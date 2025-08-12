Sindicatos docentes piden a Diputados que la cláusula gatillo sea ley

Diputados provinciales de la comisión de Educación reciben a dirigentes de sindicatos docentes. Escuchan sobre el pedido de  acompañamiento para que la cláusula gatillo salga por ley.

Diputados de la comisión de Educación con sindicatos docentes

En su reunión ordinaria 11, la comisión de Educación, Cultura y Biblioteca Legislativa de la Cámara de Diputados del Chaco recibe a dirigentes de gremios docentes provinciales. Los legisladores debaten luego sobre diversos proyectos que hacen a la temática que los convocara.

La comisión está  encabezada por su presidente, Zulma Galeano, y participan los diputados Rubén Guillón; Dorys Arkwright; Maida With; Zulema Wannesson; Francisco Romero Castelán; Analía Flores; Tere Cubells; Patricio Pavón; Laura Bisonni; Santiago Pérez Pons; Mariela Quirós; Paola Benítez. Acompañaron durante la reunión con los gremios docentes, los legisladores Sebastián Lazzarini, y Carim Peche.

 

Al término de la reunión, Rosa Petrovich, secretaria general de Atech, en declaraciones a Chaco On Line, expresa: “Sesionó la comisión de Educación en pleno y nos recibió a los gremios docentes, que era un requerimiento que veníamos planteando, inclusive con la participación de diputados que no son de la comisión, y que es auspicioso poder escuchar el reclamo docente en la voz de las entidades gremiales y que está centrado, en esta oportunidad con establecer por ley, lo que es la cláusula gatillo, y nuestro requerimiento es que acompañen con su voto positivo para que surja por ley la cláusula gatillo”.  

 

Acerca de la viabilidad de que la cláusula gatillo salga por ley, la dirigente de Atech considera que “es absolutamente viable y es hora de que deje de estar al arbitrio de los gobiernos, recordemos que desde el año 2019, nosotros teníamos incorporada la cláusula gatillo, lograda por la docencia a través de las entidades gremiales con mil batallas libradas a su turno, y de los distintos colores que se han ido sucediendo en la provincia, y es un derecho adquirido claramente y que hoy sufre incumplimiento, que venía cumpliendo hasta abril último  pero con los haberes de julio no pagó, lo que hizo ubicarnos por debajo de la inflación, o sea que iniciamos un camino de reducción salarial”, sentencia. 

