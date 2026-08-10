La FADyCC abre sus puertas al VIII Congreso Nacional de Folklore: tres días de debate, arte e identidad en Resistencia

La cultura popular convoca a referentes de todo el país en un evento de magnitud federal. La Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la UNNE (Av. Castelli 1300) se convierte en la sede central del VIII Congreso Nacional de Folklore, que se desarrolla bajo una modalidad híbrida del 19 al 21 de agosto.
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Puntos Claves de la noticia


Inauguración oficial: Miércoles 19 de agosto a las 11 hs., con la presencia del Maestro José Luis Castiñeira de Dios (presidente del Congreso) y el Arq. Gabriel Romero (decano de la FADyCC).
Eje central: El evento gira en torno a la consigna “Miradas interdisciplinarias en torno al folklore en la región del NEA”, abordando prácticas rituales, devoción, lengua guaranítica y el chamamé como patrimonio de la humanidad.
Conferencias magistrales: Disertan destacados especialistas como César Iván Bondar, Claudia Forgione, Rodrigo Villalba Rojas, Susana Piñeiro, Héctor Cacho Núñez y Sayuri Raigoza.
Homenajes: Se reconoce la trayectoria de figuras fundamentales del estudio folklórico nacional y regional: Olga Fernández Latour de Botas, Ertivio Acosta, José Miranda Borelli, Raúl Cerruti y Miguel López Breard.
Mesas temáticas y debate: Las jornadas estructuran el intercambio científico en cinco ejes: naturaleza y biodiversidad; identidad y territorio; narrativas y lenguajes; patrimonio y políticas culturales; y contemporaneidad y transformaciones tecnológicas.
Propuesta cultural y artística: La agenda incluye conversatorios, paneles musicales, proyecciones audiovisuales, feria de artesanos, presentaciones de libros de editoriales regionales y un patio cultural con artistas de la comunidad FADyCC al mediodía.
Gala de apertura (Miércoles, 20 hs.): Se realiza en la Casa de las Culturas con las actuaciones del Ballet de la Escuela Superior de Danzas de Misiones, el Ensamble Litoral y el proyecto de Difusión Masiva del Chamamé del Chaco.
Clausura (Viernes, desde las 19 hs.): Incluye el pre-estreno del espectáculo musical “El mismo canto” (homenaje a Atahualpa Yupanqui y Julián Zini por Inés BenDin y Luli Fernández) y las proyecciones de los documentales Isabel, la criolla y Chamamecero. Nuestra manera de ser.

Organizado de manera conjunta por la Academia Nacional del Folklore y la propia FADyCC, este encuentro reúne a más de 150 investigadores, artistas, gestores culturales, escritores y editores.

Las actividades se despliegan diariamente de 9 a 21.30 horas con entrada libre y gratuita, extendiendo su programación a espacios emblemáticos de la ciudad como el Museo del Hombre Chaqueño y la Casa de las Culturas.

Para consultas e información detallada, los interesados pueden visitar los sitios oficiales artes.unne.edu.ar y academianacionaldelfolklore.org, o contactarse con el área de prensa a través de la Dra. Cleopatra Barrios (379-4812968) y la Dra. Ana María Dupey (11-30542509

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