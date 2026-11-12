Conflicto institucional en el Chaco: la Intergremial Judicial rechaza el "desenganche salarial" y cuestiona la integración del Tribunal Ad Hoc

PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA

Defensa gremial activa: La Intergremial Judicial del Chaco rechaza contundentemente cualquier intento de vulnerar las conquistas salariales del sector en vísperas de su día.

Cuestionamiento institucional: La entidad denuncia graves irregularidades en la conformación del Tribunal Ad Hoc que encabeza el titular del Superior Tribunal de Justicia.

Protección de derechos: Los trabajadores judiciales exigen una justicia independiente e imparcial que garantice el respeto absoluto al sistema de porcentualidad y al enganche salarial.

RESISTENCIA (Noviembre de 2026).- La Intergremial Judicial del Chaco levanta su voz con firmeza en el marco de una crisis institucional sin precedentes que pone en jaque la independencia de los poderes provinciales y las conquistas económicas del sector. En plena vigencia de las negociaciones y a pocas horas de la celebración del Día del Empleado Judicial, la organización sindical cuestiona duramente el manejo de la causa "Alonso de Martina" y el posterior impulso del proyecto de Ley Nº 2141/26, iniciativas que buscan modificar el sistema de porcentualidad y romper el histórico esquema de enganche salarial que protege el poder adquisitivo de los trabajadores judiciales.

El malestar gremial crece exponencialmente cuando el proceso judicial muestra giros controvertidos tras el apartamiento del fiscal Sergio Cáceres Olivera y la posterior designación del presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, el doctor Varela, como máxima autoridad del Tribunal Ad Hoc encargado de resolver la litis. Desde el sector sindical advierten que esta jugada institucional configura una situación de "juez y parte", especialmente cuando el tribunal debe expedirse sobre cuestiones que involucran directamente los haberes, las escalas y los descuentos aplicados por medidas de fuerza ejecutadas por los empleados judiciales.

"¿Puede garantizarse una justicia verdaderamente imparcial cuando quienes intervienen en las decisiones institucionales también participan en el juzgamiento de sus consecuencias?", enfatizan desde la conducción de la Intergremial Judicial del Chaco, al tiempo que ratifican su plan de lucha gremial en defensa del patrimonio familiar. Los referentes del sector exigen la inmediata reestructuración de un cuerpo tribunalicio que demuestre absoluta transparencia y se mantenga al margen de cualquier conflicto de intereses que perjudique los derechos adquiridos de la familia judicial.

La organización sindical sentencia que no tolerará ningún retroceso en las condiciones laborales ni ningún artilugio legal que fragmente la estabilidad económica del personal que sostiene cotidianamente el servicio de justicia en la región. Mientras las bases se movilizan en estado de alerta permanente, la Intergremial Judicial del Chaco reitera su compromiso inclaudicable bajo la consigna de que la justicia debe garantizar derechos ciudadanos y laborales, y jamás convertirse en un instrumento político para debilitar a los trabajadores judiciales.

Para acompañar la noticia en el portal con recursos visuales de alto impacto, legibles y a todo color, se presentan gráficos, cuadros comparativos e infografías estructurales centrados en la defensa salarial y la postura de los trabajadores judiciales.

1. Infografía: Los 4 Ejes de la Alerta Gremial

A continuación, se presenta un esquema visual que resume la postura de la Intergremial Judicial del Chaco frente al conflicto institucional:

2. Gráfico de Barras: Nivel de Alerta y Prioridades del Sector Judicial

Este gráfico visualiza la ponderación de los reclamos que encabezan la agenda de la Intergremial Judicial del Chaco en defensa del salario y la independencia judicial:





3. Cuadro Comparativo: Garantías Constitucionales vs. Riesgos Denunciados

4.-Placa Informativa Destacada: Demandas gremiales



⚖️ ¡LA JUSTICIA NO PUEDE SER JUEZ Y PARTE!

🔴 ALERTA SALARIAL: ¡No al desenganche ni a la ruptura de la porcentualidad!



🟠 TRANSPARENCIA YA: Exigimos un Tribunal Ad Hoc imparcial y sin conflictos de intereses.



🟢 EN DEFENSA DE LOS TRABAJADORES: El salario tiene carácter alimentario y las conquistas históricas no se negocian.



INTERGREMIAL JUDICIAL DEL CHACO — En vísperas del Día del Empleado Judicial, en estado de alerta y movilización.

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