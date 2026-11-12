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La laguna Tartagal recupera su capacidad de drenaje hacia el río Negro ante el alerta por lluvias

El saneamiento hidráulico avanza en el límite entre Resistencia y Fontana para despejar los conductos naturales de agua. Equipos técnicos trabajan sobre el vertedero del reservorio con el objetivo de evitar anegamientos urbanos durante los próximos temporales.

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PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA 

Saneamiento estratégico: Inician las tareas de limpieza y desobstrucción en la laguna Tartagal para liberar el paso del agua.

Conexión fluvial: El operativo optimiza el funcionamiento del vertedero que descarga directamente en el caudal del río Negro.

Plazo de ejecución: Las maniobras en el espejo de agua demandan entre tres y cuatro jornadas de trabajo continuo.

Prevención climática: El monitoreo constante busca preparar la cuenca urbana frente al pronóstico de nuevas precipitaciones abundantes.

RESISTENCIA (Noviembre de 2026).- El sistema de drenaje urbano de Resistencia atraviesa una etapa de intervención técnica enfocada en la laguna Tartagal, un reservorio natural ubicado en el límite geográfico con la localidad de Fontana. En medio de la emergencia hídrica regional, los equipos operativos despliegan maquinaria para retirar residuos y malezas que bloquean el vertedero con descarga al río Negro. Esta acción técnica resulta determinante para sostener el equilibrio del ecosistema acuático y proteger los barrios lindantes frente al avance de las aguas.

Desde la Subsecretaría de Asuntos Hídricos, los especialistas técnicos destacan el rol biológico y estructural que cumplen estos reservorios naturales en la geografía chaqueña. "Es muy importante para la zona porque va a ayudar al escurrimiento natural", señalan los voceros del área técnica, quienes además explican la dinámica del amortiguamiento hídrico en lagunas: "Recordemos que las lagunas en la ciudad de Resistencia trabajan como amortiguadores hídricos ante lluvias intensas, son las que primero reciben las aguas que vienen justamente hasta ellas y, de allí, paulatinamente, van descargando hacia el Río Negro o en algunos casos también a las estaciones de bombeo".

Las labores de desobstrucción y limpieza se desarrollan de manera ininterrumpida y demandan un plazo estimado de tres a cuatro días para su finalización total. El objetivo central de la cuadrilla técnica consiste en extraer todo tipo de sedimentos y elementos sólidos que impiden el flujo normal hacia el cauce fluvial. Respecto a la planificación de la conectividad de las cuencas hídricas, los referentes operativos confirman el alcance del cronograma: "Tenemos previsto trabajar sobre lagunas de la ciudad, en especial sobre la conectividad que tienen".

Tras las precipitaciones registradas durante la jornada del miércoles, la evaluación sobre el comportamiento de los canales y reservorios arroja un saldo favorable en toda la cuenca. El control preventivo de los sistemas de bombeo y escurrimiento permite anticipar el impacto de futuros fenómenos meteorológicos en la zona metropolitana. "Estuvimos monitoreando desde las primeras horas de la mañana y se trabajó correctamente, tenemos distintos frentes y continuamos sobre todo previendo que en los próximos días podrían llegar nuevas precipitaciones abundantes, para tener todo el sistema lo mejor preparado posible para afrontar este tipo de inconvenientes", puntualizan desde el equipo técnico a cargo del seguimiento hídrico.

Cuadro Técnico: Dinámica del Operativo en Laguna Tartagal
Indicador Operativo    Detalle Técnico    Impacto en el Sistema Hídrico
Ubicación estratégica    Límite entre Resistencia y Fontana    Protege áreas urbanas densamente pobladas
Punto de descarga    Vertedero hacia el río Negro    Acelera la evacuación natural por gravedad
Tiempo de ejecución    3 a 4 días corridos    Garantiza operatividad antes de nuevas tormentas
Función principal    Amortiguador hídrico natural    Retiene el pico de crecida durante lluvias intensas


Infografía Visual: ¿Cómo funciona el sistema de amortiguamiento hídrico?
🟢 FASE 1: CAPTACIÓN PLUVIAL
   [ Lluvias intensas en zona urbana ] 
                  │
                  ▼ (Escurrimiento superficial)
🔵 FASE 2: AMORTIGUACIÓN EN LAGUNA TARTAGAL
   [ Retención temporal del volumen de agua ] ──► Evita el colapso de calles
                  │
                  ▼ (Liberación controlada por vertedero limpio)
🟣 FASE 3: DESCARGA FLUVIAL
   [ Evacuación paulatina hacia el Río Negro ] ──► Estabilización de la cuenca


Recursos Visuales 

F
Zona Límite Fontana
💧
Laguna Tartagal (Saneamiento)
🌊
Cauce Principal Río Negro
Dirección de Descarga: Fontana ➔ Tartagal ➔ Río Negro

-- Columna 1: Antes del Saneamiento (Obstruido) -->
Estado Anterior

Vertedero Obstruido

40% Flujo Libre
⚠️ Riesgo crítico: Acumulación de sedimentos y malezas que retrasan el escurrimiento y elevan el peligro de anegamientos.
Estado Actual

Capacidad Recuperada

100% Flujo Libre
Óptimo rendimiento: Descarga fluida y natural hacia el cauce del río Negro para amortiguar lluvias intensas.

Etiquetas SEO: Laguna Tartagal | Río Negro | Drenaje Urbano | Emergencia Hídrica | Resistencia | Fontana | Escurrimiento de Aguas | Saneamiento Hídrico | Chaco | Prevención de Inundaciones

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