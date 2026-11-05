Alerta Roja en el Litoral: Crecen las evacuaciones por la crecida histórica de los ríos Paraná y Paraguay

Alerta Roja en el Litoral: Crecen las evacuaciones por la crecida histórica de los ríos Paraná y ParaguayActualidad - Provincia05 de noviembre de 2026Chaco On Line
PUNTOS CLAVE DE LA SITUACIÓN HIDROLÓGICA
Impacto crítico en comunidades costeras: Más de 2.200 personas se encuentran evacuadas y autoevacuadas en toda la región afectada por el avance de las aguas.
Niveles hidrológicos extremos: El río Paraná alcanza los 6,90 metros y el río Paraguay trepa hasta los 7,48 metros, manteniendo en máxima tensión a los sistemas de defensas.
Localidades bajo alerta máxima: Los municipios de Puerto Vilelas, Barranqueras e Isla del Cerrito concentran el mayor número de familias damnificadas y operativos de asistencia comunitaria.
Respuesta social y solidaria: Vecinos autoconvocados, organizaciones civiles y centros comunitarios multiplican las tareas de asistencia humanitaria ante la emergencia climática.
La crecida extraordinaria de los grandes ríos golpea con dureza a las poblaciones ribereñas del Chaco, donde miles de familias abandonan sus hogares de forma preventiva. Las intensas inundaciones en el Litoral movilizan a las comunidades locales mientras el caudal hídrico supera los umbrales críticos de seguridad.
El avance de las aguas consolida el estado de emergencia en el Litoral
La crisis hídrica profundiza su impacto destructivo en la región oriental, donde el caudal de los ríos
Puerto Vilelas y Barranqueras sufren el impacto crítico de las inundaciones
El panorama más desolador se concentra en las localidades de
Cuadros de situación y estadísticas de la emergencia hídrica
Los datos oficiales relevados por los comités de crisis locales detallan con precisión matemática la distribución territorial de los afectados y el estado operativo de los centros de contención social en la provincia.
|Localidad / Zona
|Nivel de Alerta
|Evacuados (Personas / Hogares)
|Autoevacuados (Personas / Hogares)
|Puerto Vilelas
|🔴 Roja
|661 personas / 187 hogares
|689 personas / 184 hogares
|Barranqueras
|🔴 Roja
|253 personas / 74 hogares
|A confirmar
|Isla del Cerrito
|🔴 Roja
|142 personas / 61 hogares
|Sin registros
|San Pedro Pescador
|🟠 Naranja
|415 personas / 104 hogares
|35 personas / 7 hogares
|Resistencia
|🟠 Naranja
|6 personas / 2 hogares
|A confirmar
|Las Palmas
|🟡 Amarilla
|Sin registros
|36 personas / 9 hogares
En el epicentro de la contingencia, la situación en Puerto Vilelas alcanza ribetes dramáticos al registrarse 661 personas evacuadas y 689 autoevacuadas, cifras que reflejan la magnitud del fenómeno hidrometeorológico extremo. A su lado, Barranqueras y la Isla del Cerrito sufren inundaciones severas que inutilizan viviendas y caminos vecinales, obligando a los pobladores a improvisar centros de refugio comunitarios ante la marcada ausencia de operativos logísticos eficientes por parte de las carteras ministeriales y comunales.
Gráfico comparativo de alturas hidrológicas actuales (en metros):
Río Paraguay [██████████████████████████████] 7.48 m (Alerta Máxima)
Río Paraná [███████████████████████████ ] 6.90 m (Alerta Roja)
Río Bermejo [█████████████ ] 3.24 m (Estable)
Las organizaciones barriales intensifican las recorridas preventivas y reclaman asistencia urgente para los centros de refugiados que albergan a los niños y adultos mayores damnificados. La persistencia de las lluvias en las altas cuencas garantiza que el nivel de los ríos se mantenga en cotas peligrosas durante las próximas semanas, prolongando la emergencia social en todo el valle de inundación.
La emergencia se extiende territorialmente hacia zonas como Colonia Benítez y San Pedro Pescador, donde rige una estricta alerta naranja con más de 400 personas desplazadas de sus hogares. En paralelo, los municipios bajo alerta amarilla —entre los que figuran La Leonesa, Las Palmas y General Vedia— mantienen un monitoreo permanente de las defensas costeras ante el temor fundado de nuevas filtraciones. Las comunidades exigen acciones urgentes de asistencia social y sanitaria para evitar brotes epidemiológicos en los precarios asentamientos temporarios.