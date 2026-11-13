Cerveceros Artesanales del Chaco Impulsan su 10ª Fiesta en Resistencia
PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA
- Fechas y sede confirmadas: El evento se desarrolla los días 20 y 21 de noviembre en el predio de la pista de atletismo del Parque 2 de Febrero, con entrada libre y un fuerte perfil solidario.
- Protagonismo productivo: Más de 30 fábricas y microcervecerías artesanales del Chaco y del NEA exhiben sus variedades de autor junto a propuestas gastronómicas locales.
- Enfoque parlamentario: El tratamiento en comisión prioriza el despacho de ordenanzas vinculadas a la promoción de emprendedores cerveceros, la exención de tasas para eventos solidarios y la declaración de interés legislativo y cultural.
- Sinergia privada y comunitaria: La organización recae sobre la cámara y los colectivos de productores independientes, quienes articulan acciones benéficas directas con entidades sociales de la capital chaqueña.
La décima edición del
En el ámbito deliberativo, la agenda previa al festival cobra especial relevancia tras el análisis exhaustivo en las comisiones de Hacienda, Desarrollo Económico y Cultura, donde los ediles evalúan los expedientes que pasan al recinto legislativo. El debate parlamentario centra su atención en establecer un marco normativo estable para las ferias de economía social, agilizar los permisos bromatológicos y garantizar beneficios impositivos específicos que protejan la rentabilidad de los emprendedores cerveceros chaqueños frente al incremento de costos operativos.
Durante las reuniones de trabajo previas a la sesión ordinaria, los representantes del sector productivo destacan la necesidad de que el acompañamiento institucional se traduzca en herramientas legislativas concretas y no en meras gestiones protocolares de la administración central. "Nuestra prioridad en el debate de comisión es lograr que el festival cuente con un respaldo normativo permanente, permitiendo que cada litro producido en nuestra provincia impulse tanto el trabajo local como la ayuda solidaria a los comedores y organizaciones barriales", afirma uno de los voceros de la
Asimismo, el dictamen que llega al recinto contempla la articulación logística mínima indispensable —como el ordenamiento del tránsito y la seguridad perimetral— dejando el protagonismo organizativo, la curaduría artística y la recaudación benéfica en manos de los propios productores independientes y asociaciones civiles. "El éxito de esta décima edición demuestra que cuando el sector privado regional se organiza con compromiso social, la comunidad responde masivamente y convierte al Parque 2 de Febrero en una vidriera de identidad productiva", sostiene el referente del colectivo cervecero al detallar la grilla de espectáculos en vivo y espacios de degustación responsable.
Infografía y Cuadro de Datos: Radiografía del Festival y Agenda de Comisión
|Eje de Análisis
|Detalle Operativo y Legislativo
|Impacto en la Economía Regional
|Escala Productiva
|+30 cervecerías artesanales del Chaco, Corrientes y Formosa
|Visibilización de más de 120 estilos de cerveza de elaboración local
|Locación y Fecha
|20 y 21 de noviembre — Pista de Atletismo, Parque 2 de Febrero
|Convocatoria estimada de miles de asistentes y visitantes del NEA
|Eje en Comisión
|Declaración de Interés Legislativo, exención de cánones y regulación bromatológica
|Reducción de cargas administrativas para pymes y microemprendedores
|Componente Solidario
|Colecta de alimentos no perecederos y aportes directos a entidades civiles
|Asistencia comunitaria gestionada directamente por los organizadores
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