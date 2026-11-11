León XIV visita la cárcel de Devoto: un llamado a la reinserción social y la transformación espiritual en Argentina



PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA



Encuentro histórico: El Papa León XIV visita sorpresivamente el centro penitenciario de Devoto en Buenos Aires antes de su partida hacia Perú.

Mensaje de esperanza: El Pontífice saluda a 70 internos y les ofrece un profundo mensaje sobre la superación de los límites humanos.

Rehabilitación y perdón: La máxima autoridad eclesiástica destaca que la prisión representa una oportunidad para la conversión espiritual y la paz interior.

Apoyo a las familias: El Santo Padre extiende su solidaridad a los familiares de los reclusos, recordando el sufrimiento compartido y la importancia de la fe.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Noviembre de 2026).- El Papa León XIV inicia la última jornada de su gira en Argentina con un gesto de cercanía pastoral al visitar el centro penitenciario de Devoto en Buenos Aires, donde saluda a 70 internos y dirige un mensaje de esperanza sobre la reinserción social. Durante el encuentro, el Pontífice invita a reflexionar sobre la condición humana y alerta sobre las falsas sensaciones de poder que producen las drogas, la violencia y la corrupción, recordando que "el ser humano no florece a pesar del límite, sino a menudo a través del límite". Toda la información sobre la agenda pontificia y las alocuciones oficiales se encuentra disponible en la cobertura del sitio web oficial de Vatican News (Noticias de la Santa Sede) y en la sección internacional del portal de noticias Infobae América Latina .

Frente a la dura experiencia del encierro, el Santo Padre reconoce la privación de libertad como una prueba dolorosa, pero remarca que la condena no determina el futuro de las personas ni les impide reiniciar sus vidas. El Papa resalta que la cárcel funciona como un lugar de aprendizaje para la adquisición de nuevos oficios y afirma: "El paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios y reincorporándose sin temor en el seno de sus familias". Los antecedentes sobre programas de capacitación en penales pueden consultarse en la página institucional del Sistema Penitenciario Federal de Argentina o seguirse mediante el reporte en directo del diario Clarín Sección Sociedad .

En su discurso, la máxima autoridad eclesiástica dedica un apartado especial a los familiares de los reclusos, reconociendo que el encarcelamiento afecta gravemente al entorno afectivo de quienes cumplen su pena en prisión. Con emotividad, León XIV expresa: "Pienso, en primer lugar, en sus familias; ellas también esperan y necesitan esos destellos de luz que les ayuden a seguir adelante", al tiempo que recuerda que Jesucristo mismo sufre la privación de la libertad antes de su entrega. Para explorar los informes sobre contención social a familias de detenidos, se encuentra a disposición la plataforma de la ONG Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la sección de actualidad del periódico Diario La Nación de Argentina .

Antes de poner rumbo a su siguiente destino pastoral en Perú, el Sumo Pontífice exhorta a toda la comunidad a fomentar oportunidades reales de reinserción para evitar la reincidencia delictiva y fortalecer el tejido social. De esta manera, el Santo Padre cierra una visita memorable en territorio argentino, dejando una impronta de misericordia que impacta tanto en los reclusos como en los fieles de toda la región. Los videos de la jornada penitenciaria y los comentarios teológicos están publicados en la canal de medios eclesiásticos YouTube Vaticano en Español y en el portal temático Catholic.net Información Católica .