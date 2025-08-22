Sindicatos docentes universitarios celebran y resisten Ley de Financiamiento Universitario

Los sindicatos docentes universitarios Adiunnne y la Conadu Histórica celebran la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta semana realizan un  paro de 48 horas y continuarán con nuevas  medidas en los días 26 y 27 de agosto; y 1 y 2 de septiembre”.

Chaco On LineChaco On Line
Adiunne-Conaduh-Ley-de-fiinaciamiento-universitario-25-08-22-04

Ambos sindicatos universitaria aplauden la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario.

 

 

UNNE-Estudios-de-suelos-arcillosos-Resistencia-Mazo-Bosch-25-08-22-01Evalúan suelos arcillosos del Gran Resistencia

"Conquistamos la Ley de Financiamiento Universitario", destacan Adiunne y la Conadu Histórica.

 

En un texto posteado en sus redes sociales expresan: “Se aprobó en el Senado por amplia mayoría, superando los dos tercios: 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones”. 

 

Maraton-Consejo-de-Abogados-25-08-21-03Este domingo, se correrá la Maratón 62° Aniversario del Consejo de Abogados
Limpieza-de-laguna-de-Villa-Odorico-25-08-22-01Tareas de limpieza, en la laguna de detrás del hipermercado
Docentes-25-08-08-05Sindicatos docentes reclaman respuestas urgentes
Moto-Peaje-25-08-21-01Motomandados rechazan cobro de peajes a motocicletas

Afirman luego que “esta conquista es producto de la lucha sostenida en las calles, donde tendremos que seguir estando para defenderla del probable veto del presidente Milei”. 

 

Siguen con la convocatoria a la unidad en el reclamo. “Sigamos fortaleciendo la unidad de todas las luchas para frenar el plan de ajuste y destrucción del gobierno. Hoy además se realiza a segunda jornada del paro de 48 horas”. Precisan las fechas de las medidas  de fuerza: “                

                                     

Sindicatos-docentes-25-07-31-01Cláusula gatillo: "Es algo que todos los bloques desconocen cuando son oficialismo”, sostienen en el SECh
obesidad diabetes o enfermedades cardiovasculares gripe 25-08-20-01Vivir con obesidad diabetes o enfermedades cardiovasculares multiplica el riesgo de complicaciones por gripe: cómo prevenirlas



                                                      

 Los paros rotativos de 48 horas seguirán los días 26 y 27 de agosto; y 1 y 2 de septiembre”.

 

Finalmente, insta “a defender a la Universidad Pública”.

 

Boletín de noticias