La comisión de Hacienda recibe a sindicatos legislativos

Mes de las Infancias: Juego, risa y actividades Chaco On Line Actualidad - Provincia La campaña Tus Derechos, Mis Derechos promueve la cartera de Desarrollo Social provincial para celebrar el mes de las Infancias Con el juego como eje transversal, desarrollará actividades de forma itinerante, en forma simultánea y en varias localidades.

Insisten en pedir el tratamiento de la Ley de Góndolas chaqueña Chaco On Line Actualidad - Provincia La legisladora provincial Mariela Quirós vuelve a solicitar el tratamiento urgente de la conocida como Ley de góndolas chaqueña. Promueve la exhibición de productos en supermercados, impulsando el acceso de pequeñas y medianas empresas.

Conforman Fuerza Patria en Chaco Chaco On Line Actualidad - Provincia Encabezado por el Partido Justicialista, presentan la coalición electoral Fuerza Patria. Con la premisa de hacer frente a las políticas que impulsan Javier Milei y La Libertad Avanza.

Aptasch alerta sobre la crisis en Salud Pública Chaco On Line Actualidad - Provincia Aptasch está en estado de alerta, promoviendo asambleas y organizando acciones de visibilización. Advierte sobre la grave crisis en Salud Pública remarcando la pérdida del poder de compra del salario.