Las ventas minoristas pymes retroceden 2% interanual

En julio, las ventas minoristas pymes marcan una disminución en la medición interanual con una baja del 2% a precios constantes. Comparado con el mes anterior, el descenso es aún más marcado, con un retroceso del 5,7 %. Por otro lado, en lo que va del año, las ventas acumulan un crecimiento interanual del 7,6%, marcando una mejora en relación a igual período del año pasado.

Respecto a la economía de los comercios, el 57,9% señala que se mantiene igual en relación al año anterior, mientras que un 30% (2,5% más que el mes anterior) afirma que empeoró. Por otra parte, el 49,2% de los comercios relevados sostiene la creencia de que la situación económica de su negocio mejorará en vistas del próximo año, mientras que la cantidad de encuestados que cree que será peor crece respecto al mes anterior, estableciéndose en el 10,1%.



Según el Índice de Ventas Minoristas (IVM) elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se registran variaciones puntuales en el movimiento comercial vinculadas al cobro del aguinaldo y el turismo por las vacaciones de invierno, aunque sin alterar la tendencia general.

Del análisis por rubro surge que, de los siete sectores relevados, solo tres registran variaciones interanuales positivas. “Perfumería” encabezó el crecimiento con un 1,8%, seguido por “Farmacia” (0,9%) y “Alimentos y bebidas” (0,4%). En sentido contrario, cuatro rubros presentan caídas. “Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles” muestra la mayor retracción con un 6,7%, seguido por “Textil e indumentaria” (-5,1%), “Calzado y marroquinería” (-2,5%) y “Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción” (-1,9%).

Durante julio, las ventas en los distintos rubros están condicionadas por factores económicos que limitan el consumo, como el endeudamiento de los hogares, el uso restringido del crédito y el aumento de los costos operativos. Para sostener la actividad, los comercios recurren a promociones, cuotas sin interés y descuentos, mientras que en algunos casos se incorporaron servicios como entregas a domicilio o venta online. Las compras se concentran en productos de primera necesidad y montos bajos, con una fuerte planificación del gasto.