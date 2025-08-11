Las ventas minoristas pymes retroceden 2% interanual

Durante julio, las ventas minoristas pymes presentan un retroceso del 2 % a precios constantes en una lectura interanual. La caída es del 5,7% , en comparación al mes anterior.

Chaco On LineChaco On Line
CAME-ventas-minoristas-pyme-25-11-05-01
Gráfico ventas minoristas pymes (fuente CAME)

En julio, las ventas minoristas pymes marcan una disminución en la medición interanual con una baja del 2% a precios constantes. Comparado con el mes anterior, el descenso es aún más marcado, con un retroceso del 5,7 %. Por otro lado, en lo que va del año, las ventas acumulan un crecimiento interanual del 7,6%, marcando una mejora en relación a igual período del año pasado.

 

 

Mariela-Quiros-24-09-30-01Insisten en pedir el tratamiento de la Ley de Góndolas chaqueña

Respecto a la economía de los comercios, el 57,9% señala que se mantiene igual en relación  al año anterior, mientras que un 30% (2,5% más que el mes anterior) afirma que empeoró. Por otra parte, el 49,2% de los comercios relevados sostiene la creencia de que la situación económica de su negocio mejorará en vistas del próximo año, mientras que la cantidad de encuestados que cree que será peor crece respecto al mes anterior, estableciéndose en el 10,1%.

 

 

 

Docentes-25-08-08-02Con manifestación, docentes reafirman reclamo por la cláusula gatillo
Perri-Julia-25-08-08-01Pet shops: Cómo el amor por los animales pasa a ser una salida laboral


Según el Índice de Ventas Minoristas (IVM) elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se registran variaciones puntuales en el movimiento comercial vinculadas al cobro del aguinaldo y el turismo por las vacaciones de invierno, aunque sin alterar la tendencia general.

 

 

 CAME-ventas-minoristas-pyme-25-08-11-02

Del análisis por rubro surge que, de los siete sectores relevados, solo tres registran variaciones interanuales positivas. “Perfumería” encabezó el crecimiento con un 1,8%, seguido por “Farmacia” (0,9%) y “Alimentos y bebidas” (0,4%). En sentido contrario, cuatro rubros presentan caídas. “Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles” muestra la mayor retracción con un 6,7%, seguido por “Textil e indumentaria” (-5,1%), “Calzado y marroquinería” (-2,5%) y “Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción” (-1,9%).

 

 

Marta-Fassano-25-08-08-01Inicia proceso de titularización docente en el Secundario

CAME-ventas-minoristas-pyme-25-08-11-03 

Durante julio, las ventas en los distintos rubros están condicionadas por factores económicos que limitan el consumo, como el endeudamiento de los hogares, el uso restringido del crédito y el aumento de los costos operativos. Para sostener la actividad, los comercios recurren a promociones, cuotas sin interés y descuentos, mientras que en algunos casos se incorporaron servicios como entregas a domicilio o venta online. Las compras se concentran en productos de primera necesidad y montos bajos, con una fuerte planificación del gasto.

 

 

Boletín de noticias