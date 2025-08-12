La campaña Tus Derechos, Mis Derechos promueve la cartera de Desarrollo Social provincial para celebrar el mes de las Infancias Con el juego como eje transversal, desarrollará actividades de forma itinerante, en forma simultánea y en varias localidades.
La comisión de Hacienda recibe a sindicatos legislativos
Legisladores provinciales de la comisión de Hacienda reciben a integrantes de los gremios legislativos AGUEL y NAGPEL.Actualidad - ProvinciaChaco On Line
Presidida por el diputado, Iván Gyoker, la comisión de Hacienda y Presupuesto concreta su 19° reunión ordinaria del año. Durante la misma, los legisladores reciben a integrantes de la Asociación Gremial Unión de Empleados Legislativos (AGUEL), y de la Nueva Asociación Gremial del Personal Legislativo (NAGPEL).
Participan de la reunión los diputados Dorys Arkwright; Sebastián Lazzarini; Maida With; Francisco Romero Castelán; Nicolás Slimel; Juan José Bergia; Paola Benítez; y Silvina Canteros Reiser.
"La intolerancia y amedrentamiento ponen en riesgo la libertad de expresión", alerta el Sindicato de Prensa del Chaco
El Sindicato de Prensa de Chaco alerta que “ponen en riesgo la libertad de expresión” Lo atribuye a “la intolerancia y amedrentamiento”.
La legisladora provincial Mariela Quirós vuelve a solicitar el tratamiento urgente de la conocida como Ley de góndolas chaqueña. Promueve la exhibición de productos en supermercados, impulsando el acceso de pequeñas y medianas empresas.
Encabezado por el Partido Justicialista, presentan la coalición electoral Fuerza Patria. Con la premisa de hacer frente a las políticas que impulsan Javier Milei y La Libertad Avanza.
Aptasch está en estado de alerta, promoviendo asambleas y organizando acciones de visibilización. Advierte sobre la grave crisis en Salud Pública remarcando la pérdida del poder de compra del salario.
Ante el aumento de las comisiones de las plataformas tradicionales, comerciantes chaqueños cuentan con una herramienta desarrollada localmente que ofrece menores costos, tecnología de vanguardia y soporte personalizado.