La Dirección de Educación Especial desarrolla la campaña “Somos Chaco, Somos Inclusión”. Apunta a fortalecer las prácticas inclusivas y promover la igualdad de oportunidades.
Apuntan al desarrollo de prácticas inclusivas
El Ministerio de Educación del Chaco, a través de la Dirección de Educación Especial, lleva adelante mesas de trabajo regionales y lanza la campaña “Somos Chaco, Somos Inclusión”, con el propósito de fortalecer las prácticas inclusivas y visibilizar experiencias que promuevan la igualdad de oportunidades.
En el marco del Mes de la Educación Especial, el equipo dirigido por Ana María Candia intensifica las acciones para consolidar la modalidad y garantizar trayectorias educativas inclusivas. Una de las principales iniciativas es el recorrido por distintas localidades para desarrollar las mesas de trabajo “Conectando Equipos – Fortaleciendo Trayectorias”, que reúnen a directivos, docentes, supervisores y equipos de Apoyo a la Inclusión de toda la provincia.
Las jornadas se realizan y continúan desarrollándose en las Regionales Educativas 1 (Misión Nueva Pompeya), 2 (Castelli), 3 (Concepción del Bermejo), 4B (Quitilipi), 7 (Colonia Elisa), 8B (General Pinedo), 10A-B (Resistencia) y 10C (Fontana), y seguirán extendiéndose a todo el territorio chaqueño.
Fortalecer desde el trabajo conjunto
Candia explica que el propósito de estas mesas es fortalecer los aspectos pedagógicos, revisar las normativas vigentes y consolidar las intervenciones de los equipos de inclusión.
“Nuestra modalidad es transversal a todo el sistema educativo. Por eso, la inclusión se construye entre todos, con trabajo articulado y corresponsable”, sostiene.
