Aptasch va a un paro el jueves 28

La Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de la Salud Pública del Chaco (Aptasch) da a conocer que este jueves 28 de agosto llevará adelante un paro de 24 horas con concentración en el hospital Perrando, a partir de las 9.30 horas.

La medida se enmarca en la Jornada Nacional de Lucha por la Salud Pública convocada por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), y “responde a la necesidad urgente de visibilizar la crisis que atraviesa el sistema sanitario provincial y nacional”.

En el plano nacional, la jornada de lucha manifestará “el rechazo al veto presidencial a la Ley de emergencia pediátrica” al tiempo que en el Chaco desde Aptasch señalan que “la situación se agrava día a día sin respuestas concretas del gobierno provincial a los planteos que los trabajadores vienen realizando desde hace tiempo”.

Entre los principales reclamos se destaca “el rechazo y repudio al congelamiento salarial que aplicó el gobierno provincial, en un contexto donde es necesaria una recomposición salarial real de no menos del 25% para poder recuperar poder adquisitivo perdido”. Asimismo, “se exige que aborde los problemas específicos de la salud pública y contemple la participación activa de sus trabajadores”.

Aptasch insiste, además, en “la urgencia de poner fin a la precarización laboral que afecta a miles de trabajadores en la provincia, muchos de ellos con años de servicio pero sin estabilidad ni reconocimiento formal”. Para el gremio, “la regularización de todos esos vínculos es una condición indispensable para garantizar un sistema público robusto y sustentable”.

En ese sentido, la entidad sindical plantea que “la provincia debe destinar recursos específicos para poner en marcha de manera definitiva la carrera sanitaria, una deuda histórica con el sector”. También se reclama que “el monto correspondiente al refrigerio pase a formar parte del salario básico y que se implemente una cláusula gatillo que asegure que los ingresos de los trabajadores no sigan perdiendo frente a la inflación”.



Desde la conducción de Aptasch expresan que “nuestra lucha no es solamente por salarios o condiciones laborales, sino por un modelo de salud pública que garantice derechos y que sea accesible para toda la población. Hoy los hospitales y centros de salud funcionan gracias al compromiso y esfuerzo cotidiano de sus trabajadores, pero sin políticas públicas claras, sin inversión y sin reconocimiento, la salud pública está cada vez más debilitada”.

Finalmente, convocan a todos los trabajadores de la salud a participar de la jornada de lucha para el jueves 28 de agosto, desde las 9.30 con punto de encuentro en el hospital Perrando.