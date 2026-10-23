El bypass del Canal 16 transforma la dinámica de drenaje en la zona Sur de Resistencia

Una maniobra de ingeniería de flujo permite trabajar en seco para levantar la cota del terraplén. La colocación de potentes electrobombas refuerza la defensa de la ciudad frente al Paraná.
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CLAVES DEL AVANCE HÍDRICO EN EL CANAL 16 

  • Implementación técnica de bypass: El desvío temporal del cauce actúa a modo de compuerta provisional para mantener la evacuación continua del agua.

  • Instalación de nuevas bombas de achique: El sistema electromecánico refuerza la capacidad de bombeo frente a picos del río Paraná.

  • Elevación de la cota perimetral: Las cuadrillas consolidan la altura del terraplén protector en el sector sur de la ciudad.

  • Trabajo continuo en ventana seca: Los equipos operativos completan jornadas de 12 horas para aprovechar la bajante técnica del río.

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RESISTENCIA.- (Octubre de 2026).-  En el corazón hídrico del Sur de la capital chaqueña, la ingeniería de fluido toma el control técnico sobre la avenida Lynch Arribálzaga. A través de la ejecución del denominado bypass, los equipos de trabajo consiguen desviar el flujo constante de agua, creando las condiciones necesarias para ejecutar el cerramiento de fondo sobre el Canal 16. La estrategia permite simular el funcionamiento de una compuerta mecánica inexistente, garantizando que el vaciado del área urbana no se detenga.

La combinación entre el bypass y la instalación de nuevas unidades de bombeo asegura un rendimiento superior frente a posibles repuntes del río Paraná. Las labores se desarrollan en turnos continuos para ganar tiempo valioso frente a la estabilidad del clima y la temporal bajante de la cuenca hídrica.

Esta técnica de desvío provisional asume operativamente el rol de una compuerta reguladora. El bypass permite mantener el saneamiento del cauce principal y facilita la elevación paulatina de la cota de seguridad sobre el terraplén. En paralelo, la incorporación e integración de nuevas bombas de evacuación hídrica potencia la capacidad de respuesta del entramado urbano frente a los picos de escorrentía superficial.

El escenario hídrico actual ofrece una tregua temporal gracias a una leve bajante del río Paraná, coyuntura que las cuadrillas de especialistas y técnicos aprovechan sin interrupción en jornadas de 12 horas consecutivas. El ritmo de las máquinas busca consolidar los niveles máximos de contención antes de que cambien las condiciones meteorológicas en la cuenca alta del Plata.

El esfuerzo técnico persigue garantizar un marco de previsibilidad ambiental ante las fluctuaciones del sistema fluvial del Paraná. Mientras la cota del terreno continúa sumando metros de altura, la red de drenaje se optimiza para asegurar el correcto flujo de descarga sin comprometer la estabilidad estructural de los barrios aledaños a la avenida Lynch Arribálzaga.

RECURSOS GRÁFICOS, CUADROS E INFOGRAFÍAS

1. Cuadro Técnico de la Obra Hidráulica

FICHA TÉCNICA DE INTERVENCIÓN EN CANAL 16

Parámetro TécnicoDetalle de OperaciónEstado de Redacción/Ejecución
Ubicación CríticaAv. Lynch Arribálzaga y Canal 16 (Zona Sur)En ejecución activa
Tecnología AplicadaBypass de desvío temporal de caudalesOperativo en punto seco
Equipamiento ComplementarioBombas de achique de gran caudalEn fase de instalación e integración
Régimen de TrabajoTurnos intensivos de 12 horas diariasContinuo según ventana clima
Objetivo de ContenciónCierre de cauce y elevación de cota de terraplénEn nivel progresivo de seguridad

2. Esquema Infográfico 

[ ENTRADA DE AGUA DE LLUVIA / CUENCA SUR ]
                    │
                    ▼
       ┌────────────────────────┐
       │   BYPASS TEMPORAL      │ ◄── (Funciona como compuerta provisional)
       └────────────┬───────────┘
                    │
       ┌────────────┴───────────┐
       │ ESTACIÓN DE BOMBEO     │ ◄── (Mantiene la evacuación del flujo)
       └────────────┬───────────┘
                    │
                    ▼
[ BLOQUEO DE CREADAS DEL RÍO PARANÁ / TERRAPLÉN COTA SEGURA ]
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