La regulación contra la quema de residuos en Resistencia avanza hacia un hito clave en el recinto parlamentario

 
Un nuevo marco normativo busca frenar de manera drástica el impacto de los incendios urbanos mediante la incorporación del artículo 41 bis a la ordenanza 1.130. El instrumento sancionatorio transforma de forma radical el tratamiento de las faltas ambientales en el ejido municipal.
 
Actualidad - Ciudad06 de noviembre de 2026Chaco On LineChaco On Line

    PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA

  • Clave de la norma: Incorporación del artículo 41 bis a la Ordenanza N° 1.130 sobre Tribunales de Faltas para sancionar la quema de basura al aire libre.

  • Mecanismo ciudadana: Apertura del registro de inscritos para aportes técnicos y comunitarios hasta el 16 de noviembre.

  • Instancia decisiva: Debate presencial fijado para el 17 de noviembre a las 8:30 horas en el recinto de la Cámara de Diputados (calle Brown 520).

  • Impacto sanitario: Prevención de emergencias respiratorias y reducción de focos ígneos en el área metropolitana.

La protección del ecosistema urbano de la capital chaqueña alcanza un punto de inflexión decisivo. La modificación de la ordenanza N° 1.130 reconfigura el marco sancionatorio legal para mitigar la contaminación del aire y el riesgo de incendios no controlados en los barrios. Este cambio normativo introduce el artículo 41 bis, una figura penal-administrativa diseñada para tipificar severamente la quema no autorizada de residuos sólidos urbanos y restos vegetales.

El texto de la iniciativa prioriza la salud pública y la preservación del aire limpio por encima de las dinámicas administrativas locales. La implementación de esta herramienta legislativa otorga a los Tribunales de Faltas Municipales la facultad jurídica de aplicar multas ejemplares y medidas cautelares directas ante el deterioro ambiental. Con este instrumento, los juzgados de faltas adquieren un rol punitivo renovado que responde a las crecientes demandas ecologistas de la comunidad.

La participación de la sociedad civil resulta determinante dentro de este proceso de transformación institucional. Para validar la efectividad de la norma, el registro de expositores permanece disponible hasta el 16 de noviembre de 8:00 a 12:00 horas en la oficina de avenida Italia 150. En esta fase, centros vecinales, ambientalistas y profesionales del derecho formalizan la presentación de documentación técnica e informes epidemiológicos que fundamentan la necesidad del nuevo artículo sancionatorio.

La jornada decisiva se traslada al recinto legislativo provincial en calle Brown 520, donde la ciudadanía debate cara a cara el alcance del articulado el próximo 17 de noviembre desde las 8:30 horas. La deliberación pública determina las tipificaciones exactas y la severidad de las penalidades económicas que regirán en la ciudad. Este encuentro parlamentario consolida una herramienta legal pionera para frenar los basurales a cielo abierto y la proliferación de humo tóxico.

INFOGRAFÍAS Y ESTRUCTURA NORMATIVA

Esquema normativo del Artículo 41 bis (Ordenanza N° 1.130)

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|                        NUEVO MARCO SANCIONATORIO AMBIENTAL                         |
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|               Tipificación: Quema no autorizada de residuos urbanos               |
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|  Agravante: Daño a la salud       |             |  Agravante: Riesgo de incendio  |
|  pública o red vial               |             |  en zonas arboladas/urbanas     |
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|        JURISDICCIÓN DE APLICACIÓN: Tribunales de Faltas de Resistencia            |
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Cuadro comparativo: Régimen sancionatorio ambiental

Dimensión AnalizadaRégimen Anterior (Ord. 1.130 original)Nuevo Marco Proyectado (Art. 41 bis)
Enfoque normativoFalta administrativa general o dispersaFigura punitiva específica e ineludible
Competencia judicialTramitación genérica de faltasActuación directa de Tribunales de Faltas
Participación socialConsulta limitadaAudiencia pública vinculante e inclusiva
Prevención de riesgoReactiva a la denuncia vecinalFiscalización proactiva y disuasiva

Cronograma de la convocatoria ciudadana

[ Hasta 16 de Noviembre ] -------> Inscripción y entrega de documentos (Av. Italia 150)
                                    (Horario: 8:00 a 12:00 hs)
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[ 17 de Noviembre - 8:30 hs ] ----> Audiencia Pública en recinto legislativo (Calle Brown 520)

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