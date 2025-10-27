Zdero agradece el triunfo electoral

El mandatario provincial agradece “a cada chaqueño, a la militancia, a los fiscales de mesa y a todo el equipo que formó parte del gran triunfo de la lista 503, color violeta. Gracias a cada chaqueño por concurrir hoy a las urnas y cumplir con su deber cívico”, expresa.

En esa misma línea, Zdero resalta la amplitud de la alianza que conformó la lista 503, integrada por diversos partidos políticos y espacios que dejaron de lado las diferencias para priorizar el bienestar de los chaqueños. “Entendimos que la gente pedía unidad, y por eso escuchamos ese mensaje”, destaca.

Respecto a la representación que llevará el Chaco al Congreso de la Nación, el gobernador sostiene: “Queremos decirle al pueblo del Chaco que ratificamos el rumbo de crecimiento de nuestra provincia y el norte de nuestras acciones, para dejar atrás un pasado marcado por la corrupción y el dolor”.

Finalmente, Zdero subraya el compromiso de su gestión con la transformación de la provincia: “Sabemos que hay mucho por corregir y que debemos profundizar los cambios que empezamos, pero también necesitamos convocar a más chaqueños que se animen, que tengan el coraje de avanzar hacia ese Chaco que soñaron nuestros abuelos y que queremos dejarles a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. ¡Vamos por ese Chaco que puede y que quiere crecer!”, concluye.