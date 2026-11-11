Comunidades originarias consolidan un proceso colectivo por sus derechos territoriales y acceso a la justicia
PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA
Encuentro participativo: Referentes de diversas comunidades se nuclean en Napalpí para debatir problemáticas comunes y articular estrategias jurídicas de defensa comunitaria.
Ejes prioritarios detectados: Las familias identifican urgencias críticas en el acceso a la salud integral, la retención educativa y laboral de las juventudes originarias, y la preservación lingüística.
Articulación institucional: El Instituto de Cultura Popular (INCUPO) y el Centro de Estudios Judiciales de Chaco impulsan esta capacitación territorial junto al respaldo internacional de la Iglesia Valdense.
Protagonismo comunitario: Las bases indígenas designan delegados territoriales y proyectan un documento unificado para incidir en la construcción de políticas públicas regionales.
RESISTENCIA.- Las comunidades originarias del Chaco protagonizan un histórico y profundo proceso de empoderamiento colectivo en
Durante las intensas jornadas de debate, los participantes efectúan un riguroso relevamiento socio-comunitario que delimita tres problemáticas urgentes registradas por la
En representación de las bases damnificadas, Lorena Marisel Fernandez, referente de la localidad de
Como siguiente hito organizativo de este plan territorial, las distintas delegaciones indígenas designan voceros específicos para canalizar las demandas sectoriales e impulsar
Desde el acompañamiento técnico e histórico de