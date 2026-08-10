La FADyCC abre sus puertas al VIII Congreso Nacional de Folklore: tres días de debate, arte e identidad en Resistencia

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Inauguración oficial: Miércoles 19 de agosto a las 11 hs., con la presencia del Maestro José Luis Castiñeira de Dios (presidente del Congreso) y el Arq. Gabriel Romero (decano de la FADyCC).

Eje central: El evento gira en torno a la consigna “Miradas interdisciplinarias en torno al folklore en la región del NEA”, abordando prácticas rituales, devoción, lengua guaranítica y el chamamé como patrimonio de la humanidad.

Conferencias magistrales: Disertan destacados especialistas como César Iván Bondar, Claudia Forgione, Rodrigo Villalba Rojas, Susana Piñeiro, Héctor Cacho Núñez y Sayuri Raigoza.

Homenajes: Se reconoce la trayectoria de figuras fundamentales del estudio folklórico nacional y regional: Olga Fernández Latour de Botas, Ertivio Acosta, José Miranda Borelli, Raúl Cerruti y Miguel López Breard.

Mesas temáticas y debate: Las jornadas estructuran el intercambio científico en cinco ejes: naturaleza y biodiversidad; identidad y territorio; narrativas y lenguajes; patrimonio y políticas culturales; y contemporaneidad y transformaciones tecnológicas.

Propuesta cultural y artística: La agenda incluye conversatorios, paneles musicales, proyecciones audiovisuales, feria de artesanos, presentaciones de libros de editoriales regionales y un patio cultural con artistas de la comunidad FADyCC al mediodía.

Gala de apertura (Miércoles, 20 hs.): Se realiza en la Casa de las Culturas con las actuaciones del Ballet de la Escuela Superior de Danzas de Misiones, el Ensamble Litoral y el proyecto de Difusión Masiva del Chamamé del Chaco.

Clausura (Viernes, desde las 19 hs.): Incluye el pre-estreno del espectáculo musical “El mismo canto” (homenaje a Atahualpa Yupanqui y Julián Zini por Inés BenDin y Luli Fernández) y las proyecciones de los documentales Isabel, la criolla y Chamamecero. Nuestra manera de ser.

Organizado de manera conjunta por la Academia Nacional del Folklore y la propia FADyCC, este encuentro reúne a más de 150 investigadores, artistas, gestores culturales, escritores y editores.

Las actividades se despliegan diariamente de 9 a 21.30 horas con entrada libre y gratuita, extendiendo su programación a espacios emblemáticos de la ciudad como el Museo del Hombre Chaqueño y la Casa de las Culturas.

Para consultas e información detallada, los interesados pueden visitar los sitios oficiales artes.unne.edu.ar y academianacionaldelfolklore.org , o contactarse con el área de prensa a través de la Dra. Cleopatra Barrios (379-4812968) y la Dra. Ana María Dupey (11-30542509