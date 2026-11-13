Cerveceros Artesanales del Chaco Impulsan su 10ª Fiesta en Resistencia

Más de 30 productores independientes del Nordeste Argentino ultiman los detalles para la décima edición del tradicional encuentro cervecero en el Parque 2 de Febrero de Resistencia. En paralelo, las comisiones de trabajo parlamentario analizan los proyectos de impulso productivo, habilitaciones e interés comunitario que llegan al recinto legislativo para fortalecer la economía regional.
 
Actualidad - Ciudad13 de noviembre de 2026Chaco On LineChaco On Line

PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA

  • Fechas y sede confirmadas: El evento se desarrolla los días 20 y 21 de noviembre en el predio de la pista de atletismo del Parque 2 de Febrero, con entrada libre y un fuerte perfil solidario.
  • Protagonismo productivo: Más de 30 fábricas y microcervecerías artesanales del Chaco y del NEA exhiben sus variedades de autor junto a propuestas gastronómicas locales.
  • Enfoque parlamentario: El tratamiento en comisión prioriza el despacho de ordenanzas vinculadas a la promoción de emprendedores cerveceros, la exención de tasas para eventos solidarios y la declaración de interés legislativo y cultural.
  • Sinergia privada y comunitaria: La organización recae sobre la cámara y los colectivos de productores independientes, quienes articulan acciones benéficas directas con entidades sociales de la capital chaqueña.

La décima edición del Festival de Cerveza Artesanal Chaco 2026 consolida a Resistencia como un polo de referencia para la industria independiente en el norte argentino. Lejos de limitarse a una propuesta recreativa, la organización pone el acento en el trabajo autogestivo de más de 30 productores regionales que sostienen cadenas de valor locales, generan empleo joven y dinamizan el turismo gastronómico en el Litoral durante las jornadas del 20 y 21 de noviembre en el Parque 2 de Febrero.

En el ámbito deliberativo, la agenda previa al festival cobra especial relevancia tras el análisis exhaustivo en las comisiones de Hacienda, Desarrollo Económico y Cultura, donde los ediles evalúan los expedientes que pasan al recinto legislativo. El debate parlamentario centra su atención en establecer un marco normativo estable para las ferias de economía social, agilizar los permisos bromatológicos y garantizar beneficios impositivos específicos que protejan la rentabilidad de los emprendedores cerveceros chaqueños frente al incremento de costos operativos.

Durante las reuniones de trabajo previas a la sesión ordinaria, los representantes del sector productivo destacan la necesidad de que el acompañamiento institucional se traduzca en herramientas legislativas concretas y no en meras gestiones protocolares de la administración central. "Nuestra prioridad en el debate de comisión es lograr que el festival cuente con un respaldo normativo permanente, permitiendo que cada litro producido en nuestra provincia impulse tanto el trabajo local como la ayuda solidaria a los comedores y organizaciones barriales", afirma uno de los voceros de la Cámara de Cerveceros Artesanales del NEA al presentar las iniciativas técnicas ante los legisladores.

Asimismo, el dictamen que llega al recinto contempla la articulación logística mínima indispensable —como el ordenamiento del tránsito y la seguridad perimetral— dejando el protagonismo organizativo, la curaduría artística y la recaudación benéfica en manos de los propios productores independientes y asociaciones civiles. "El éxito de esta décima edición demuestra que cuando el sector privado regional se organiza con compromiso social, la comunidad responde masivamente y convierte al Parque 2 de Febrero en una vidriera de identidad productiva", sostiene el referente del colectivo cervecero al detallar la grilla de espectáculos en vivo y espacios de degustación responsable.

Infografía y Cuadro de Datos: Radiografía del Festival y Agenda de Comisión

Eje de AnálisisDetalle Operativo y LegislativoImpacto en la Economía Regional
Escala Productiva+30 cervecerías artesanales del Chaco, Corrientes y FormosaVisibilización de más de 120 estilos de cerveza de elaboración local
Locación y Fecha20 y 21 de noviembre — Pista de Atletismo, Parque 2 de FebreroConvocatoria estimada de miles de asistentes y visitantes del NEA
Eje en ComisiónDeclaración de Interés Legislativo, exención de cánones y regulación bromatológicaReducción de cargas administrativas para pymes y microemprendedores
Componente SolidarioColecta de alimentos no perecederos y aportes directos a entidades civilesAsistencia comunitaria gestionada directamente por los organizadores
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