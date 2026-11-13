La UNNE habilita las inscripciones 2027
PUNTOS PRINCIPALES CLAVE DE LA NOTICIA
Comienzan este lunes 16 de noviembre las inscripciones UNNE 2027 para los estudiantes universitarios ingresantes, habilitando un período unificado hasta el próximo 21 de diciembre.
Realizan los jóvenes el trámite de forma 100% digital a través del sistema SIU-Guaraní y la plataforma oficial de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
Cuentan los aspirantes con el apoyo constante de los trabajadores docentes para la correcta carga digital de la documentación obligatoria y el título secundario.
Planifica la casa de altos estudios un segundo turno de matriculación para los primeros meses de 2027 en aquellas facultades con cronogramas específicos.
CORRIENTES (Noviembre de 2026).- Los estudiantes universitarios ingresantes acceden desde este lunes 16 de noviembre al primer turno unificado de inscripciones UNNE 2027 a través de una plataforma 100% virtual que agiliza notablemente la matriculación en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Con el firme propósito de simplificar la gestión administrativa, la institución habilita el sistema SIU-Guaraní para que miles de jóvenes completen su legajo personal desde cualquier punto de la región antes del cierre improrrogable previsto para el 21 de diciembre.
Acompañados por la guía constante de los educadores y trabajadores docentes, los aspirantes reúnen y suben la documentación obligatoria bajo carácter de Declaración Jurada, la cual incluye el DNI emitido por el RENAPER, la fotografía carnet digital y la acreditación de estudios secundarios. En este escenario de transición hacia la educación superior, los profesores orientadores desempeñan un rol fundamental al asesorar a cada alumno sobre los plazos y la correcta digitalización de los archivos exigidos en el portal de inscripciones.
Ante las exigencias del calendario académico y los plazos límite para quienes adeudan materias, la comunidad educativa enfatiza la importancia de la planificación temprana para evitar inconvenientes administrativos. Al respecto, la coordinadora pedagógica regional y referente del sector, la profesora Mariana Gómez, afirma: «Los trabajadores docentes sostenemos un acompañamiento cotidiano para que cada joven supere las barreras digitales y consolide su ingreso a la vida universitaria con absoluta seguridad y confianza institucional».
Asimismo, la casa de estudios prevé un segundo tramo de matriculación durante los primeros meses de 2027 para aquellas facultades que requieren un esquema diferenciado de admisión, brindando así nuevas oportunidades a los jóvenes ingresantes. Con esta metodología federal e inclusiva, la universidad fortalece el vínculo entre la escuela media y la educación superior pública, revalorizando la labor diaria de los educadores que impulsan la formación profesional en todo el Nordeste.
Infografía: Claves del Ingreso Universitario 2027
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