Arranca la IV Feria del Libro de la UNNE 2026: Una semana a puro arte, ciencia e identidad regional

La Universidad Nacional del Nordeste inaugura su tradicional encuentro cultural con una agenda repleta de presentaciones literarias, talleres abiertos y espectáculos en vivo.Bajo el lema de potenciar el conocimiento y la cultura local, el Centro Cultural Nordeste abre sus puertas para recibir a referentes de toda la región.
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Lo más destacado de la agenda


Inauguración oficial: El viernes 14 de agosto a las 20 hs. arranca el evento con el concierto de apertura del Coro Polifónico.
Propuestas editoriales: Participan sellos clave como Editorial EUDENE, Editorial de La Paz y Editorial Contexto junto a la Sociedad Argentina de Escritores (SADE).
Capacitación y streaming: Se habilitan espacios interactivos de formación, talleres de escritura creativa, orientación vocacional y clínicas de streaming para estudiantes secundarios.
Ciclos académicos y científicos: Se desarrollan conversatorios, presentaciones de revistas universitarias y charlas con investigadores del CONICET y distintas facultades.
Agenda artística: La programación incluye espectáculos de rock universitario, muestras de teatro, danza, tango y un cierre musical imperdible con coros invitados.

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La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) pone en marcha este viernes su IV Feria del Libro 2026, consolidando un espacio de encuentro que trasciende las aulas. Hasta el 21 de agosto, el Centro Cultural Nordeste se convierte en una vidriera estratégica para la producción intelectual, artística y científica de la región.

Con el lema “Más Universidad, Más Cultura, Más Identidad”, la institución organiza una grilla intensiva que busca conectar a la comunidad con diversas expresiones creativas. La programación incluye desde rondas de lectura y presentaciones de publicaciones científicas, hasta conciertos y talleres abiertos que invitan a la participación directa.

La feria destina un sector central a las nuevas generaciones. A través de talleres de formación en streaming, percusión y jornadas de orientación vocacional, la universidad vincula su propuesta a las necesidades y lenguajes del nivel secundario, convirtiendo a la feria en un nodo de formación extracurricular.

En el plano editorial, el evento robustece el mercado local. La librería universitaria EUDENE suma esfuerzos junto a sellos como Editorial de La Paz y Editorial Contexto, acompañadas por la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) - Filial Chaco, lo que garantiza una oferta bibliográfica de peso para los lectores.

La propuesta, de carácter versátil, se completa con performances de teatro, música y conferencias especializadas que abordan desde la arquitectura y la medicina hasta la historia regional. De esta forma, la universidad reafirma su rol como pilar fundamental en la construcción y difusión de la cultura del Nordeste argentino.

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