Adjudican más de 300 cargos a docentes bibliotecarios

El Ministerio de Educación de la Provincia, a través de la Junta de Clasificación de Biblioteca, realiza esta semana la adjudicación de 316 cargos vacantes destinado a docentes bibliotecarios, en el Centro de Convenciones del Domo del Centenario de Resistencia, de los cuales se ofrecen 158 cargos del Concurso de Traslados y Reincorporaciones N° 54 (el 50%), conforme lo establece el artículo 265 de la Ley 647-E, y el 50% restante, se ofrecen del Concurso de Ingreso N° 46.









Con estos actos de adjudicaciones de cargos a bibliotecarios, sumados a los más de 300 cargos otorgados de nivel Inicial, el Ministerio de Educación trabaja con las Juntas de Clasificación en la regularización de los concursos docentes, suspendidos por medidas judiciales.

La subsecretaria de Descentralización Educativa, Marta Fassano, resalta que: "estos actos de adjudicación de cargos representan un avance en la carrera docente, así que estamos muy contentos desde el Ministerio de Educación por este proceso que se lleva adelante”.



Al respecto, Fassano manifiesta que "la prioridad de la gestión de la ministra Sofía Naidenoff es la regularización del sistema, por eso hicimos el llamado a concursos. "Y lo estamos haciendo ahora, lo hicimos la semana pasada con el nivel Inicial y esta con Bibliotecas, y antes de que comiencen las clases el año que viene, será la adjudicación de cargos de Nivel Primario”, sostiene la funcionaria.





Fassano remarca que “el Chaco es la única provincia en el país cuyo Subsistema Bibliotecario está dentro de lo que es Educación. En el resto del país, no existe como subsistema, porque se lo considera un puesto más técnico. Aquí nosotros lo consideramos desde hace mucho tiempo como un espacio de desarrollo profesional docente y, por lo tanto, tienen todas las prerrogativas, todas las garantías, todos los beneficios que puede tener el docente en cuanto a lo que es ingreso, traslado y lógicamente la estabilidad laboral en su lugar”, explica.



En tanto, Rosana Schpeir, miembro oficial de la Junta de Clasificación de Biblioteca, expresa: “Estamos muy contentos, porque culminamos con total normalidad la adjudicación de 316 cargos, de los cuales 158 fueron para traslados y reincorporación, y otros 158 para ingresos”.

“Entregamos las reservas de todos estos cargos que fueron para ingreso. A pesar del mal tiempo del miércoles, tuvimos sala llena”, comenta.