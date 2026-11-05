Alerta Roja en el Litoral: Crecen las evacuaciones por la crecida histórica de los ríos Paraná y Paraguay

PUNTOS CLAVE DE LA SITUACIÓN HIDROLÓGICA

Impacto crítico en comunidades costeras: Más de 2.200 personas se encuentran evacuadas y autoevacuadas en toda la región afectada por el avance de las aguas.

Niveles hidrológicos extremos: El río Paraná alcanza los 6,90 metros y el río Paraguay trepa hasta los 7,48 metros, manteniendo en máxima tensión a los sistemas de defensas.

Localidades bajo alerta máxima: Los municipios de Puerto Vilelas, Barranqueras e Isla del Cerrito concentran el mayor número de familias damnificadas y operativos de asistencia comunitaria.

Respuesta social y solidaria: Vecinos autoconvocados, organizaciones civiles y centros comunitarios multiplican las tareas de asistencia humanitaria ante la emergencia climática.

La crecida extraordinaria de los grandes ríos golpea con dureza a las poblaciones ribereñas del Chaco, donde miles de familias abandonan sus hogares de forma preventiva. Las intensas inundaciones en el Litoral movilizan a las comunidades locales mientras el caudal hídrico supera los umbrales críticos de seguridad.

El avance de las aguas consolida el estado de emergencia en el Litoral

La crisis hídrica profundiza su impacto destructivo en la región oriental, donde el caudal de los ríos Paraná y Paraguay asciende de manera sostenida y supera las marcas históricas de contención. La situación desborda las defensas naturales y obliga a una evacuación masiva en zonas vulnerables. Los reportes técnicos de la Administración Provincial del Agua confirman registros alarmantes que mantienen en vilo a toda la cuenca. Las comunidades afrontan un escenario de máxima tensión mientras las aguas avanzan sobre terrenos habitados.

Puerto Vilelas y Barranqueras sufren el impacto crítico de las inundaciones

El panorama más desolador se concentra en las localidades de Puerto Vilelas y Barranqueras , declaradas en alerta roja debido al desborde directo de los cauces. Los operativos comunitarios registran un total que supera los dos mil doscientos afectados entre evacuados y autoevacuados, reflejando la magnitud del fenómeno climático. Los vecinos organizan centros de apoyo vecinal solidario para paliar la escasez de recursos, mientras las familias abandonan sus viviendas con lo puesto. Las corrientes fluviales erosionan los terraplenes y aceleran el anegamiento de los barrios bajos.

Cuadros de situación y estadísticas de la emergencia hídrica

Los datos oficiales relevados por los comités de crisis locales detallan con precisión matemática la distribución territorial de los afectados y el estado operativo de los centros de contención social en la provincia.

Localidad / Zona Nivel de Alerta Evacuados (Personas / Hogares) Autoevacuados (Personas / Hogares) Puerto Vilelas 🔴 Roja 661 personas / 187 hogares 689 personas / 184 hogares Barranqueras 🔴 Roja 253 personas / 74 hogares A confirmar Isla del Cerrito 🔴 Roja 142 personas / 61 hogares Sin registros San Pedro Pescador 🟠 Naranja 415 personas / 104 hogares 35 personas / 7 hogares Resistencia 🟠 Naranja 6 personas / 2 hogares A confirmar Las Palmas 🟡 Amarilla Sin registros 36 personas / 9 hogares

En el epicentro de la contingencia, la situación en Puerto Vilelas alcanza ribetes dramáticos al registrarse 661 personas evacuadas y 689 autoevacuadas, cifras que reflejan la magnitud del fenómeno hidrometeorológico extremo. A su lado, Barranqueras y la Isla del Cerrito sufren inundaciones severas que inutilizan viviendas y caminos vecinales, obligando a los pobladores a improvisar centros de refugio comunitarios ante la marcada ausencia de operativos logísticos eficientes por parte de las carteras ministeriales y comunales.

La emergencia se extiende territorialmente hacia zonas como Colonia Benítez y San Pedro Pescador, donde rige una estricta alerta naranja con más de 400 personas desplazadas de sus hogares. En paralelo, los municipios bajo alerta amarilla —entre los que figuran La Leonesa, Las Palmas y General Vedia— mantienen un monitoreo permanente de las defensas costeras ante el temor fundado de nuevas filtraciones. Las comunidades exigen acciones urgentes de asistencia social y sanitaria para evitar brotes epidemiológicos en los precarios asentamientos temporarios.