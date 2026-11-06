Trabajadores municipales recibirán bono extraordinario de 200 mil pesos
PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA
Reconocimiento económico directo: Los empleados de planta permanente perciben una asignación extraordinaria de 200 mil pesos con motivo del Día del Empleado Municipal que se conmemora el 8 de noviembre.
Carácter no remunerativo: El importe se acredita directamente en las cuentas de ahorro de los agentes sin descuentos jubilatorios ni de obra social, abonándose por única vez.
Alcance exclusivo para la base trabajadora: La medida beneficia de manera estricta al personal operativo y administrativo de planta, excluyendo a la totalidad de los funcionarios de gabinete, contratos de servicios y pasantías.
Sostenimiento de la infraestructura urbana: La labor diaria de cuadrillas, recolectores y administrativos mantiene el funcionamiento operativo de los servicios básicos y la atención de la demanda comunitaria en la ciudad.
RESISTENCIA (Noviembre de 2026).- Cada 8 de noviembre se transforma en una jornada de reivindicación operativa para el entramado laboral urbano. En las dependencias del sector público de la capital chaqueña, los trabajadores de planta permanente acceden a una asignación extraordinaria no remunerativa de 200 mil pesos en sus cuentas de ahorro. La retribución económica se deposita en vísperas del festivo municipal y constituye un respaldo directo al poder adquisitivo de quienes sostienen el mantenimiento diario, las áreas operativas de limpieza, los controles preventivos y la atención al público en las distintas dependencias comunales.
La cotidianidad urbana de Resistencia depende directamente del despliegue en calle de cuadrillas técnicas, personal de recolección y administrativos que atienden los reclamos comunitarios las 24 horas del día. En este escenario de exigencia permanente, la liquidación del bono extraordinario de 200K ingresa directamente en los legajos del personal activo estabilizado, garantizando un alivio financiero inmediato frente al costo de vida actual. La inyección económica impacta en el comercio minorista local a través del consumo directo en los barrios de la ciudad.
El esquema de acreditación establece una demarcación clara en los beneficiarios del sistema salarial municipal. La medida contempla únicamente al plantel de empleados estabilizados, dejando fuera de la percepción a las autoridades del gabinete, cargos políticos, contratados por locación de servicios y pasantes. De esta forma, el beneficio se concentra en los operarios de calle, inspectores de tránsito, cuadrillas de zanjado, personal de recolección de residuos y administrativos que integran la plantilla permanente de la administración pública local.
Con esta acreditación monetaria por el Día del Empleado Municipal, el plantel operativo consolida la relevancia de su labor en el sostenimiento de los servicios públicos en Resistencia. Las tareas de bacheo, desmalezado, mantenimiento de luminarias y gestión de trámites cotidianos encuentran en esta asignación un reconocimiento concreto a la dedicación horaria y el esfuerzo físico que implica mantener activa la infraestructura de la capital provincial.
Análisis estadístico del beneficio salarial
Infografía: Distribución operativa del esfuerzo municipal
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| DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL BENEFICIADO |
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| [=== OPERATIVO DE CALLE ===] --> Relevamiento, bacheo y zanjado |
| [█████████████████████████] 45% del total de beneficiarios |
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| [=== HIGIENE Y AMBIENTE ===] --> Recolección y saneamiento urbano |
| [██████████████████] 30% del total de beneficiarios |
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| [=== ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN ===] --> Trámites y gestión de centros |
| [███████████████] 25% del total de beneficiarios |
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| Impacto: Cobertura total directa para agentes de Planta Permanente |
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