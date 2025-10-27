Capitanich: Facultades delegadas; DNU y transferencia de recursos

En sus declaraciones, tras conocerse los resultados el ex gobernador Jorge Capitanich destaca que “esta es una elección muy importante para la República Argentina y para la provincia del Chaco”.

En un mensaje dirigido a militantes, simpatizantes, dirigentes y a los intendentes locales, el senador electo Jorge Capitanich expresa:

“Esta es una elección donde hubo unidad y organización. como persona creyente que soy quiero agradecer a Dios fuente de toda razón y justicia e inspiración de mis actos y de los actos de todos, por eso quiero agradecer muy especialmente porque los designios de Dios tienen destinos que uno lo tiene que entender, interpretar y claramente cumplir, por eso agradezco a Dios y a la virgen por haberlos ayudado y apoyado”.

“En segundo lugar, quiero transmitir que la República Argentina es la representación nuestra en el Congreso de la Nación, implicará claramente construir una república federal y democrática, por eso creemos y queremos una Argentina federal, inclusiva, con justicia social defendiendo los derechos, de cada chaqueño, de cada chaqueña, de cada argentina y de cada argentino”, se compromete el legislador electo.

Poco después, anticipa que “La etapa que se viene es la etapa en donde el Congreso no puede conceder facultades delegadas al presidente de la República, no más delegaciones y facultades del artículo 66 de la Constitución Nacional”.

Asimismo, considera que “la nueva configuración del Congreso no puede permitir el uso discrecional de los Decretos de Necesidad y Urgencia, por eso es importante poner límites y por primera vez hay que poner un límite, claro y definido, porque nadie puede gobernar sin presupuesto durante dos ejercicios. Muchos gobernadores han sido cómplices de la violación flagrante de los principios esenciales de nuestra Constitución. Han violado el artículo 1° de la Constitución Nacional y han violado también el artículo 22°, por eso quiero transmitir que a partir del 1 de diciembre, resuelto el tema del escrutinio definitivo, respecto a la designación de los senadores de la provincia lo que queda claro es que nosotros vamos a pelear en el Congreso para garantizar las transferencias que Milei no hace a la provincia del Chaco y que el gobernador en vez de defenderla es cómplice, por eso está destruido el sistema previsional y la obra social claramente la destruyen por falta de transferencia, por eso vamos a levantar la mano en defensa de los pacientes oncológicos y no atendidos y a los pacientes diabéticos no atendidos y a los que no los derivan y a todos los afiliados”.