La capital chaqueña se alista para recibir el 4 y 5 de diciembre en el Parque 2 de Febrero a más de 30 maestros cerveceros y un centenar de emprendedores gastronómicos y artesanos del NEA. El festival, liderado por la Asociación de Cerveceros del Litoral, combina degustaciones de estilos de autor, música en vivo y una campaña solidaria destinada a familias afectadas por el fenómeno de El Niño.