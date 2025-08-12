La comisión de Hacienda recibe a sindicatos legislativos

Legisladores provinciales de la comisión de Hacienda reciben a integrantes de los gremios legislativos AGUEL y NAGPEL.

Actualidad - ProvinciaChaco On LineChaco On Line
Comision-de-Hacienda-25-08-11-02
La comisión de Hacienda con sindicatos legislativos

Presidida por el diputado, Iván Gyoker, la comisión de Hacienda y Presupuesto concreta su 19° reunión ordinaria del año. Durante la misma, los legisladores reciben a integrantes de la Asociación Gremial Unión de Empleados Legislativos (AGUEL), y de la Nueva Asociación Gremial del Personal Legislativo (NAGPEL).

Comision-de-Hacienda-25-08-11-01

Participan de la reunión los diputados Dorys Arkwright; Sebastián Lazzarini; Maida With; Francisco Romero Castelán; Nicolás Slimel; Juan José Bergia; Paola Benítez; y Silvina Canteros Reiser.

 

Te puede interesar
Boletín de noticias