 21 horas, por cajero automático del Nuevo Banco del Chaco.
COMRA rechaza proyecto que pretende desregular la actividad profesional
La Confederación Médica de la República Argentina expresa su rechazo al proyecto de Ley Nacional que pretende “desregular la actividad de los profesionales universitarios y no universitarios y crea un Registro Nacional. Insta al “libre ejercicio de la profesión” sin reparar en que combate a las mismas instituciones que justamente defienden
Sequía: Legisladores chaqueños piden al Ejecutivo nacional implemente medidas para asistir a productores afectados
Los legisladores chaqueños de Unión Por la Patria, Juan Manuel Pedrini, María Luisa Chomiak y Juan Manuel Pedrini manifiestan preocupación la situación que atraviesan productores chaqueños ante la crisis por la sequía. Piden al Ejecutivo nacional que implemente en forma urgente medidas para asistir a los productores agropecuarios y proteger a la economía regional afectada por las pérdidas productivas.