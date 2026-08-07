El Centro Cultural Nordeste de la UNNE palpita la séptima edición del Festival Big Beat con lo mejor de la cultura urbana

Actividades, competencias y clasificaciones internacionales

Desde las 15:00 horas, el predio ubicado en A. Illia 355 se llena de ritmo con una programación imperdible que incluye:

Batallas de danza y breaking

Showcases y exhibiciones en vivo

Espacios de formación abiertos a toda la comunidad

Competencias clasificatorias para certámenes de gran prestigio:

Buenos Aires – Bfm Latam (Entrada + Workshop)

Mendoza – Cuyo Battle (Llave Directa)

Ushuaia – Fuego Livre (Llave Directa)

Paraguay – Check the Flava (Llave Directa)

Jurados de lujo y musicalización

El certamen cuenta con la prestigiosa evaluación de referentes internacionales y nacionales:

Mariano Ore (La Paz, Mendoza) – Representante de Raza Crew y Cuyo Battle.

Funky Edi (Guatemala) – Representante de Saint Rockers y Bfm Latam.

En los platos y los micrófonos, la animación musical corre por cuenta de Percha 983 y Cutclan FDL como DJs y Hosts, acompañados por los organizadores locales Soul Street y Hermandad Hip Hop.

Lo que tenés que saber (Puntos clave)

Evento: 7° edición del Festival Big Beat.

Fecha: Sábado 8 de agosto.

Horario: A partir de las 15:00 hs.

Lugar: Centro Cultural Nordeste de la UNNE (A. Illia 355, Resistencia).

Entrada e inscripción: Gratuita, con registro previo a través del formulario digital disponible en las redes sociales del CCN.

El Centro Cultural Nordeste (CCN) de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) abre sus puertas para albergar la séptima edición del Festival Big Beat. Este encuentro cultural, urbano y comunitario reúne a jóvenes, artistas y familias en torno a las principales expresiones del hip hop nacional e internacional, consolidando a la región como un polo artístico de referencia.

Escenario de transformación social y arte urbano



Con el sostenido crecimiento del movimiento en el NEA, el CCN de la UNNE consolida su espacio formativo a través del Taller de Hip Hop dictado por los profesores Guillermo Fernández y Daiana Ortiz. En este marco, la universidad coorganiza junto a gestores independientes este festival clave que impulsa la Cultura Hip Hop como una herramienta efectiva de transformación social.