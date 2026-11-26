Resistencia vibrará con la 10° Fiesta de la Cerveza Artesanal y más de 130 productores independientes
El circuito de la cerveza artesanal en el NEA consolida su madurez comercial y cultural con el lanzamiento oficial de la décima edición de este emblemático festival en la ciudad de Resistencia. Impulsada por la Asociación de Cerveceros del Litoral, la convocatoria reúne el próximo 4 y 5 de diciembre en el Parque 2 de Febrero a más de treinta productores independientes y un centenar de diseñadores, artesanos y cocineros regionales, consolidando un motor económico autogestivo para el turismo gastronómico en Chaco.
Durante ambas jornadas, el público recorre un extenso patio cervecero donde cada fábrica exhibe sus variedades de estación —desde IPA lupuladas y Golden Ales refrescantes hasta estilos Stout y opciones con identidad botánica regional— en maridaje con un corredor de food trucks y gastronomía local. El escenario principal acompaña la experiencia sensorial con música en vivo: el viernes 4 abre la grilla la banda Onda Reposera, mientras que el sábado 5 cierra la programación el grupo Reina Momo, generando un espacio de encuentro familiar al aire libre.
Más allá del atractivo recreativo y el impulso al emprendedurismo chaqueño, esta décima entrega incorpora un fuerte compromiso comunitario mediante una campaña solidaria abierta a todos los asistentes. Los organizadores reciben alimentos no perecederos, útiles escolares y donaciones esenciales destinadas a asistir a las familias damnificadas por las crecidas vinculadas al fenómeno climático de El Niño, demostrando cómo la cadena de valor de los productores independientes articula entretenimiento con responsabilidad social.
Con diez ediciones ininterrumpidas, la Fiesta de la Cerveza Artesanal refleja una curva de expansión notable desde sus primeras reuniones en el patio del Domo del Centenario hasta superar los veinticinco mil asistentes provenientes de toda la región del Litoral. Mientras la organización logística general y los dispositivos preventivos como el programa Conductor Designado acompañan el desarrollo seguro del predio, el verdadero protagonismo recae en el trabajo sostenido de los productores cerveceros y emprendedores, quienes transforman a Resistencia en el epicentro de la cultura cervecera del norte argentino.
Ficha Técnica y Cronograma del Festival
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