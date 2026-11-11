Comunidades originarias consolidan un proceso colectivo por sus derechos territoriales y acceso a la justicia

En Napalpí, referentes de los pueblos originarios debaten estrategias jurídicas clave para garantizar sus derechos territoriales y el acceso a la justicia. A través de la formación brindada por INCUPO, las comunidades impulsan una agenda autónoma orientada a resolver las problemáticas de salud, empleo juvenil y cultura ancestral.
Actualidad - Provincia11 de noviembre de 2026Chaco On LineChaco On Line

PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA 

  • Encuentro participativo: Referentes de diversas comunidades se nuclean en Napalpí para debatir problemáticas comunes y articular estrategias jurídicas de defensa comunitaria.

  • Ejes prioritarios detectados: Las familias identifican urgencias críticas en el acceso a la salud integral, la retención educativa y laboral de las juventudes originarias, y la preservación lingüística.

  • Articulación institucional: El Instituto de Cultura Popular (INCUPO) y el Centro de Estudios Judiciales de Chaco impulsan esta capacitación territorial junto al respaldo internacional de la Iglesia Valdense.

  • Protagonismo comunitario: Las bases indígenas designan delegados territoriales y proyectan un documento unificado para incidir en la construcción de políticas públicas regionales.

RESISTENCIA.- Las comunidades originarias del Chaco protagonizan un histórico y profundo proceso de empoderamiento colectivo en Napalpí, donde referentes territoriales debaten estrategias jurídicas y consolidan la defensa de los derechos indígenas. Este articulado encuentro se estructura en el marco del curso sobre derechos territoriales y acceso a la justicia que coordina activamente el Instituto de Cultura Popular (INCUPO) en alianza con el Centro de Estudios Judiciales de Chaco, prescindiendo de injerencias gubernamentales y centralizando la acción en las propias organizaciones de base.

Durante las intensas jornadas de debate, los participantes efectúan un riguroso relevamiento socio-comunitario que delimita tres problemáticas urgentes registradas por la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: las graves barreras en el sistema de salud, la compleja inserción laboral y educativa de las juventudes originarias, y el latente riesgo de pérdida de la lengua ancestral. Este entramado participativo, respaldado financieramente por el fondo internacional Otto per Mille de la Iglesia Valdense, proyecta la elaboración formal de un documento estratégico colectivo para visibilizar las demandas territoriales ante diversos estamentos comunitarios e internacionales.

En representación de las bases damnificadas, Lorena Marisel Fernandez, referente de la localidad de Colonia Aborigen, explicita con claridad meridiana el impacto transformador de estas herramientas jurídicas de defensa de derechos humanos: “Este encuentro nos sirve para saber cómo desenvolvernos ante una problemática, a quién acudir: sobre cómo gestionar a través de este curso”. Con citas directas de esta magnitud, la voz de los propios protagonistas adquiere una dimensión autónoma, alejándose de cualquier tutela administrativa externa.


Como siguiente hito organizativo de este plan territorial, las distintas delegaciones indígenas designan voceros específicos para canalizar las demandas sectoriales e impulsar procesos de autodeterminación comunitaria. Por su parte, Sonia Moreno, integrante de la comunidad Mapic de Resistencia, enfatiza el valor pedagógico y político de los talleres articulados junto al abogado Maximiliano Almirón: “Esto nos da un lineamiento de cómo luchar. Hay cuestiones que muchas veces nosotros como comunidad no sabemos. Gracias a estos encuentros desde nuestro espacio podemos conocer esos derechos que nos corresponden”.

Desde el acompañamiento técnico e histórico de INCUPO, el entramado social de los pueblos originarios redobla su apuesta por la autodeterminación cultural, la justicia social y la consolidación de liderazgos comunitarios genuinos en todo el territorio chaqueño.

Cuadro de Cronología y Evolución del Proyecto (2024–2026)

Etapa / AñoSede / EnfoqueAcciones CentralesImpacto y Resultados
Fase Inicial (2024)Cursos de Formación TerritorialImplementación de las primeras instancias formativas con financiamiento del fondo Otto per Mille.Primer diagnóstico participativo de problemáticas jurídicas y territoriales.
Fase de Expansión (2025)NapalpíIncorporación de nuevos participantes y talleres sobre acceso a la justicia junto a INCUPO
--- --- ### Cuadro de Indicadores de Sostenibilidad del Proyecto | Indicador Estratégico | Estado Actual | Proyección a Corto Plazo | Organismo / Actor Responsable | | --- | --- | --- | --- | | **Formación Jurídica** | Consolidada (+10 años) | Ampliación a nuevas cohortes zonales | **INCUPO** / **CEJ Chaco** | | **Sustento Financiero** | Activo (Fondo Otto per Mille) | Renovación de convenios de cooperación | **Iglesia Valdense** | | **Representación Local** | En proceso de designación | 1 delegado titular por cada comunidad | Referentes de Bases Indígenas | | **Incidencia Política** | En fase de redacción | Presentación oficial del Documento Colectivo | Delegaciones Territoriales |
.		Ampliación de la red comunitaria e integración de referentes juveniles.
Fase EnCurso (2026)Encuentros de Mayo y OctubreConvocatoria unificada a egresados de cohortes previas para elaborar el documento colectivo.Designación de referentes comunitarios directos y articulación de propuestas.

Creación de redes locales para el rescate y enseñanza activa de la lengua materna. Esquema Flujograma del Proceso de Reclamo Colectivo ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 1. RELEVAMIENTO EN NAPALPÍ │ │ Identificación de 3 ejes: Salud, Juventud y Lengua │ └──────────────────────────┬──────────────────────────────┘ │ ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 2. REDACCIÓN DEL DOCUMENTO COLECTIVO │ │ Sistematización de demandas y propuestas concretas │ └──────────────────────────┬──────────────────────────────┘ │ ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 3. DESIGNACIÓN DE REFERENTES POR COMUNIDAD │ │ Representación directa y vocería sin intermediación │ └──────────────────────────┬──────────────────────────────┘ │ ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 4. GESTIÓN E INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS │ │ Presentación del documento en estamentos decisores │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ otros recursos visuales en colores y LEGIBLES Cuadro de Indicadores de Sostenibilidad del Proyecto Indicador Estratégico Estado Actual Proyección a Corto Plazo Organismo / Actor Responsable Formación Jurídica Consolidada (+10 años) Ampliación a nuevas cohortes zonales INCUPO / CEJ Chaco Sustento Financiero Activo (Fondo Otto per Mille) Renovación de convenios de cooperación Iglesia Valdense Representación Local En proceso de designación 1 delegado titular por cada comunidad Referentes de Bases Indígenas Incidencia Política En fase de redacción Presentación oficial del Documento Colectivo Delegaciones Territoriales
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