Internas del PJ en Chaco: Morante rechaza la fecha fijada y propone un esquema electoral con tiempo de contención

SÍNTESIS DE PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA

Respaldo a las reglas: El precandidato peronista valora positivamente que el Consejo Provincial fije una interna abierta para cargos electivos y cerrada para autoridades

Impugnación al plazo: Rechaza de plano el 4 de julio de 2027 como fecha de votación.

Margen de gestión insuficiente: Alerta que fijar las urnas en julio deja únicamente 20 días antes del límite de presentación de candidaturas ante la Justicia Electoral (25 de julio), tiempo insuficiente para contener, integrar y acordar con las listas perdedoras.

Instalación de nuevos liderazgos: Ante la confirmación de que Jorge Capitanich no se postula a la gobernación, Antonio "Pensi" Morante recalca que la persona elegida carece de ese nivel de conocimiento popular previo y requiere meses de recorrido territorial para posicionarse frente al oficialismo.

Propuesta de adelantamiento: Defiende adelantar los comicios a la primera quincena de mayo o retrocederlos a diciembre, previniendo de paso complicaciones climáticas vinculadas al fenómeno del Súper Niño.

Riesgo de ruptura electoral: Recuerda que las decisiones apresuradas en el pasado derivan en fugas de dirigentes por fuera del PJ, provocando la pérdida de puntos decisivos en las elecciones provinciales.

Antonio Pensi Morante

RESISTENCIA (Chaco).- El tablero político del peronismo chaqueño entra en una etapa de definición crucial tras la resolución del Consejo Provincial sobre el calendario de renovación de autoridades y postulaciones electivas. En este escenario, el dirigente y precandidato a gobernador Antonio “Pensi” Morante manifiesta un firme contrapunto sobre los tiempos electorales estipulados. Morante pondera como un paso positivo la doble modalidad resuelta por el partido —internas abiertas para definir postulaciones a gobernador, diputados provincial e intendentes, e internas cerradas para cargos partidarios—, asegurando: "En principio me parece muy positivo el hecho que el Consejo del Partido Justicialista de Chaco haya tomado la decisión de fijar fecha y modalidad".





Sin embargo, el referente justicialista cuestiona con dureza la elección del 4 de julio de 2027 para abrir los comicios internos. La principal objeción de Morante se fundamenta en la asfixia temporal que impone el cronograma general: dado que los comicios provinciales deben ejecutarse noventa días antes del término del mandato constitucional, la oficialización de listas definitivas vence impostergablemente hacia el 25 de julio. "La interna del justicialismo es el cuatro y la oficialización tiene que ser el 25, con lo cual te quedan 20 días para resolver toda la gestión que siempre se tiene que realizar después de un proceso interno", advierte el dirigente al analizar el escaso margen de contención hacia los sectores minoritarios.

Otro factor crítico planteado por Antonio "Pensi" Morante es el proceso de instalación territorial necesario para un espacio que hoy se posiciona en la oposición. Ante la determinación de Jorge Capitanich de no competir por el sillón provincial, el postulante remarca que cualquier figura emergente requiere tiempo extenso para hacerse conocer en cada rincón del mapa provinciano. "El candidato o la candidata que resulte electo de esas internas no va a tener el nivel de conocimiento en toda la población como tiene Capitanich; por lo tanto, necesita mucho tiempo para recorrer la provincia para poder instalarse como candidato fuerte", argumenta Morante.

Como alternativa viable para resguardar la competitividad del Partido Justicialista del Chaco, Morante sugiere llevar adelante los comicios partidarios a más tardar durante la primera quincena de mayo, o bien replicar el antecedente de diciembre, tal como sucedió en el proceso electoral de 2002. Con este adelantamiento, la fuerza política evita coincidir con picos climáticos severos derivados del fenómeno del Súper Niño proyectados para el verano y dispone de meses para consolidar la cohesión interna. "Si tenemos en cuenta las complicaciones que genera el clima, lo conveniente sería realizar la interna con tiempo para garantizar un recorrido amplio", sostiene.

Finalmente, el referente peronista apela a la memoria política de la provincia para evitar cometer desaciertos estratégicos que comprometan el desempeño electoral en las generales. Antonio "Pensi" Morante concluye su postura con una advertencia contundente: "Toda vez que quisimos hacer de un día para el otro, terminamos con algún espacio que no quedó conforme, se fue por afuera y se llevó esos tres o cuatro puntos por los cuales perdimos las elecciones".

RECURSOS GRÁFICOS E INFOGRÁFICOS

Infografía de Flujo: "El Cuello de Botella del PJ en Julio"

Propósito: Visualizar de forma clara la diferencia la propuesta del Consejo Provincial y la urgencia de negociación política planteada por Antonio Morante.

[ 4 DE JULIO ] ──► ( 20 DÍAS DE MARGEN ) ──► [ 25 DE JULIO ] ──► [ SEPTIEMBRE / OCTUBRE ]

Elección Interna Negociación, contención Oficialización Elecciones Generales del PJ Chaco e integración de listas de Candidatos Provinciales ▲ │ ¡TIEMPO INSUFICIENTE!

Infografía Cronológica / Timeline Comparativo

Los tiempos de la interna del PJ Chaco: Propuesta Oficial vs. Propuesta de Antonio Morante

Vía Oficial: 4 de julio: Elecciones Internas. 25 de julio: Vencimiento de presentación de listas (Solo 20 días para contención y negociación política). Septiembre / Octubre: Elecciones Generales Provinciales. Vía Morante (Propuesta Recomendada): Diciembre / Mayo: Elecciones Internas adelantadas. Mayo - Julio: Período de consolidación, recorrido de la provincia y contención de sectores perdedores ( 2 a 5 meses de margen). 25 de julio: Presentación de un peronismo unificado ante la Justicia Electoral.



Cuadro Comparativo de Modalidad de Elección

Tipo de Elección Destinatarios / Cargos a Votar Padrón Habilitado Interna Abierta Precandidatos a Gobernador, Diputados Provinciales, Intendentes y Concejales Afiliados al PJ e Independientes Interna Cerrada Autoridades del Consejo Provincial y Juntas Local / Partidarias Exclusivo Afiliados al PJ Chaco

Tarjeta de Cita Textual de Impacto (Quote Box / Card)