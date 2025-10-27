Estos son los senadores y diputados nacionales electos por Chaco

En estas elecciones legislativas nacionales 2025 en Chaco, son electos 4 diputados nacionales y 3 senadores nacionales. Los resultados reflejan un avance de La Libertad Avanza y un retroceso del peronismo local.

infografía-de-las-eleccciones-legislativas-25-10-26-01.jpg
Diputados nacionales y senadores electos

🏛️ Senadores nacionales electos por Chaco

•             Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza)

•             Silvana Schneider (La Libertad Avanza)

•             Jorge Capitanich (Fuerza Patria)

🔹 La Libertad Avanza obtiene el 46% de los votos en la categoría senadores, mientras que Fuerza Patria queda en segundo lugar con menos de un punto de diferencia.

🗳️ Diputados nacionales electos por Chaco

•             Rosario Goitía (La Libertad Avanza)

•             Guillermo Agüero (La Libertad Avanza)

•             Sergio Dolce (Fuerza Patria)

•             Julieta Campo (Fuerza Patria)

🔹 La Libertad Avanza y Fuerza Patria se reparten dos bancas cada uno en la Cámara de Diputados.

📊 Contexto electoral

•             Se vota el 26 de octubre de 2025, sin PASO previas.

•             Se utiliza por primera vez la Boleta Única Papel, según el Decreto 1049/2024.

