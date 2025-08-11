Mes de las Infancias: Juego, risa y actividades

Con la campaña “Tus Derechos, Mis Derechos”, y un divertido Carpincho Mascota, se pone a los niños y al juego como protagonistas, además de instar a las familias a una crianza sin violencia.

El Ministerio de Desarrollo Humano lleva adelante la campaña Tus Derechos, Mis Derechos, con el lema: “El Juego es el Idioma de la Infancia”. Esta iniciativa se desarrollará durante todos los fines de semana de manera itinerante y en simultáneo abarcando varias localidades, persiguiendo además generar espacios recreativos, culturales, y deportivos integrales, ofreciendo desayunos y meriendas que los niños comparten entre pares; siempre teniendo al juego como eje transversal para el abordaje de derechos y como el idioma común que los une, fortaleciendo vínculos y desarrollando su autonomía.

Con Mis Derechos, Tus Derechos, se promueve la crianza respetuosa y sin violencia, difundiendo mensajes claves como: “Más abrazos, menos gritos", "Respetar el juego es respetar la infancia", "Alentame, no me grites", "Crecer sin violencia", y "Deporte sí, violencia no", entre otros. Se priorizará un enfoque inclusivo, con lenguaje claro y respetuoso, evitando la competencia, la discriminación y los estereotipos.

Agenda y equipos en territorio

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano, con la activa participación de los referentes territoriales del programa Ñachec, y equipos interdisciplinarios de la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia, Familia y Adultos Mayores, como los promotores socioculturales e integrantes de las Unidades de Protección Integral (UPI), que se encuentran en ciudades cabeceras abarcando varias localidades y zonas rurales, además de sumarse equipos de las otras subsecretarías como Juventud y Economía y Políticas Sociales, y los municipios.