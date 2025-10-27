El gobernador Leandro Zdero ofrece un gracias enorme al pueblo del Chaco, tras la victoria electoral obtenida ante el kirchnerismo en las elecciones legislativas.
Zdero agradece el triunfo electoral
El mandatario provincial agradece “a cada chaqueño, a la militancia, a los fiscales de mesa y a todo el equipo que formó parte del gran triunfo de la lista 503, color violeta. Gracias a cada chaqueño por concurrir hoy a las urnas y cumplir con su deber cívico”, expresa.
En esa misma línea, Zdero resalta la amplitud de la alianza que conformó la lista 503, integrada por diversos partidos políticos y espacios que dejaron de lado las diferencias para priorizar el bienestar de los chaqueños. “Entendimos que la gente pedía unidad, y por eso escuchamos ese mensaje”, destaca.
Respecto a la representación que llevará el Chaco al Congreso de la Nación, el gobernador sostiene: “Queremos decirle al pueblo del Chaco que ratificamos el rumbo de crecimiento de nuestra provincia y el norte de nuestras acciones, para dejar atrás un pasado marcado por la corrupción y el dolor”.
Finalmente, Zdero subraya el compromiso de su gestión con la transformación de la provincia: “Sabemos que hay mucho por corregir y que debemos profundizar los cambios que empezamos, pero también necesitamos convocar a más chaqueños que se animen, que tengan el coraje de avanzar hacia ese Chaco que soñaron nuestros abuelos y que queremos dejarles a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. ¡Vamos por ese Chaco que puede y que quiere crecer!”, concluye.
En estas elecciones legislativas nacionales 2025 en Chaco, son electos 4 diputados nacionales y 3 senadores nacionales. Los resultados reflejan un avance de La Libertad Avanza y un retroceso del peronismo local.
Godoy: “Vamos a trabajar para llevar bienestar a todos los chaqueños"
El senador electo por la Libertad Avanza, Juan Cruz Godoy señala que “vamos a trabajar para llevar bienestar a todos los chaqueños y argentinos y que nuestros jóvenes puedan vivir en paz y en libertad”.
La aspirante a diputada nacional por Vamos Chaco, Claudia Panzardi, dice que lograron 5 o 6 % de los votos, mientras pide prudencia hasta que estén los resultados definitivos. Destaca que es la tercera fuerza en la provincia.
Campo: "Los chaqueños y los argentinos quieren ir a votar"
La aspirante a diputada nacional Julieta Campo considera que la participación ciudadana va a ser alta en los comicios, tras votar en la Escuela N°75 de Resistencia. Dice que los chaqueños y los argentinos quieren ir a votar.
Zdero exhorta a los chaqueños a participar de las elecciones
El gobernador Leandro Zdero emite su voto este domingo 26 de octubre, en la Escuela UEGP N°4 “Rayos de Luz”, de la ciudad de Resistencia. El mandatario provincial pide a los chaqueños “que se acerque a votar”.
Capitanich: “Es muy importante la participación popular”
El candidato a senador por Fuerza Patria, Jorge Capitanich emite su voto en la Escuela 41, de la ciudad de Resistencia. Asegura que “las expectativas son positivas”.
Estiman récord de ausentismo para las elecciones legislativas del domingo 26
Un récord histórico de ausentismo marcarían las elecciones legislativas nacionales del domingo 26, según un informe del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral. Esta estimación alcanzaría un 65% de participación ciudadana.
El 11% de participación en las urnas, se registra hasta las 11 horas. Los datos son brindados por la Dirección Nacional, Electoral, dependiente del Ministerio del Interior.
