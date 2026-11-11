El Concejo Municipal de Resistencia acelera el debate clave sobre el Presupuesto 2027 y la reforma impositiva

León XIV visita la cárcel de Devoto: un llamado a la reinserción social y la transformación espiritual en Argentina
Chaco On LineSociedad11 de noviembre de 2026
+-----------------------------------------------------------------------+
| DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2027 |
+-----------------------------------------------------------------------+
| [██████████████████████████████████████] Services e Infraestructura (45%) |
| [████████████████████████] Desarrollo Urbano y Ambiental (30%) |
| [████████████████] Administración General (20%) |
| [████] Contingencias y Fondo de Reserva (5%) |
+-----------------------------------------------------------------------+
|Eje de Análisis
|Aspecto Clave del Proyecto 2027
|Impacto Esperado en la Ciudad
|Esquema Tributario
|Actualización y simplificación de alícuotas urbanas
|Mayor equidad fiscal para los contribuyentes
|Presupuesto General
|Asignación estratégica de recursos para servicios esenciales
|Previsibilidad en la ejecución de obras
|Seguimiento Fiscal
|Control de gestión y metas de recaudación comunal
|Transparencia en el uso de los fondos públicos
[ Presentación Técnica ]
│
▼
[ Trabajo en comisión ] ──► (Instancia Actual: Aclaración de dudas)
│
▼
[ Dictamen de Hacienda ]
│
▼
[ Debate y Votación en recinto ]