Administración pública provincial: Cobran lunes 1, pasivos y martes 2, activos

Se pagará el lunes 1 y el martes 2 de septiembre a trabajadores pasivos y activos de la administración pública provincial

El Gobierno del Chaco da a conocer el cronograma de pagos de sueldos correspondiente al mes de agosto para trabajadores activos y pasivos de la administración pública provincial.

Los pasivos estarán percibiendo sus sueldos de agosto el lunes 1 de septiembre. Tendrán disponibles para su retiro los montos correspondientes en los cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco, desde las 21 horas de ese mismo día. Al día siguiente, podrán hacerlo por ventanilla.

Para los activos: los sueldos estarán acreditados el martes 2 de septiembre, también disponibles a partir de las 21 horas, en cajeros automáticos.