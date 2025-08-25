$1.110.000 se necesitan para no ser pobre

El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) precisa que en julio de 2025 la Canasta Básica Total (CBT) en el Gran Resistencia y Sáenz Peña alcanza los $ 1.110.004,80. Esto implica un aumento mensual del 0,82% o $ 8.985 respecto a junio y una variación interanual del 48,28%, equivalente a $ 361.405 más que en julio de 2024.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) también muestra un aumento se ubica en los $ 486.844,21, con un incremento mensual del 0,82% y una suba interanual del 44,38% respecto los 337.206 pesos de julio 2024. De esta manera, una familia chaqueña de cuatro integrantes necesita más de un millón de pesos para cubrir sus necesidades básicas y no caer bajo la línea de la pobreza.

En este sentido, la directora del instituto, Patricia Lezcano, expresa: “Los productos básicos continúan registrando incrementos mes a mes, aunque en algunos casos con menor intensidad que en períodos anteriores. Sin embargo, los servicios esenciales han experimentado aumentos exorbitantes que golpean con fuerza la economía familiar. Mientras tanto, los salarios siguen sin recuperar su poder adquisitivo, lo que profundiza el deterioro de la calidad de vida”.



En esta línea, acota: “La caída del consumo afecta tanto a las familias como al comercio minorista y a las pequeñas y medianas empresas”.

Rubros con mayores aumentos

En cuanto a los rubros, la verdulería es el sector que más aumenta en julio con un 13,48% de alza, llegando a los $ 89.571,99. Esto representa un aumento de $ 10.638 en relación a los $ 78.933 de junio.

Por su parte, el almacén registra una baja del -1,37% y queda en $ 199.532,69. Es decir, $ 2.769 menos a los 202.301 pesos del mes pasado al índice.

La carnicería tiene una disminución del -1,95%, consolidándose en $ 197.739,53. De esta forma, deja atrás los $ 201.668 de junio.





Los productos con más aumento

Entre los productos con mayores incrementos se destacan la banana, con un salto del 60% en un mes, que pasa de costar 1.500 a 2.400 pesos el kilo; la pera, con un 57,89%, que tiene un incremento de 1.900 a 3.000 pesos; y la mandarina, con un alza del 33%, pasando de 1.500 a 2.000 pesos.

Dentro del almacén, los productos que más destacan son: el yogur firme, con un 29,17%, pasando de 1.200 a 1.550 pesos; seguido se posiciona el café por 500 gramos, que pasa de 5.000 a 6.400 pesos; y, para completar el podio dentro del sector, se coloca la mayonesa, que salta de 1.600 a 2.000 pesos.

En carnes, la paleta sube un 8,43%, hasta llegar a 9.000 pesos por kilo, y el asado un 4,35%, alcanzando los 12.000 pesos.

|