Resistencia moviliza una red solidaria ciudadana ante la crecida en Puerto Vilelas

La comunidad organizada del Gran Resistencia multiplica esfuerzos para llevar alimentos, leche y repelentes a los refugios temporales de Puerto Vilelas. Este despliegue solidario visibiliza la importancia crítica de la ordenanza de asistencia social, una norma fundamental que ampara los derechos de las poblaciones vulnerables frente a las inundaciones ribereñas.
Sociedad06 de noviembre de 2026Chaco On LineChaco On Line

PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA

  • Zona intervenida: Sector 5 Bocas en Puerto Vilelas, donde familias permanecen aisladas en refugios temporales debido a la crecida del agua.

  • Población prioritaria: Asistencia focalizada en la contención de recién nacidos, niños pequeños y una mujer embarazada en situación de vulnerabilidad social.

  • Insumos de mayor urgencia: Recolección intensiva de leche, pañales, repelentes y creolina para controlar la presencia de insectos y alimañas.

  • Red de apoyo autónomo: Trabajo articulado entre deportistas, grupos familiares y voluntarios de Resistencia, al margen de las estructuras partidarias.

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RESISTENCIA (Noviembre de 2026).-  La creciente del agua y las anegaciones en la zona ribereña movilizan a los vecinos del Gran Resistencia, quienes organizan una red de ayuda humanitaria para socorrer a las familias afectadas en la localidad de Puerto Vilelas. Ante este escenario crítico, la ordenanza municipal de emergencia actúa como el marco legal fundamental que legitima la participación vecinal y obliga a visibilizar las necesidades habitacionales y sanitarias urgentes del sector.

El trabajo de campo comienza con incursiones directas en el sector 5 Bocas, donde los voluntarios constatan el aislamiento de numerosas familias en refugios improvisados que alojan a bebés y mujeres embarazadas. En este sentido, la ordenanza de asistencia social respalda el derecho ciudadano a recibir contención prioritaria, mientras los organizadores de la colecta articulan recursos propios mediante el apoyo de deportistas del gimnasio The Human Box para mitigar la falta de respuestas institucionales.

La logística comunitaria consolida un sistema de acopio de insumos críticos como alimentos no perecederos, repelentes y productos de desinfección, priorizando la salud infantil ante la proliferación de vectores en zonas inundadas del río Paraná. Los referentes barriales destacan que la aplicación estricta de la ordenanza comunitaria otorga un peso institucional indispensable para que las demandas sociales no queden supeditadas a la burocracia del Ejecutivo Municipal ni de los ministerios de la provincia del Chaco.

Para garantizar la continuidad de la asistencia alimentaria y sanitaria en los refugios, la campaña permanece abierta a toda la ciudadanía a través de medios de cobertura como La Revista del Chaco. Las personas interesadas en aportar donaciones o sumarse a la red logística pueden comunicarse directamente a la línea de contacto solidario (3624 286506), consolidando un modelo de autogestión vecinal respaldado por la ordenanza de protección civil que prioriza la eficacia territorial por encima de las demoras de la administración oficial.


1. Infografía de Impacto: Requerimientos Críticos y Población Vulnerable
📦

Urgencia de Insumos

Pañales y leche maternizada.
Repelentes (riesgo vectores).
Creolina (control de alimañas).

📜

Respaldo Normativo

Ordenanza Municipal de Emergencia.
Garantiza asistencia social directa y legitimación vecinal.

2. Cuadro Comparativo de Distribución de Donaciones y Urgencia 3. Gráfico Estructurado: Canalización de la Ayuda Humanitaria
1
Detección del Foco Crítico: Voluntarios identifican aislamiento de 5 familias en el sector 5 Bocas.
2
Activación de la Red Autónoma: Deportistas de The Human Box y familias coordinan logística e insumos.
3
Marco Legal de Respaldo: Se invoca la Ordenanza Municipal de Emergencia Social como amparo directo.
4
Entrega y Mitigación Directa: Abastecimiento directo de leche, alimentos y sanidad sin intermediación burocrática.

Fuente: La Revista del Chaco

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