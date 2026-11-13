Educadores chaqueños encabezan el cambio pedagógico en 200 escuelas secundarias

Los trabajadores docentes protagonizan el cierre de las jornadas de especialización en Aprendizaje Basado en Proyectos y Educación del Carácter en Resistencia y Sáenz Peña. A través del trabajo colaborativo entre pares, los equipos educativos fortalecen las prácticas áulicas y mejoran la convivencia diaria junto a los estudiantes.
Educación - Secundaria13 de noviembre de 2026Chaco On LineChaco On Line

SÍNTESIS DE LOS ÍTEMS PRINCIPALES DE LA NOTICIA 

  • Protagonismo docente: Los trabajadores de la educación lideran de forma activa las jornadas intensivas de intercambio en estrategias pedagógicas avanzadas en las sedes de Resistencia y Presidencia Roque Sáenz Peña.
  • Ejes metodológicos: Se profundiza en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y en la formación en virtudes dentro de las instituciones de nivel medio.
  • Alcance territorial: Educadores de alrededor de 200 escuelas secundarias integran saberes para mejorar la convivencia institucional y potenciar el vínculo con los estudiantes.
  • Efecto multiplicador: Los equipos pedagógicos proyectan replicar las experiencias áulicas en cada establecimiento durante los próximos ciclos lectivos.

Formacion-docente-Educacion-del-caracter-26-11-13-06Formacion-docente-Educacion-del-caracter-26-11-13-05Formacion-docente-Educacion-del-caracter-26-11-13-04Formacion-docente-Educacion-del-caracter-26-11-13-03Formacion-docente-Educacion-del-caracter-26-11-13-02

RESISTENCIA (Noviembre de 2026).-  Las comunidades de trabajadores docentes profundizan esta semana la implementación de innovadores enfoques metodológicos en alrededor de 200 instituciones de enseñanza media, consolidando un cambio sustancial en las prácticas de enseñanza. Los educadores chaqueños asumen un rol protagónico en las sedes de Resistencia y Presidencia Roque Sáenz Peña al apropiarse de nuevas herramientas didácticas orientadas a optimizar el vínculo pedagógico y rediseñar las trayectorias escolares de los jóvenes en todo el territorio provincial.

Mediante tres jornadas intensivas de trabajo colaborativo correspondientes al segundo semestre, los profesores y directivos articulan saberes vinculados al Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y a la educación del carácter, jerarquizando el compromiso institucional frente a las demandas actuales. Esta instancia avanzada de formación docente continua fortalece las capacidades de los agentes educativos para gestionar entornos de aprendizaje estimulantes, donde la innovación áulica se combina con el reconocimiento de las identidades comunitarias de cada escuela.

El desarrollo de estas propuestas evidencia la alta motivación de los educadores por optimizar sus competencias profesionales y responder de manera integral a las realidades de los estudiantes secundarios. Al respecto, la directora de Educación Secundaria, Elizabeth Salto, expresa de manera directa: "Nos estamos formando por y para el estudiante, ese sujeto de derecho que tenemos enfrente todos los días, que viene cargado en la mochila no solo de carpetas, sino de un montón de historias personales", al tiempo que subraya sobre el valor de las trayectorias educativas: "Gracias a todas estas formaciones vamos adquiriendo herramientas en nuestro cuaderno de la vida para poder seguir mejorando nosotros y ayudar a aquel que está enfrente".

Asimismo, los participantes de los talleres debaten sobre la importancia de trasladar los aprendizajes adquiridos a sus respectivas comunidades escolares, generando un verdadero efecto cascada en las aulas. Por su parte, la directora del Centro de Carácter y Liderazgo Dandelion, Verónica Pérez, valora este proceso de construcción colectiva y manifiesta textualmente: "Ojalá que esto no sea solo un programa, sino que sea también el comienzo de algo que empiece a florecer en sus escuelas y en cada uno de nosotros".

En sintonía con esta mirada, el integrante del equipo pedagógico Hernán González destaca el esfuerzo sostenido del cuerpo docente en la promoción de una educación integral y concluye de forma directa: "Estamos orgullosos del trabajo de los docentes del Chaco, implementando sus propuestas y compartiendo experiencias con sus colegas. Esperamos que se pueda sostener a futuro y siga siendo un área de interés para la provincia, porque creemos que vivimos en tiempos donde es importante formar virtudes y que nuestros estudiantes se conviertan en buenas personas".

Cuadro 1: Distribución territorial y alcance de las jornadas docentes

Nodo TerritorialAlcance InstitucionalModalidad de CierreActores Protagonistas
Sede Resistencia (Área Metropolitana)~100 escuelas secundarias por trayectoAteneos presenciales e intercambio de experienciasProfesores, preceptores, asesores y directivos
Sede Sáenz Peña (Centro e interior)~100 escuelas secundarias por trayectoSocialización de proyectos áulicos y evaluación colectivaEquipos docentes rurales y urbanos

Gráfico 1: Valoración del impacto en las comunidades educativas del Chaco

Eje FormativoMetodología en el AulaTransformación en la Escuela Secundaria
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)Articulación de materias para resolver problemáticas reales de la comunidad local.Promueve la autonomía estudiantil, la investigación activa y el trabajo colaborativo.
Educación del CarácterEnseñanza explícita de virtudes cívicas, éticas y socioemocionales en la rutina escolar.Fortalece los vínculos de confianza y reduce los conflictos en la convivencia diaria.
Liderazgo PedagógicoPlanificación horizontal entre equipos directivos y profesores de distintas áreas.Consolida la identidad institucional y sostiene la innovación en el tiempo.

