La regulación contra la quema de residuos en Resistencia avanza hacia un hito clave en el recinto parlamentario
PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA
Clave de la norma: Incorporación del artículo 41 bis a la
Ordenanza N° 1.130 sobre Tribunales de Faltas para sancionar la quema de basura al aire libre.
Mecanismo ciudadana: Apertura del registro de inscritos para aportes técnicos y comunitarios hasta el 16 de noviembre.
Instancia decisiva: Debate presencial fijado para el
17 de noviembre a las 8:30 horas en el recinto de la Cámara de Diputados ( calle Brown 520 ).
Impacto sanitario: Prevención de emergencias respiratorias y reducción de focos ígneos en el área metropolitana.
La protección del ecosistema urbano de la capital chaqueña alcanza un punto de inflexión decisivo. La
El texto de la iniciativa prioriza la salud pública y la preservación del aire limpio por encima de las dinámicas administrativas locales. La implementación de esta herramienta legislativa otorga a los
La participación de la sociedad civil resulta determinante dentro de este proceso de transformación institucional. Para validar la efectividad de la norma, el registro de expositores permanece disponible hasta el
La jornada decisiva se traslada al recinto legislativo provincial en
INFOGRAFÍAS Y ESTRUCTURA NORMATIVA
Esquema normativo del Artículo 41 bis (Ordenanza N° 1.130)
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| NUEVO MARCO SANCIONATORIO AMBIENTAL |
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| Tipificación: Quema no autorizada de residuos urbanos |
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| Agravante: Daño a la salud | | Agravante: Riesgo de incendio |
| pública o red vial | | en zonas arboladas/urbanas |
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| JURISDICCIÓN DE APLICACIÓN: Tribunales de Faltas de Resistencia |
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Cuadro comparativo: Régimen sancionatorio ambiental
Cronograma de la convocatoria ciudadana
[ Hasta 16 de Noviembre ] -------> Inscripción y entrega de documentos (Av. Italia 150)
(Horario: 8:00 a 12:00 hs)
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[ 17 de Noviembre - 8:30 hs ] ----> Audiencia Pública en recinto legislativo (Calle Brown 520)