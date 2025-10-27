El gobernador Leandro Zdero ofrece un gracias enorme al pueblo del Chaco, tras la victoria electoral obtenida ante el kirchnerismo en las elecciones legislativas.
Estos son los senadores y diputados nacionales electos por Chaco
En estas elecciones legislativas nacionales 2025 en Chaco, son electos 4 diputados nacionales y 3 senadores nacionales. Los resultados reflejan un avance de La Libertad Avanza y un retroceso del peronismo local.Chaco On Line
🏛️ Senadores nacionales electos por Chaco
• Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza)
• Silvana Schneider (La Libertad Avanza)
• Jorge Capitanich (Fuerza Patria)
🔹 La Libertad Avanza obtiene el 46% de los votos en la categoría senadores, mientras que Fuerza Patria queda en segundo lugar con menos de un punto de diferencia.
🗳️ Diputados nacionales electos por Chaco
• Rosario Goitía (La Libertad Avanza)
• Guillermo Agüero (La Libertad Avanza)
• Sergio Dolce (Fuerza Patria)
• Julieta Campo (Fuerza Patria)
🔹 La Libertad Avanza y Fuerza Patria se reparten dos bancas cada uno en la Cámara de Diputados.
📊 Contexto electoral
• Se vota el 26 de octubre de 2025, sin PASO previas.
• Se utiliza por primera vez la Boleta Única Papel, según el Decreto 1049/2024.
Godoy: “Vamos a trabajar para llevar bienestar a todos los chaqueños"
El senador electo por la Libertad Avanza, Juan Cruz Godoy señala que “vamos a trabajar para llevar bienestar a todos los chaqueños y argentinos y que nuestros jóvenes puedan vivir en paz y en libertad”.
La aspirante a diputada nacional por Vamos Chaco, Claudia Panzardi, dice que lograron 5 o 6 % de los votos, mientras pide prudencia hasta que estén los resultados definitivos. Destaca que es la tercera fuerza en la provincia.
Campo: "Los chaqueños y los argentinos quieren ir a votar"
La aspirante a diputada nacional Julieta Campo considera que la participación ciudadana va a ser alta en los comicios, tras votar en la Escuela N°75 de Resistencia. Dice que los chaqueños y los argentinos quieren ir a votar.
El 11% de participación en las urnas, se registra hasta las 11 horas. Los datos son brindados por la Dirección Nacional, Electoral, dependiente del Ministerio del Interior.
Capitanich: “Es muy importante la participación popular”
El candidato a senador por Fuerza Patria, Jorge Capitanich emite su voto en la Escuela 41, de la ciudad de Resistencia. Asegura que “las expectativas son positivas”.
Zdero exhorta a los chaqueños a participar de las elecciones
El gobernador Leandro Zdero emite su voto este domingo 26 de octubre, en la Escuela UEGP N°4 “Rayos de Luz”, de la ciudad de Resistencia. El mandatario provincial pide a los chaqueños “que se acerque a votar”.