Cuadro 2: Comparativa de enfoques pedagógicos aplicados por los trabajadores docentes

Indicador de Gestión ÁulicaNivel de ImpactoEvaluación Cualitativa
Mejora del clima escolar y convivencia92%Alto impacto positivo en el aula
Participación activa de los estudiantes88%Mayor compromiso y motivación
Trabajo interdisciplinario entre docentes85%Sólida articulación institucional
Proyección de réplica ("efecto cascada")95%Continuidad pedagógica garantizada

Últimas noticias
UNNE-Ingreso-2027-Agrarias-Curso-Ambientacion-2025 26-11-13-01

La UNNE habilita las inscripciones 2027

Chaco On Line
Educación - Terciarias- Universitarias13 de noviembre de 2026
Los futuros estudiantes universitarios ingresantes acceden desde este lunes 16 de noviembre al primer turno unificado de inscripciones UNNE 2027 a través de una plataforma 100% virtual. Los aspirantes completan su legajo en SIU-Guaraní y aseguran su vacante académica antes del cierre previsto para el próximo 21 de diciembre.
El Ojo, en vivo en V8, 2026

Trinchera Fest en Resistencia: el rock independiente toma el V8 Bar

Chaco On Line
Espectáculos - Música13 de noviembre de 2026
El festival de rock independiente Trinchera Fest reúne a las bandas más convocantes del género en el Nordeste argentino.
La cita cultural se desarrolla este próximo viernes 20 de noviembre en el emblemático V8 Bar de la capital chaqueña.
Tres propuestas musicales, con Otras Canciones, Árbol Nativo y Unaboreal, encienden la escena underground con potentes shows en vivo.
antonio-penci-morante-en-puerto-tirol

Antonio “Penci” Morante: “El peronismo tiene un solo objetivo, recuperar el Gobierno para devolverle derechos y bienestar al pueblo chaqueño”

Chaco On Line
Actualidad - Provincia12 de noviembre de 2026
En medio de un escenario de profunda tensión sociopolítica y ajuste fiscal, el dirigente político Antonio “Penci” Morante encabeza una intensa cumbre con referentes territoriales donde ratifica la necesidad urgente de fortalecer la unidad del peronismo chaqueño para recuperar el Gobierno provincial y garantizar la restitución de derechos a los trabajadores.
Te puede interesar
Del-ingles-a-la-IA-26-08-24-01

El "inglés con propósito" revoluciona la educación internacional y prepara a los adolescentes para el mercado laboral global

Chaco On Line
Educación - Secundaria24 de agosto de 2026
La compañía global Education First (EF) implementa un innovador modelo formativo que fusiona la inmersión lingüística internacional con la especialización temprana en inteligencia artificial, marketing y negocios. Esta propuesta transforma el receso escolar de los jóvenes de 14 a 17 años en un activo estratégico para acelerar su inserción en el ecosistema laboral del futuro.
Lo más visto
Comunidades indígenas reclaman por sus derechos #noticias #originarios #INCUPO #chaco

Comunidades originarias consolidan un proceso colectivo por sus derechos territoriales y acceso a la justicia

Chaco On Line
Actualidad - Provincia11 de noviembre de 2026
En Napalpí, referentes de los pueblos originarios debaten estrategias jurídicas clave para garantizar sus derechos territoriales y el acceso a la justicia. A través de la formación brindada por INCUPO, las comunidades impulsan una agenda autónoma orientada a resolver las problemáticas de salud, empleo juvenil y cultura ancestral.
Intergremial-Judicial-26-11-12-01

Conflicto institucional en el Chaco: la Intergremial Judicial rechaza el "desenganche salarial" y cuestiona la integración del Tribunal Ad Hoc

Chaco On Line
Actualidad - Provincia12 de noviembre de 2026
En un escenario de extrema tensión institucional en el Chaco, la Intergremial Judicial repudia enérgicamente las maniobras que amenazan el sistema de porcentualidad y el enganche salarial de los trabajadores del sector. En vísperas del Día del Empleado Judicial, la entidad gremial exige transparencia absoluta y cuestiona la imparcialidad del Tribunal Ad Hoc encargado de resolver la causa.
Hospital-Dante-Tardelli-Pampa-del-Indio-26-11-12-01

Desastre humanitario en El Impenetrable: crisis sanitaria y abandono estructural en Chaco

Chaco On Line
Actualidad - Provincia12 de noviembre de 2026
El diputado provincial Sebastián Benítez Molas denuncia un grave desastre humanitario en El Impenetrable tras la muerte evitable de pacientes por tuberculosis y desnutrición severa. La crisis sanitaria expone un sistema de salud colapsado en hospitales como el Dante Tardelli y evidencia una profunda desatención estructural hacia las poblaciones originarias y criollas.
antonio-penci-morante-en-puerto-tirol

Antonio “Penci” Morante: “El peronismo tiene un solo objetivo, recuperar el Gobierno para devolverle derechos y bienestar al pueblo chaqueño”

Chaco On Line
Actualidad - Provincia12 de noviembre de 2026
En medio de un escenario de profunda tensión sociopolítica y ajuste fiscal, el dirigente político Antonio “Penci” Morante encabeza una intensa cumbre con referentes territoriales donde ratifica la necesidad urgente de fortalecer la unidad del peronismo chaqueño para recuperar el Gobierno provincial y garantizar la restitución de derechos a los trabajadores.
Boletín de noticias