¿Cómo será la Boleta Única de Papel del domingo 26?

Esquema visual de la Boleta Única de Papel que se utilizará en la elección del domingo 26, en Chaco

La Boleta Única de Papel (BUP) que se usará en Chaco el 26 de octubre de 2025 reúne en una sola hoja a todas las listas y candidatos habilitados, organizados en columnas por partido y en filas por cargo (diputados y senadores nacionales). El votante deberá marcar con una tilde o cruz la opción elegida en cada categoría.

📄 Características principales de la BUP en Chaco 2025

Formato único: todos los partidos y alianzas aparecen en la misma boleta, evitando la necesidad de repartir boletas partidarias.

Distribución visual:

Columnas verticales: cada columna corresponde a un partido o frente electoral.

Filas horizontales: cada fila corresponde a un cargo en disputa (Diputados nacionales y Senadores nacionales).

Casillas de selección: junto a cada lista y cargo hay un recuadro en blanco donde el elector debe marcar su preferencia.

Cantidad de listas: en Chaco habrá 10 listas oficializadas en la boleta.

Cargos en juego: la provincia elige 4 bancas de diputados nacionales y 3 bancas de senadores nacionales.

Orden de aparición: definido por sorteo de la Cámara Nacional Electoral, con partidos como La Libertad Avanza en el cuarto lugar y Fuerza Patria (PJ) en el octavo.



🗳️ Ventajas del sistema

Transparencia y equidad: todas las fuerzas políticas están garantizadas en el cuarto oscuro, sin riesgo de robo o falta de boletas.

Simplicidad: el votante solo debe marcar con una cruz o tilde en la casilla correspondiente.

Reducción de costos: se imprime un único modelo oficial, en lugar de millones de boletas partidarias.



🔎 Ejemplo práctico

Si un votante quiere elegir una lista completa, marca la casilla de ese partido en la fila de diputados y en la de senadores.

También puede cortar boleta: elegir un partido para diputados nacionales y otro distinto para senadores, marcando casillas en columnas diferentes.



En resumen, la boleta única de papel en Chaco 2025 es una hoja única, clara y estandarizada, que incluye todas las listas y cargos en disputa. El elector solo debe marcar sus opciones en las casillas correspondientes, lo que facilita el proceso y asegura igualdad de condiciones para todos los partidos.