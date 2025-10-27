Estos son los senadores y diputados nacionales electos por Chaco

Lo más visto

Registran 11% de participación electoral Chaco On Line Actualidad - Nación El 11% de participación en las urnas, se registra hasta las 11 horas. Los datos son brindados por la Dirección Nacional, Electoral, dependiente del Ministerio del Interior.

Capitanich: “Es muy importante la participación popular” Chaco On Line Elecciones Nacionales 2025- Chaco El candidato a senador por Fuerza Patria, Jorge Capitanich emite su voto en la Escuela 41, de la ciudad de Resistencia. Asegura que “las expectativas son positivas”.

Zdero exhorta a los chaqueños a participar de las elecciones Chaco On Line Elecciones Nacionales 2025- Chaco El gobernador Leandro Zdero emite su voto este domingo 26 de octubre, en la Escuela UEGP N°4 “Rayos de Luz”, de la ciudad de Resistencia. El mandatario provincial pide a los chaqueños “que se acerque a votar”.

Campo: "Los chaqueños y los argentinos quieren ir a votar" Chaco On Line Elecciones Nacionales 2025- Chaco La aspirante a diputada nacional Julieta Campo considera que la participación ciudadana va a ser alta en los comicios, tras votar en la Escuela N°75 de Resistencia. Dice que los chaqueños y los argentinos quieren ir a votar.