Sindicatos docentes universitarios celebran y resisten Ley de Financiamiento Universitario

Ambos sindicatos universitaria aplauden la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario.

"Conquistamos la Ley de Financiamiento Universitario", destacan Adiunne y la Conadu Histórica.

En un texto posteado en sus redes sociales expresan: “Se aprobó en el Senado por amplia mayoría, superando los dos tercios: 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones”.

Afirman luego que “esta conquista es producto de la lucha sostenida en las calles, donde tendremos que seguir estando para defenderla del probable veto del presidente Milei”.

Siguen con la convocatoria a la unidad en el reclamo. “Sigamos fortaleciendo la unidad de todas las luchas para frenar el plan de ajuste y destrucción del gobierno. Hoy además se realiza a segunda jornada del paro de 48 horas”. Precisan las fechas de las medidas de fuerza: “







Los paros rotativos de 48 horas seguirán los días 26 y 27 de agosto; y 1 y 2 de septiembre”.

Finalmente, insta “a defender a la Universidad Pública”.