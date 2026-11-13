La UNNE habilita las inscripciones 2027

En un escenario de extrema tensión institucional en el Chaco, la Intergremial Judicial repudia enérgicamente las maniobras que amenazan el sistema de porcentualidad y el enganche salarial de los trabajadores del sector. En vísperas del Día del Empleado Judicial, la entidad gremial exige transparencia absoluta y cuestiona la imparcialidad del Tribunal Ad Hoc encargado de resolver la causa.