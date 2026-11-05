Juicio por violencia institucional en Fontana: Testigos clave revelan aprietes y señalan a imputados

PUNTOS CLAVE DE LA JORNADA JUDICIAL

Resistencia histórica de las familias Qom: Integrantes de las familias del barrio Banderas Argentinas mantienen firme su exigencia de justicia tras sufrir apremios, amenazas y violencia física en sus propias viviendas.

Integrantes de las familias del barrio Banderas Argentinas mantienen firme su exigencia de justicia tras sufrir apremios, amenazas y violencia física en sus propias viviendas. Denuncia de presiones e intimidaciones: El oficial Héctor Ariel Velázquez expone ante el tribunal que altos mandos policiales intentan coaccionarlo bajo la amenaza de sanciones sumariales para manipular su testimonio.

El oficial Héctor Ariel Velázquez expone ante el tribunal que altos mandos policiales intentan coaccionarlo bajo la amenaza de sanciones sumariales para manipular su testimonio. Reconocimiento fáctico de los acusados: El comisario retirado Orlando Ismael Trangoni identifica con precisión a los efectivos imputados al analizar el material audiovisual de la causa.

El comisario retirado Orlando Ismael Trangoni identifica con precisión a los efectivos imputados al analizar el material audiovisual de la causa. Incumplimiento de protocolos sanitarios: La querella ratifica la falta de atención médica hacia las víctimas lesionadas, contraviniendo las normativas vigentes sobre resguardo físico de personas detenidas.

La querella ratifica la falta de atención médica hacia las víctimas lesionadas, contraviniendo las normativas vigentes sobre resguardo físico de personas detenidas. Continuidad del proceso judicial: El tribunal fija un cuarto intermedio hasta mediados de noviembre para proseguir con las declaraciones testimoniales.



RESISTENCIA (Noviembre de 2026).- Las víctimas de la comunidad Qom del barrio Banderas Argentinas de Fontana sostienen una lucha implacable por memoria y justicia mientras avanzan las instancias decisivas del debate oral. Durante la sexta jornada del juicio, los relatos sobre el operativo ilegítimo exponen la vulneración de derechos que padecen los jóvenes y sus allegados desde aquella trágica madrugada de 2020. Las querellas que representan a los damnificados enfatizan el trauma social generado en la comunidad y exigen que la causa concrete sanciones ejemplares, visibilizando la lucha constante del pueblo originario contra los abusos de las fuerzas de seguridad según la documentación de los Derechos Humanos Chaco.

La audiencia toma un giro dramático cuando el oficial principal Héctor Ariel Velázquez revela ante los magistrados las severas amedrentaciones recibidas por parte de la cúpula policial. Durante su alocución, la querella de las familias afectadas remarca cómo los mandos intentan condicionar los relatos administrativos para desligar responsabilidades, evidenciando un trasfondo de encubrimiento. La firmeza de los allegados a las víctimas permite desmontar las contradicciones entre las declaraciones iniciales del testigo y sus manifestaciones ante el estrado, proceso ampliamente seguido por organizaciones civiles como el Centro de Estudios Legales y Sociales.

En el segundo tramo de la jornada, la exhibición del material videográfico aporta pruebas concluyentes para la causa de los damnificados. El comisario retirado Orlando Ismael Trangoni reconoce en las imágenes registradas a los efectivos acusados durante la violencia ejercida en la finca familiar y el posterior traslado arbitrario. Cada fotograma proyectado en la sala valida el desgarrador testimonio de los damnificados del pueblo Qom, quienes sostienen de manera colectiva la demanda de reparación histórica ante las graves omisiones de los protocolos de traslado médico estipulados en la Ley de Seguridad Pública.

La querella unificada, acompañada activamente por defensores territoriales de la comunidad, rechaza rotundamente los intentos defensivos de descartar testimonios fundamentales para la verdad real de los hechos. El avance del cronograma judicial renueva la expectativa de las familias agredidas, quienes mantienen una vigilia activa al aguardo de los pronunciamientos previstos para las próximas audiencias, respaldadas institucionalmente por el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco.