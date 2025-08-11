Legisladores alertan sobe campaña de gremios docentes

Advierten que a partir de este lunes, comienza una campaña explícita (impulsada por un gremio docente) donde le piden a los docentes que saquen fotos y hagan videos de todo lo que les falta a su institución, para inundar las redes sociales con publicaciones en contra de la gestión Zdero.







"Corta memoria de los que destruyeron y pisotearon la educación ¿ahora quieren soluciones inmediatas con la camiseta puesta?",se pregunta el diputado provincial Sebastián Lazzarini.









El tema docente en la provincia vuelve a ser escenario de maniobras políticas. En los últimos días, distintos gremios han intensificado su accionar con una campaña explícita contra la gestión del gobernador Leandro Zdero. Además acotan, desde el bloque JxC, “Lejos de centrar sus demandas en mejorar la calidad educativa, los gremios han desplegado acciones y discursos que buscan instalar solamente un clima de confrontación permanente, priorizando su protagonismo (porque estaban dormidos)”.

“Les encantaría que chaco se quede en el doloroso puesto 24 con los peores índices”

“Otra vez, van por nuestros hijos, por su presente y futuro, para que no aprendan y porque les encantaría que Chaco se quede en ese doloroso puesto 24, en el país, con los peores índices. ¿Qué les pasa? Ya los conocemos, más que a la defensa de los docentes, responden a un armado político opositor. Les pedimos a los docentes que no se dejen engañar por los mentirosos de siempre, sobre todo de ‘esos que se presentan en las elecciones y son candidatos a todo’. Este es un llamado a la responsabilidad y al compromiso, recordándoles a los sindicatos fundamentalmente que la educación es una política de Estado que debe estar por encima de los intereses sectoriales o partidarios”, concluyen desde el bloque de JxC.